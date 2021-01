Alberto Fernández a été reçu par le gouverneur Sergio Uñac à San Juan (@sergiounac)

Alberto Fernández est arrivé dans la province de San Juan pour visiter les zones touchées par le tremblement de terre survenu hier soir. Le président a décidé de modifier l’ordre du jour et de visiter les endroits les plus endommagés avec le gouverneur de San Juan, Sergio Uñac.

Le président visitera l’un des quartiers les plus endommagés du département de Rivadavia, où il y a quatre colonies, puis il rencontrera le chef provincial à la Maison du gouvernement pour évaluer les dommages et signer les accords.

«Je suis profondément reconnaissant au nom de tous les habitants de San Juan et de San Juan pour la visite d’Alberto pour connaître la situation que nous vivons en raison du tremblement de terre. Ce sont des moments dans lesquels tous les Argentins doivent rester unis », a déclaré le gouverneur sur ses réseaux sociaux dès l’arrivée du chef de l’Etat.

Fernández avait prévu de se rendre aujourd’hui à Chilecito, La Rioja, pour diriger la deuxième réunion du cabinet fédéral dans le cadre du programme «capitales alternatives», et restera également mercredi pour organiser une réunion avec les 10 gouverneurs du Norte Grande.

A 14h00, le premier président partira d’El Palomar en direction de la province de Cuyo. “Il veut voir la zone du séisme en personne et accompagner le gouverneur et les habitants de San Juan”, ont-ils confirmé auprès du président. De là, il continuera à Chilecito, comme prévu.

Alberto Fernández s’est entretenu aujourd’hui, à 7 ans, avec Uñac pour savoir ce dont il avait besoin, tel que rapporté par un responsable important à Infobae.

Fernández se rendra dans les zones les plus touchées de la province de San Juan (. / Federico Anfitti / File)

C’est Eduardo «Wado» de Pedro qui l’a informé qu’il y avait eu un tremblement de terre important dans la province de San Juan hier, à 23h30, alors qu’il avait déjà dîné à la résidence Olivos.

Le ministre de l’Intérieur a relayé un message d’Uñac sur les dégâts causés, des données que De Pedro lui a transmises dans les heures suivantes, où il a confirmé qu’il n’y avait pas de victimes, mais seulement des blessés qui recevaient des soins médicaux. “Le président a demandé à être tenu informé”, a déclaré la source.

C’est Uñac lui-même qui a été chargé de confirmer le déplacement présidentiel lors d’une conférence de presse tenue à midi. “Je suis heureux d’annoncer que le Président a eu une réunion avec les gouverneurs du nord de l’Argentine et se déplaçait de la capitale à La Rioja, lorsqu’il a décidé de dévier pour arriver à 15h30, estimé, à la province de San Juan”, a-t-il déclaré . Il a également expliqué qu’il prendrait contact avec les autorités provinciales et municipales pour apprendre de première main comment le gouvernement national peut apporter des solutions concrètes.

Le tremblement de terre avait une magnitude de 6,4 sur l’échelle de Richter, le plus fort depuis 1977, et son épicentre était à 54 kilomètres de la capitale provinciale et à 112 kilomètres au nord de Mendoza, affectant les villes de Caucete, Mirayes, Barreal et El Valle de Media Agua, selon l’Institut national de prévention sismique (INPRES).

Des responsables proches du président n’ont pas cessé de s’étonner du fait que l’important mouvement sismique se soit produit avant son voyage à Chilecito et quelques jours avant un autre anniversaire du tremblement de terre survenu le 15 janvier 1944, ce qui pour de nombreux historiens est le début. de «l’histoire péroniste», puisque Juan Domingo Perón était vice-président et a pris en charge les tâches de solidarité pour la reconstruction, ce qui aurait été le début de sa relation avec l’actrice Eva Duarte, dans un festival organisé à cet effet.

Bien sûr, le tremblement de terre de 1944 a été très destructeur, non seulement parce qu’il a effondré 80% de la capitale de San Juan, mais aussi parce qu’il y a eu au moins 9 000 morts, dont beaucoup n’ont pas été retrouvés, en plus des milliers de blessés. Précisément, à partir de ce moment, San Juan a commencé un long apprentissage dans la gestion des mouvements sismiques, qui s’est étendu aux écoles, avec une formation pour les garçons et les filles à faire face aux épisodes de ces caractéristiques.

Le tremblement de terre de San Juan a été ressenti dans d’autres provinces voisines

En fait, la population a agi hier avec un calme exceptionnel et le même gouverneur a émis un message dans le même sens quelques minutes plus tard via son compte Twitter, où il a demandé «calmer les familles» et demandé que «nous mettions toutes les mesures en pratique. ce que nous avons appris pour éviter les incidents », tandis que ses responsables se sont concentrés sur l’impact du tremblement de terre. À l’aube, il a même donné une conférence de presse.

La construction a également été transformée depuis 1944. Des maisons en pisé qui dominaient le paysage, la plupart des bâtiments sont prêts à faire face à des tremblements de terre de forte intensité comme celui qui s’est produit la nuit dernière, y compris les répliques qui suivent, qui sont mineures, mais qui durent généralement. plusieurs jours, voire des semaines. Dans la zone où le tremblement de terre a frappé la nuit dernière, cependant, il y a encore des maisons en terre battue.

L’évaluation des prochaines étapes du président, qui devait initialement se faire à Chilecito, où une bonne partie du cabinet national a déjà voyagé, a déjà été réalisée à distance. «Les capitales alternatives sont une promesse tenue par le président et un pas important vers une Argentine plus fédérale et égalitaire», a déclaré le ministre de l’Intérieur à son arrivée dans la deuxième ville la plus importante de La Rioja, en compagnie du chef de cabinet, Santiago Cafiero.

Wado de Pedro est déjà arrivé à Chilecito, d’où il évaluera avec le président un voyage à San Juan voisin

De Pedro prévoit de participer à des activités avec les ministres qui sont déjà à Chilecito et le gouverneur Ricardo Quintela, et attend l’arrivée de Fernández avec qui il participera à l’acte central qui se déroulera au Centre des congrès de cette ville. Demain, comme prévu, il y aura une réunion de travail avec les gouverneurs du Norte Grande, une entité dirigée par Jorge Capitanich, du Chaco.

