Photographie Présidence de la Nation.

Dans deux avions, la délégation présidentielle est arrivée à Río Grande, en Terre de Feu. Dans un, il a voyagé Alberto Fernández et ses principaux responsables, tandis que dans l’autre le reste de l’équipe de Casa Rosada, qui dans quelques heures doit exécuter l’agenda intense qu’elle a préparé, qui comprendra le lancement du programme Alternative Capitals, un hommage à la Tombé aux Malouines et une conférence de presse. Après les questions que le vice-président a posées aux ministres et aux législateurs, appuyées par les déclarations du député Eduardo Valdés et de l’ancienne ambassadrice Alicia Castro, l’accent a été mis sur les membres de la délégation.

Ainsi, il a été constaté que certains de ceux qui semblent démis de leurs responsabilités ont voyagé dans l’avion avec le président, comme le ministre de la production, Matias Kulfas, le ministre des Transports, Mario Meoni, et le porte-parole présidentiel, Juan Pablo Biondi. En revanche, aucun membre du ministère de la Santé ne fait partie du groupe.

En principe, le voyage de la vice-ministre, Carla Vizzotti, était prévu, mais comme elle est à Moscou, en attente de nouvelles sur le vaccin Spoutnik-V, personne ne l’a remplacée. Les jours précédents, un autre secrétaire de la région était en Terre de Feu, Arnaldo Medina, mais il est déjà rentré à Buenos Aires.

Photographie Présidence de la Nation. Alberto Fernández, illustre visiteur du Río Grande

Le chef d’état-major, Santiago Cafiero, le ministre de l’intérieur, Eduardo «Wado» de Pedro, le ministre des Travaux publics, Gabriel Katopodis, le ministre du Développement territorial et de l’Habitat, Jorge Ferraresi, et la ministre des Femmes, du Genre et de la Diversité, Elizabeth Gómez Alcorta, sont les autres officiels qui font partie de l’entourage qui. En outre, le secrétaire général de la présidence, Julio Vitobello, le secrétaire à l’énergie, Darío Martínez et la directrice exécutive de l’Anses, Fernanda Raverta.

Il s’est avéré que dans l’avion où se rendaient les officiels, il n’y a eu aucun commentaire sur la pression que le président a reçue du vice-président dans l’acte que le gouverneur Axel Kicillof a effectué au stade Unico de La Plata, commémorant sa première année en fonction. . “L’ambiance était très bonne et ils n’ont parlé que de l’activité à Rio Grande, où plusieurs initiatives dans le domaine du logement sont lancées, et d’une autre généralité”, a commenté un fonctionnaire en descendant.

Le Président s’est déplacé pour lancer le programme «Alternative Capitals», convenu avec les gouverneurs fin 2019, reporté en raison de la pandémie C’est une initiative visant à exclure les villes importantes de l’intérieur qui ne sont pas des capitales provinciales, mais elles apportent une contribution cruciale à la développement économique et social, comme c’est le cas de La Matanza et Mar del Plata (province de Buenos Aires), Tinogasta (Catamarca), Présidence Roque Saénz Peña (Chaco), Comodoro Rivadavia (Chubut), R {io Cuarto (Córdoba), Goya (Corrientes), Concordia (Entre Ríos), Formosa (Formosa), San Pedro de Jujuy (Jujuy), General Pico (La Pampa), Chilecito (La Rioja), Guaymallén (Mendoza), Oberá (Misiones), Cutral-Có (Neuquén), San Carlos de Bariloche (Río Negro), San Ramón de la Nueva Oran (Salta), Caucete (San Juan), San Luis (San Luis), Caleta Olivia (Santa Cruz), Rosario (Santa Fe), La Banda (Santiago del Estero), Monteros (Tucumán), ainsi que Río Grande, où le programme est officiellement lancé.

La première activité du Président a été de prendre une photo avec le Gouverneur et les délégués respectifs au Monument aux Héros des Malouines, où le Chef de l’Etat a déposé une offrande florale. Plus tard, Fernández a été déclaré un illustre visiteur de la municipalité de Río Grande par le maire, Martín Pérez. Plus tard, il s’est déplacé pour effectuer l’événement central au gymnase de Margalot, où le lancement d’un paquet d’initiatives est prévu avec la participation de plusieurs gouverneurs sous forme virtuelle.

Le Président doit tenir une conférence de presse à 14 heures, avant le déjeuner, bien qu’à Rio Grande, il y a ceux qui vous suggèrent de profiter d’abord des plats qu’ils ont préparés pour vous.

Continuer à lire:

Économie de la connaissance: le secteur a célébré la suppression des retenues à la source et prévoyait un impact positif élevé sur l’exportation de services

Tout ce que l’on sait jusqu’à présent sur la nouvelle souche de coronavirus et ce qu’il adviendra des vaccins

Ils ont isolé 175 passagers arrivés à Ezeiza sur le dernier vol autorisé en provenance du Royaume-Uni