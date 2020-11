Alberto Fernández maintiendra son premier contact officiel avec Jair Bolsonaro demain vers midi demain, après des mois de froid diplomatique causé par les divergences qu’ils entretiennent concernant la crise au Venezuela, le rôle de l’Organisation des États américains (OEA) et l’importance mondiale de l’Accord de Paris sur le changement climatique.

La rencontre à distance entre les deux dirigeants vise à rendre hommage à la rencontre historique que Raúl Alfonsín et José Sarney ont tenue il y a 35 ans à Foz de Iguazú en tant qu’étape préalable à la création du Mercosur. A cette époque, toujours marquée par la guerre froide et les hypothèses de conflit entre l’Argentine et le Brésil, Alfonsín et Sarney ont décidé de se rencontrer à la frontière des deux pays et d’avancer dans un forum régional qui comprend également le Paraguay et l’Uruguay.

Felipe Solá a travaillé en silence pour concevoir un conclave diplomatique auquel ont résisté en même temps Alberto Fernández et Bolsonaro. Le ministre argentin des Affaires étrangères était en contact confidentiel avec son collègue brésilien Ernesto Araújo et pendant des semaines, ils ont tourné un agenda protocolaire qui répondait aux revendications de la Casa Rosada et du Palacio del Planalto.

Alberto Fernández a de profondes différences idéologiques avec Bolsonaro. Il ne partage pas son point de vue sur la crise au Venezuela, le rôle institutionnel de l’OEA, l’élection d’un président américain à la Banque interaméricaine de développement (BID) et l’importance du Traité de Paris sur le changement climatique.

À son tour, le chef de l’Etat ne pardonnera jamais à Bolsonaro que son Eduardo Bolsonaro – le premier-né du président du Brésil – ait attaqué son fils Estanislao sur Twitter. Au gouvernement, ils supposent que Jair Bolsonaro aurait pu éliminer le poste agressif d’Eduardo Bolsonaro, et qu’il s’en fichait.

