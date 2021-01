Le président Alberto Fernández avec le chef du gouvernement de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta

Il conflit sur la réduction de la co-participation reçu par la ville de Buenos Aires continue d’être enfermé dans l’attente que la Cour suprême résolve le poursuite pour inconstitutionnalité présenté par l’administration de Buenos Aires ou une négociation politique entre la Casa Rosada et Horacio Rodríguez Larreta.

Avant ce panorama, le gouvernement national a officieusement omis la possibilité de mettre en place une table de négociation parallèle dans lequel les deux parties parviennent à un accord qui est ensuite approuvé par la Cour suprême.

Fidèle au style dialogiste qui cherche à s’imposer au bloc d’opposition, Horacio Rodríguez Larreta leur a fait savoir qu’il était prêt à s’asseoir et à parler. Cependant, a précisé que l’accord ne sera pas discuté dans le cadre de la loi 27 600.

Cette règle, approuvé au Congrès par le Frente de Todos et ses alliés, il prélève 1,18% de l’argent qu’il reçoit de l’Etat national dans les caisses de Buenos Aires, qui passera de 3,5% de co-participation à 2,32%.

En son article 2, la loi établit également que les dépenses annuelles requises par le transfert de la police sera convenu bilatéralement entre les gouvernements national et de Buenos Aires dans un délai de 60 jours civils de sa sanction. Pour cette raison, pendant les derniers jours de décembre la Casa Rosada a convoqué la Ville pour négocier formellement. Cependant, Rodríguez Larrecha a rejeté l’invitation afin de ne pas «légitimer» une loi qu’il a dénoncée comme inconstitutionnelle devant la justice.

Comme indiqué dans le texte de la demande, au siège d’Uspallata ils considèrent que l’invitation à cet accord bilatéral n’est qu’une «simulation» de consensus.

«Le CABA doit négocier à partir d’une position défavorable puisque les montants prévus à l’article 3 lui sont appliqués, à partir du moment de la loi et jusqu’à ce qu’un consensus soit atteint», précise le procès.

Horacio Rodríguez Larreta et Diego Santilli (Maximiliano Luna)

Cependant, cette situation il laisse ouverte la possibilité d’une négociation informelle. En fait, une autre des conditions expresses du gouvernement de Buenos Aires était que le débat n’est pas public.

Les interlocuteurs en charge du délicat pacte seraient à la tête des conseillers présidentiels Juan Manuel Olmos, chef historique de la PJ de Buenos Aires et un homme très proche d’Alberto Fernández, ou à défaut, le ministre de l’Intérieur, Eduardo «Wado» de Pedro. De la part de Buenos Aires, le vice-chef du gouvernement, Diego Santilli, qui est également en charge de la sécurité du district, a la confiance de Rodríguez Larreta pour ce type de négociations politiques.

Les autorités de Buenos Aires assurent que la réduction des ressources atteint 65 083 500 000 dollars. Comme il pouvait le savoir Infobae, jusqu’à présent, il n’y a pas de chiffre autour duquel un accord puisse être conclu à l’avance.

Le gouvernement de Buenos Aires vous avez déjà effectué l’ajustement de votre budget et payé le coût politique de l’augmentation de la GLA, des brevets et du revenu brut aux banques. Dans le même temps, il a également capitalisé un certain montant de revenus en raison de la visibilité que Rodríguez Larreta a obtenue de sa confrontation avec le gouvernement national et le lieu de référence de l’opposition dans lequel il a été placé.

Pour l’instant, les deux parties n’ont donné que des signaux subtils de leur intention de débloquer le conflit de manière concertée. Pendant, la Cour suprême n’a pas donné un aperçu de la façon dont elle se pencherait ou quand elle donnera une définition.

