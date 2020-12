Alberto Fernández et son ministre Ginés González García. (Franco Fafasuli)

Alberto Fernández a ouvert son bureau à Olivos à la société Pfizer alors qu’il n’avait pas encore entamé les pourparlers réservés avec Vladimir Poutine pour acheter le vaccin russe Spoutnik V. Et six mois plus tard, la négociation continue d’être verrouillée avec le laboratoire pharmaceutique qui a déjà vendu des milliers de doses aux États-Unis, en Europe et dans certains pays d’Amérique latine.

Les différences sont juridiques liées à l’immunité juridique, et il n’y a toujours pas d’approche permettant d’annoncer un accord satisfaisant pour les deux parties en conflit. Et s’il y avait enfin un contrat commercial entre l’Argentine et Pfizer, une quantité de doses à faible capacité numérique arriverait à Buenos Aires pour concurrencer le volume de vaccins que Poutine et Xi Jinping promettent depuis Moscou et Pékin.

«Je veux que la plus grande quantité de vaccins que nous puissions acheter s’applique en Argentine. Et de Pfizer aussi. Nous sommes en pleine négociation et je suis optimiste “, a répété hier le président dans son bureau de la Casa Rosada.

Alberto Fernández est le protagoniste de la bataille juridique inattendue qui confronte Balcarce 50 au siège de Pfizer en Argentine et aux États-Unis. L’entreprise étrangère réclame une protection juridique qui va au-delà de la loi sur les vaccins que les partis au pouvoir ont approuvée aux députés et au Sénat. Pfizer considère que son article 4 – amendé à la suggestion de Graciela Ocaña – prête à confusion et recherche une nouvelle norme ad hoc.

Le président a demandé à Vilma Ibarra de négocier avec les avocats de Pfizer et de trouver une solution juridique qui protège les intérêts de l’État national et qui satisfait à son tour les intérêts de l’entreprise pharmaceutique. Ibarra, avec son personnel du Secrétariat juridique et technique, a préparé une note de service avec trois options qu’Alberto Fernández a relues maintes et maintes fois dans son bureau gouvernemental.

Au final, le chef de l’Etat a privilégié une variable juridique renvoyée aux avocats qui travaillent pour Pfizer aux États-Unis. Et ces avocats d’entreprise, au lieu de revoir l’amendement Ibarra, sont revenus à leurs problèmes familiers: une nouvelle loi, oui ou oui. Il ne leur parviendrait pas avec une clause dans le contrat, et encore moins avec un article spécifique dans le règlement en cours de la loi sur les vaccins.

Alberto Fernández connaît déjà la réponse informelle de Pfizer, mais il a chargé Ibarra de poursuivre les négociations. Le secrétariat juridique et technique, en collaboration avec le conseiller juridique de González García, prépare une nouvelle réunion réservée avec Pfizer qui aurait lieu en janvier 2021.

«Je ne les comprends pas: les volontaires m’ont demandé, ils m’ont demandé la loi, ils m’ont demandé les installations de l’armée. Nous lui avons tout donné. Et ils paient mal. La vérité est que je suis déçu de Pfizer », a déclaré le président dans Balcarce 50.

Alberto Fernández mâche du sable avec Pfizer, mais reste optimiste. C’est une position politique qui vise à avoir autant de doses que possible, et à éviter qu’aux États-Unis et en Europe, on suppose que la Casa Rosada se soit repliée comme un allié tactique de la Russie et de la Chine dans la bataille qu’ils mènent contre l’Occident pour un éventuel succès géopolitiques et commerciaux de ses vaccins.

Dans ce contexte, le gouvernement a suscité un certain mécontentement qu’hier Ginés González García pointera contre Pfizer. Le ministre ne jouait pas un bon flic-mauvais flic avec le président, et ses remarques concernaient les négociations complexes qui sont toujours en cours pour obtenir 1 500 000 doses de la société pharmaceutique américaine.

“Nous ne comprenons pas pourquoi ils ont tant de demandes, il semble qu’ils n’ont pas confiance dans le vaccin », González García s’est déclenché sans avoir reçu une instruction présidentielle approuvant ce mouvement contre Pfizer.

Le ministre de la Santé est convaincu de son point de vue sur le contrat en cours de négociation avec Pfizer. Mais cette position fait face à la stratégie globale d’Alberto Fernández. Le président a choisi de garder le silence et n’a même pas envoyé de message WhatsApp à son ami et collègue activiste. Il ne voulait pas ouvrir un nouveau front interne quelques heures après le début de l’application du vaccin Spoutnik, qui est arrivé en un rien de temps et sans autorisation légale pour une utilisation chez des personnes de plus de 60 ans.

