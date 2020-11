Preview: Alberto Fernández a été interviewé pour l’émission Corea del Centro

Président Alberto Fernandez Il a fait référence aujourd’hui aux personnalités comme l’une des choses qu’il cherche à changer “Au sein de la coalition et au sein même du péronisme”, bien qu’il ait reconnu que c’est quelque chose que beaucoup «ont du mal à comprendre». «Je ne crois pas aux personnalités; Je ne crois pas aux personnalités“, affirma-t-il.

Le président a fait ces déclarations lors d’un entretien avec des journalistes María O’Donnell et Ernesto Tenembaum pour le programme Corea del Centro, diffusé sur la chaîne NET TV. Dans la conférence, Alberto Fernández a révélé que plusieurs fois dans son environnement, ils lui ont dit “Plantez-vous, faites de l’albertisme”, ce à quoi il refuse car, à son avis, «l’un des problèmes de la politique argentine a été les personnalités et Les besoins politiques de l’Argentine sont que l’on s’attaque à un projet et non à une personne ».

“Je ne vais pas faire de l’albertisme a déclaré le président. Je ne vais pas non plus me tenir devant qui que ce soit. “ “Je vais faire ce que je dois faire selon mes convictions et je vais essayer de faire en sorte que cette force politique continue de fonctionner au-delà de Cristina, Alberto et Massa”, a-t-il poursuivi, mentionnant à trois référents de la coalition gouvernementale qui, dans leurs trajectoires, ont eu à la fois des coïncidences et des différences, et se sont même affrontés.

Dans cette ligne d’éradication des personnalités, Fernández a également déclaré qu’il tentera de “générer le nombre de dirigeants nécessaires pour les remplacer”.

Puis il a anticipé une éventuelle réaction de ses interlocuteurs: «Il est clair qu’avec ce que je vous dis, vous allez dire “Ce type n’est pas un péroniste”, parce que c’est comme ça que le péronisme ne fonctionne pas “Il a souligné, assumant comme sienne une critique que les opposants font habituellement à ce mouvement.

Alberto Fernández: “Vous allez dire” ce type n’est pas un péroniste “”

“Mais je pense que c’est l’un des problèmes des péronistes que, depuis la mort de Perón, nous cherchons un remplaçant”, a expliqué Fernández. Il n’y a pas d’autre Perón, il n’y en a qu’un. Il naît une fois par siècle et cela ne se reproduira plus. Alors Perón, qui était bien plus intelligent que nous, qu’a-t-il dit? L’organisation bat le temps. S’organiser. Organisez-vous dans un projet politique où les personnalités n’existent pas ».

“Sauf le mien”, a déclaré Perón, “a déclaré Ernesto Tenembaum à l’époque.

– Non mais Perón était Perón. C’est pourquoi, je le répète, des personnages comme celui-ci sont nés une fois dans l’histoire – a répondu le président.

– Pas Cristina (c’était Perón)? Demanda Maria O’Donnell.

– Cristina est une grande dirigeante, mais ce n’était pas Perón, clairement, avec tout le respect que …. S’il y a quelqu’un que j’aime beaucoup et dont je me considère comme un disciple, c’est Néstor Kirchner, mais ce n’était pas Perón – Alberto Fernández a conclu.

Le dilemme de construire ou non l’albertisme, attribuée à des référents de deuxième ligne qui font partie de l’environnement du président actuel, a été l’une des spéculations répétées parmi les analystes politiques depuis le début de cette administration présidentielle. Fernández confirme en quelque sorte l’existence de cette intention chez certains de ses collaborateurs, mais assure qu’il ne la partage pas. C’est la première fois que le président évoque la question de manière aussi explicite.

L’autre spéculation entourant le mandat du président dès le premier jour concerne la caractère du leadership que Cristina Kirchner continue d’exercer. Le vice-président est récemment intervenu dans ce débat par une lettre publique dans laquelle il précisait qu’Alberto Fernández “prend toutes les décisions du gouvernement”.

Au moment de la publication de cette lettre, tant le Président que ses plus proches collaborateurs ont cherché à l’interpréter comme une approbation, malgré les critiques qu’elle contenait, par exemple, «aux fonctionnaires qui ne travaillent pas». Mais maintenant, après une deuxième lettre – celle-ci adressée au Fonds monétaire international par le bloc des sénateurs officiels, c’est-à-dire une nouvelle initiative de la vice-présidente, bien qu’elle ne porte pas sa signature -, Depuis l’environnement présidentiel, certaines lassitudes ou lassitudes transcendent par des initiatives qui semblent confirmer des spéculations sur un double commandement ou, plus encore, miner l’autorité du président.

