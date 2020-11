Alberto Fernández et Diego Maradona à la Casa Rosada, c’était plus tôt cette année

Le président Alberto Fernández a été ému aux larmes aujourd’hui en se souvenant de Diego Maradona, dont la dépouille est renvoyée à Casa Rosada devant des milliers de supporters qui attendent leur tour depuis hier pour un dernier adieu.

Le chef de l’Etat a réitéré son «immense tristesse» et a déclaré que c’était «une grande perte». »Claudia (Villafañe) a beaucoup pleuré. J’ai essayé de la rassurer et lui ai simplement dit que j’étais disponible », a déclaré ce matin le président dans des déclarations à la radio Continental à propos du dialogue qu’il a eu hier avec l’ex-épouse de l’ancien joueur et mère de ses filles Dalma et Gianinna.

Le président a assuré que ce jeudi, les condoléances internationales continuaient d’arriver pour la mort de Maradona. À travers les larmes et la voix coupée par l’angoisse, Fernández a déclaré avoir pleuré à plusieurs reprises mercredi et déclaré: “Je suis très triste”.

“Diego m’a dit que lors de la Coupe du monde de 1986, il avait dit à ses coéquipiers dans le vestiaire qu’en Argentine il y avait beaucoup de gens tristes et qu’ils avaient l’obligation de rendre ces gens heureux”, a-t-il déclaré. Et il a souligné qu’hier il s’était entretenu avec l’ancien gardien de but de l’équipe nationale Sergio Goycochea et lui a demandé si cette histoire était vraie: «C’est ce qu’il nous a toujours dit. Qu’il y avait beaucoup de gens tristes en Argentine et que le seul moment de bonheur serait si le match était gagné. C’est unique ».

Comme l’a rappelé le chef de l’Etat, Maradona n’a pas pensé à sa gloire quand il jouait au football, mais a seulement pensé à la façon dont il pourrait donner du bonheur au nombre de malheureux en Argentine et a ajouté que c’est pourquoi aujourd’hui «dans le monde, vous dites que je suis argentin , et ils vous disent … ah, Maradona ».

L’un des fans venus à Casa Rosada pour licencier Diego Maradona

Alberto Fernández a déclaré qu’il avait reçu des salutations pour la famille de la star de Emmanuel Macron, José «Pepe» Mujica, Pedro Sanchez, de Lula Da Silva et le chancelier mexicain, Marcelo Ebrard. “Personne n’a une idée de ce qu’était Maradona, absolument personne”, a déclaré Fernández, notant que ceux qui l’ont appelé ont exprimé leurs condoléances pour la perte de “quelqu’un de très important”.

Dans le même ordre d’idées, il a souligné que l’ancien capitaine de l’équipe nationale “a manifestement donné beaucoup de bonheur à de nombreuses personnes dans le monde” et a souligné que le seul mot qui correspond à une épitaphe est “merci”. “Je ne sais pas combien de personnes ont la possibilité de ne donner du bonheur qu’à un peuple”, a déclaré le chef de l’Etat.

Le président a également révélé qu’il avait appris la mort alors qu’il était dans son bureau, en collaboration avec le chef de cabinet, Santiago Cafiero. «(Le porte-parole présidentiel) Juan Pablo Biondi est entré et m’a dit: Maradona est décédée. Je lui ai dit de bien le découvrir. J’espérais que ce n’était pas de vraies nouvelles. En une minute, c’était partout. C’est là que je me suis effondré », a-t-il déclaré.

Le défilé incessant devant la loge qui garde le corps de Maradona (Présidence)

Le président s’est demandé “qui écrira le destin”, étant donné que Maradona a commencé à Argentinos Junios, qui est l’équipe de ses amours et a terminé sa carrière en gymnastique, qui est le club dont la vice-présidente Cristina Kirchner est fan.

Il a également déclaré qu’il s’était entretenu avec Claudia Villafañe, l’ex-femme de Maradona, et lui avait offert le court Argentinos Juniors et la Casa Rosada pour la suite. «Elle m’a dit qu’elle avait parlé avec les filles et qu’elles pensaient que Diego aurait aimé être renvoyé au siège du gouvernement», a-t-il déclaré.

C’est le secrétaire général de la présidence, Julio Vitobello, qui était chargé d’organiser la veillée de Maradona à la Casa Rosada. «Claudia était très malade, elle pleurait beaucoup. Je la connais beaucoup. Elle et ses filles avaient un amour énorme pour Diego », a déclaré le chef de l’Etat.

