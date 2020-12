Alberto Fernández: “Nous sommes moins de 10 pays que nous commençons à vacciner avant la fin de l’année” (Franco Fafasuli)

“Nous sommes moins de 10 pays que nous commençons à vacciner avant la fin de l’année”, a déclaré le président Alberto Fernández, au milieu de l’attente et de la controverse générées par l’arrivée du vaccin Spoutnik V dans le pays et la mise en œuvre d’un plan de vaccination à partir de mardi.

«Nous avons fait les chiffres avec Ginés et ils sont moins de 10 dans le monde. Ce que nous avons réalisé était très important et ce qui s’en vient est très difficile en raison de la forte demande de vaccin car la production est retardée », a fait remarquer le président, soulignant que l’Argentine a donné la priorité aux négociations avec la Russie pour garantir un bon nombre de doses.

“Aujourd’hui, les achats sont concentrés dans les pays développés. On a fait un plan et si ça se passe bien on aura la tranquillité d’esprit car cela nous permettra de faire vacciner toutes les personnes à risque à l’arrivée du mois de mars et ce serait une réussite », a souligné Fernández lors d’une interview à Radio 10.

À l’exception de ceux qui vivent en Russie, les volontaires qui ont déjà appliqué le vaccin dans le cadre du processus de recherche préalable à l’autorisation de son utilisation massive et les habitants de la République de Biélorussie, un État sur lequel le souverain de Vladimir Poutine exerce une tutelle directe, L’Argentine est devenue le premier pays en dehors de ce cercle à parier sur l’efficacité supposée du Spoutnik V au-delà du manque de données scientifiques pour le certifier.

Jusqu’à présent, il n’a été approuvé par aucun organisme de réglementation indépendant de la Fédération de Russie. Mais les scientifiques qui conseillent le président soutiennent que la publication des résultats techniques dans The Lancet, l’une de ces prestigieuses revues scientifiques, est imminente. Certains d’entre eux ont prédit que la publication aurait lieu dans la semaine qui vient de se terminer et cela ne s’est pas produit. D’autres, cependant, disent que les résultats seront publiés dans les vingt prochains jours.

Face à ce panorama incertain et alors que les pays les plus développés négocient pour acheter le vaccin Pfizer, Alberto Fernádez a assuré que «Tous les pays de la périphérie recherchent des vaccins avec la même inquiétude et nous profitons du vaccin russe».

Il a même admis que deux autres pays d’Amérique latine étaient intéressés par l’acquisition de Sputnik V. «J’ai parlé avec le ministre uruguayen des Affaires étrangères, mon ami Panchos Bustillo, et le président de la Bolivie et je leur ai dit que dans ce que je pouvais aider, compter sur moi », A déclaré le chef de l’Etat, qui était disposé à “Pour générer les contacts nécessaires pour les aider à obtenir le vaccin.”

Pour le moment, a-t-il dit, “ils étaient les deux seuls à l’avoir soulevé avec moi”. Et il a ajouté: «Tout ce que nous pouvons faire pour aider, nous allons le faire. A eux et à ceux qui en ont besoin ». En ce sens, il a insisté sur le fait que “nous avançons quand les autres ne le font pas”.

Nouvelles en développement….