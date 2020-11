Alberto Fernández avec les maires de la banlieue

Alberto Fernandez veut que son gouvernement ressemble plus à celui de Nestor qu’à Cristina Kirchner. Et si dans la pratique elle présente des nuances par rapport aux deux administrations, elle aspire à une sortie de la crise sociale et économique actuelle comme celle dirigée il y a vingt ans par son chef politique. Alberto Fernández se souvient toujours de «lui» – comme elle dirait -. L’un des bastions du stratège Kirchner a été sa construction d’un pouvoir réel, symbolique et territorial avec les maires de banlieue, très nécessaire pour un président qui a pris ses fonctions avec un peu plus de 20% des voix.

Son ancien chef de cabinet tente de suivre ces voies, d’autant plus que son arrivée à la présidence de Rivadavia dépendait en grande partie de la bénédiction de son vice-président. Depuis son entrée en fonction, il a commencé à donner une place importante aux chefs communaux de la PJ. Gabriel Katopodis (San Martín) a succédé au poste de ministre des Travaux publics; Oui Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas) en tant que vice-président de l’AySA. Cette semaine, avec le départ de María Eugenia Bielsa d’Habitat, deux autres ont été incorporées: Jorge Ferraresi (Avellaneda) et Santiago Maggiotti (Navarro) comme son vice.

Au cours de l’année, de multiples rencontres ont eu lieu entre les principaux dirigeants des banlieues et le chef de l’Etat. Cependant, dans deux des derniers, les maires ont entendu ce qu’ils avaient besoin d’entendre dans la voix du président lui-même. Premier arrivé Lomas de Zamora puis dans Avellaneda, bastions du péronisme dans la province, Alberto Fernández s’est prononcé en faveur de réélections indéfinies dans les 135 communes de Buenos Aires qui profiteraient aux maires du Frente de Todos, mais aussi à l’opposition.

Plus précisément, il était contre la loi sanctionnée par Ensemble pour le changement en 2016 avec le soutien de Sergio Massa, qui limite la gestion des maires, députés, sénateurs, conseillers et conseillers scolaires de la province de Buenos Aires à deux mandats. Les représentants du gouvernement et les opposants acceptent d’annuler la loi ou de rechercher une limite du texte de la règle à réclamer devant la justice. Cependant, rares sont ceux qui osent mettre un visage et une voix à la revendication car ils considèrent que leurs préoccupations ne font pas partie de l’agenda des citoyens, aujourd’hui préoccupés par la situation économique, l’insécurité et la pandémie.

“Si les gens veulent voter pour eux une, deux ou trois fois, il ne doit pas y avoir de limitation”Alberto Fernández leur a dit lors du dernier déjeuner qu’ils ont partagé. Les applaudissements des maires ont été unanimes. Des barons historiques comme de ceux qui ont été réélus pour la première fois en 2019.

Le président apprécie les chefs communaux comme Néstor Kirchner l’a fait. Les différences avec Cristina Kirchner sur ce point sont substantielles. Au cours de ses deux présidences, il n’a pas maintenu avec eux un lien huilé. Aujourd’hui, il ne l’exprime pas non plus, au-delà de l’unité du péronisme. En fait à l’un de ses héritiers politiques, le gouverneur Axel Kicillof, aujourd’hui les barons de la GBA vous regardent de travers, qui profitent du pont qu’Alberto a reconstruit pour entretenir un dialogue direct avec Casa Rosada sans passer par le gouvernement provincial.

Le président cherche à renforcer encore son lien avec les maires, imaginant également le renforcement de son propre pouvoir dans le fief de Cristina Kirchner; là où elle conserve son noyau dur, elle est administrée par Kicillof et où La Cámpora traque la direction des communes si la loi qui mettrait fin aux «maires éternels» est enfin respectée. Par conséquent, il cherche à renflouer le Fédération argentine des municipalités (FAM), un organisme créé à la demande de Néstor Kirchner qui convoque des leaders communautaires de tout le pays.

Le FAM était prévu pour unifier les demandes, les revendications et les propositions des maires de tout le pays. «Nestor avait l’habitude de dire que 500 personnes venaient me voir et je ne peux pas travailler comme ça, le mieux c’est que non seulement ceux du Frente Para la Victoria à l’époque, mais de tout le pays sont organisés; Qu’ils réunissent des blocs radicaux, socialistes, de quartier, péronistes et avec des enjeux organisés, ce n’est pas la même chose de recevoir 500 personnes individuellement ou par groupes que de recevoir une commission directive FAM de quatre personnes qui viennent avec tous les enjeux », a expliqué l’un des membres du corps qui perdaient du poids au fil des ans.

Avec Kirchner, la FAM a organisé de fréquentes séances plénières et des activités plusieurs fois par mois. Le lien était direct entre l’ancien président et la personne qui dirigeait l’organisation, le baron historique de la banlieue, le Varelense Julio Pereyra. Plus tard avec CFK, l’activité a été dirigée par le chef de cabinet du moment avec l’ancien chef communal de Florencio Varela. Au niveau de Buenos Aires, la FAM était dirigée par un autre poids lourd: Alberto Descalzo de Ituzaingó.

Avec la mort de Néstor, la défaite du Kirchnerisme en 2015 et la fin de l’administration de Pereyra, “Le FAM a disparu, il n’avait plus de visibilité.” Actuellement, ce genre d’ONG semi-publique “C’est inexistant, c’est mort.” À l’exception du remplacement des autorités, au cours des deux dernières années, ils n’ont pas tenu de réunions. «Avec Nestor, il a eu une vie infernale, il faut la lui redonner», aspire un maire péroniste.

Actuellement, la Fédération des maires est entre les mains de dirigeants de l’intérieur du pays. Le tucumano Javier Noguera (Tafi Viejo) le préside, secondé par Lorenzo Schmidt de Villa Dos Trece (Formose). Le péronisme de Buenos Aires ne recherche pas seulement de nouvelles autorités à élire, mais l’une d’elles la présidera.

Bien qu’ils ne personnalisent pas les critiques de l’administration actuelle, ils considèrent que les maires de l’intérieur “Ils ne sont pas arrivés.” “Si le gars n’est pas connu, vous n’obtenez rien”, synthétisent-ils.

“Il doit être un maire avec dynamisme et qui entretient de bonnes relations avec le président et que tout l’arc politique soit représenté”, a déclaré l’un des principaux dirigeants de la province. En ce sens, celui qui est répertorié est le plus fiable d’Alberto Fernández: Juan Zabaleta, de Hurlingham. “La figure de Juanchi serait bonne”, résume l’un des opérateurs politiques qui cherche à apporter son soutien à la candidature de Zabaleta à la tête de la FAM.

Le chef communal de Hurlingham est bien considéré par ses pairs du Frente de Todos, mais aussi par certains des chefs communaux de Buenos Aires de Juntos por el Cambio qui le considèrent même comme un «ami». Zabaleta est loin du kirchnérisme sévère, il a un lien direct avec Casa Rosada et dialogue avec ses pairs de l’opposition.

Cependant, le choix de diriger la FAM lui échappe. En fait, au niveau national, La Cámpora, le macrismo et même le Front Renovador sont loin derrière en ce qui concerne le nombre de maires radicaux et le PJ.

“Il faut mettre en place une Fédération argentine des maires qui soit au service de tout le monde: radicalisme, socialisme, voisins, sinon ils sont hors de l’agenda”, a déclaré la même source qui propose le leader de Hurlingham.

Le président mise sur une ressource nestorienne pour renforcer sa figure et celle de ses maires les plus fidèles qui ont le pouvoir territorial. Dans le péronisme des banlieues, ils sont ravis de diriger la FAM avec l’un des leurs. Si Zabaleta est élue, ils s’imaginent travailler en tandem avec la PJ provinciale qui roquera en décembre et sera présidée par Fernando Gray (Esteban Echeverría) secondé par Gustavo Menéndez (Merlo).

“J’aime la figure de Juanchi Zabaleta pour ce lieu, il peut être le meilleur articulateur pour parvenir à un consensus non seulement entre le Frente de Todos, mais avec le reste des blocs qui composent la FAM pour mener à bien des lignes de travail avec la présidence et le Cabinet national” , a déclaré Gray avant la consultation de Infobae.

Dans le Frente de Todos, ils font pression pour que l’élection des autorités de la Fédération se tienne avant la fin de 2020. Cependant, en octobre, moins d’une semaine avant le jour de la loyauté, les dirigeants actuels ont voté le report à mars 2021. sous l’excuse de la pandémie. Pour cela, les péronistes de Buenos Aires soulèveront la proposition que les élections se tiennent virtuellement, imitant le protocole utilisé par le Congrès national qui se tiendra en décembre.

2021 approche à grands pas et l’incertitude quant à l’avenir de la loi qui limite les réélections inquiète les maires. Un bureau législatif pourrait être une tranchée entre-temps. En raison de sa propre personnalité, Alberto Fernández ne peut pas permettre aux chefs communaux de perdre leur pouvoir.

