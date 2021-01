Alberto Fernández et Sebastián Piñera se rencontreront mardi prochain

La visite d’État que le président Alberto Fernández effectuera au Chili entre mardi et mercredi de la semaine prochaine sera la deuxième que le président argentin effectuera au cours de son mandat, soit un peu plus de 13 mois après sa visite à Lacalle Pou en Uruguay en novembre. passé. Et en plus de renforcer les relations avec le président chilien, Sebastián Piñera, cela le servira dans sa tentative de renforcer son leadership parmi les pays d’Amérique latine.

Fernández comprend qu’avec la défaite aux États-Unis de Donald Trump, le scénario géopolitique dans la région va changer. Et cela peut être uni aux présidents de la Bolivie, Luis Arce, de l’Uruguay, de Luis Lacalle Pou, du Mexique, d’Andrés Manuel López Obrador et du Paraguay, de Mario Benítez Abdo et même avec le soutien du Venezuela et de Cuba pour schématiser un bloc régional puissant. .

Au-delà des différences idéologiques qui le séparent de Piñera Il ne semble pas par hasard que le premier pays à visiter soit le Chili avec lesquels des accords commerciaux pertinents sont envisagés. Les soi-disant couloirs biocéaniques avec lesquels les nations sud-américaines peuvent être interconnectées sont une attraction pour les intérêts argentins, notamment pour que les exportations vers les marchés asiatiques se développent.

La délégation présidentielle comprendra le ministre des Affaires étrangères Felipe Solá, le ministre de la Santé, Ginés González García, la conseillère présidentielle Cecilia Nicolini, le secrétaire général de la présidence, Julio Vitobello, le secrétaire à la presse et à la communication, Juan Pablo Biondi, et pourraient rejoindre le Ministre de la Défense, Agustín Rossi. Deux gouverneurs des provinces frontalières du Chili sont également invités à participer: Sergio Uñac, de San Juan, et Raúl Jalil, de Catamarca.

Ginés González García, ancien ambassadeur au Chili et actuel ministre de la Santé, fera partie de la délégation (photo NA)

La présence de Ginés est liée au souvenir agréable que le fonctionnaire a laissé lorsqu’il a servi comme ambassadeur à Santiago et au fait que de nombreux aspects de la pandémie et de la vaccination contre le coronavirus seront également abordés lors de la réunion bilatérale. Celui de Nicolini est lié au bon lien qu’il entretient avec plusieurs politiciens importants de la vie chilienne, comme Marco Enríquez Ominami, ancien candidat présidentiel du Parti socialiste. De plus, Nicolini pourra présenter son expérience dans la négociation qui a été faite pour acheter les vaccins d’origine russe, Spoutnik V.

Le mardi 26, Fernández rencontrera Piñera et aussi avec les deux représentants les plus emblématiques du pouvoir législatif, le président de la Chambre des députés, Diego Paulsen (qui appartient au parti de la rénovation nationale, RN) et avec le chef du Sénat, Adriana Muñoz (du Parti pour la démocratie, PPD) . Plus tard, des réunions avec des représentants du pouvoir judiciaire sont prévues.

Mercredi, les activités avec les hommes d’affaires locaux et les représentants d’autres forces politiques se poursuivront. Enríquez Ominami, avec qui Fernández partage la création du Groupe Puebla (l’espace de centre-gauche qui rassemble différents dirigeants du continent), l’a déjà invité à un déjeuner. Le chef de l’Etat argentin a programmé un hommage à l’ancien président socialiste Salvador Allende, qui se tiendra dans la salle blanche du Palacio de La Moneda, où se trouve une reproduction du bureau d’Allende. Une cérémonie similaire à celles qui ont déjà eu lieu lors des visites du président colombien, Iván Duque, et de celle de l’espagnol Pedro Sánchez. Il y aura également un geste supplémentaire en clin d’œil à Fernández: La sénatrice Isabel Allende sera présente, une des filles de l’homme politique qui a dirigé les destinées du Chili entre 1970 et 1973.

Fernández voulait déposer une couronne sur la tombe d’Allende dans le cimetière général, comme l’avait fait le président français de l’époque François Hollande en 2017, ou sur la statue de l’ancien président de la Plaza de la Constitución. Mais les autorités chiliennes l’ont convaincu que pour des raisons de santé, de tels déplacements à l’extérieur n’étaient pas pratiques.

Alberto Fernández veut rendre hommage à l’ancien président chilien Salvador Allende (photo . / CAA / File)

La visite au Chili avait été reportée d’une semaine car le 12 janvier, Piñera et sa femme Cecilia Morel ont dû commencer une quarantaine préventive qui a duré deux semaines après avoir été en contact avec un employé qui travaillait dans la maison du président et qui a été testé positif. par coronavirus. L’ambassadeur d’Argentine à Santiago, Rafael Bielsa, et l’ambassadeur chilien à Buenos Aires, Nicolás Monckeberg, ont collaboré à l’élaboration de l’agenda dont les deux présidents discuteront.

Entre Fernández et Piñera, il y a eu plusieurs courts métrages en 2020 surtout lorsque le président argentin a critiqué la manière dont son collègue de l’autre côté de la chaîne de montagnes a géré la pandémie. Mais à partir du mois d’août, les risques ont commencé à s’estomper depuis qu’un accord a été conclu pour éliminer l’itinérance entre les deux pays et, en outre, que l’Argentine augmentera les exportations d’automobiles de 10 000 unités.

En juillet de cette année, lorsque le Sommet des présidents des États parties et associés du Mercosur doit se réunir à Buenos Aires, Piñera se rendra sûrement dans notre pays.

JE CONTINUE DE LIRE:

Mercosur, accords commerciaux et conflits frontaliers: Alberto Fernández se rendra au Chili pour renforcer les relations bilatérales

Alberto Fernández s’est entretenu avec Sebastián Piñera et ils ont baissé le ton jusqu’aux derniers passages diplomatiques