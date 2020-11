Luis Arce avec le président Alberto Fernández, en février

Le Président de la Nation, Alberto Fernández, reprendra cet après-midi la routine des voyages à l’extérieur du pays, interrompue par l’éclosion de la pandémie de coronavirus en mars. L’Argentin est arrivé dans le pays voisin vers huit heures du soir.

Lors de sa visite ce week-end à Bolivie aura un vaste programme qui comprend acte d’inauguration du nouveau président de ce pays, Luis Alberto Arce, plusieurs rencontres bilatérales avec des autorités d’autres nations qui assisteront également à la cérémonie officielle dimanche et à son retour il fera une escale à Jujuy où il prévoit de rencontrer l’ancien président bolivien, Evo Morales, et peut-être aussi le gouverneur de la province du nord, le radical Gerardo Morales.

L’arrivée de la délégation argentine à La Paz devrait avoir lieu vers 19 heures.Fernández a déjà organisé des rencontres pour différents moments de son séjour avec Arce lui-même, ainsi qu’avec le roi d’Espagne Felipe VI, le chef du parti espagnol Podemos. , Pablo Iglesias, et le chef de l’État colombien, Iván Duque.

Lors de la cérémonie d’inauguration de Luis Arce, l’économiste de 57 ans qui était ministre de l’Économie d’Evo Morales entre 2009 et 2017, le ministre iranien des Affaires étrangères a déjà confirmé sa présence, Mohamad Yabad; le Ministre des affaires étrangères de l’Uruguay, Francisco Bustillo; et le président du Paraguay, Mario Abdo Benítez. Les autres autorités politiques qui seront présentes sont le secrétaire général de la Confédération andine (CAN), Jorge Hernando Pedraza; et le représentant de Parlasur, Oscar Laborde.

Le président rencontrera également Evo Morales, à Jujuy

Selon le programme reçu par le ministère argentin des Affaires étrangères, la cérémonie d’investiture présidentielle d’Arce est prévue à 10 h 40 (heure bolivienne) le dimanche 8 novembre. “Acte central de l’Assemblée législative plurinationale solennelle de Bolivie et possession du président constitutionnel de l’État plurinational de Bolivie, Luis Alberto Arce Catacora, et du vice-président de l’État plurinational de Bolivie, David Choquehuanca”, rapporte l’ordre du jour officiel.

Après la cérémonie, Alberto Fernández et les autres invités spéciaux pose pour la photo du protocole et partage un déjeuner avec le président récemment élu avec 55% des voix aux élections du 19 octobre. En guise de clôture, ils assisteront à une “Parade civique et distinctions militaires”.

Dans l’après-midi, il y aura un rencontre privée entre Fernández et Arce dans lequel ils analyseront l’agenda bilatéral entre l’Argentine et la Bolivie qui avait été suspendu en raison de la chute d’Evo Morales. Le gouvernement argentin n’a jamais reconnu le poste intérimaire de Jeanine Añez en tant qu’exécutif bolivien et a même retardé la nomination d’un nouvel ambassadeur dans le pays voisin.

Parmi les sujets à aborder figure la intégration totale de la Bolivie au Mercosur, retour au CELAC (Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes), lla fourniture de gaz et l’industrialisation du lithium.

Le président reprend ses voyages internationaux pour renforcer les relations bilatérales avec d’autres pays

Trois de ses ministres accompagneront le président argentin: Felipe Solá, Des affaires étrangères; Elizabeth Gómez Alcorta, en charge des femmes, du genre et de la diversité; et l’intérieur, Eduardo “Wado” De Pedro. En outre, la délégation comprend le secrétaire général de la présidence, Julio Vitobello; celui des Affaires Stratégiques, Gustavo Béliz; et Juan Pablo Biondi, de Communication and Press. Et deux législateurs, le député Eduardo Valdes et le sénateur Jorge Taiana, tous deux présidents des commissions des relations extérieures, dans les chambres respectives.

Fernández et son entourage se rendront à Jujuy dimanche soir. A La Quiaca, lundi, il rencontrera l’ancien président Evo Morales, à qui l’Argentine a accordé l’asile après son déplacement en novembre 2019. Ce sera une sorte d ‘«adieu» officiel pour le leader des producteurs de coca, réfugié politique dans notre pays depuis lors.

Evo Morales ne sera pas dans l’hypothèse d’Arce malgré le fait qu’ils appartiennent tous deux au Mouvement pour le socialisme (MAS). Le retour sur leurs terres n’aura lieu que lundi. Vous le ferez dans une caravane après avoir traversé le poste frontière qui relie La Quiaca à Villazón. Puis, après 1100 kilomètres de parcours dans les départements boliviens de Potosí, Oruro et Cochabamba, Morales s’installera à Chimoré.

