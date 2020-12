De Pedro et Fernández lors de la signature du pacte fiscal: un couple de dirigeants montants. Présidence

Après en avoir discuté dans votre équipe, Le Président a décidé de commencer la commémoration de la première année de son mandat avec un message loin de l’euphorie et visant à montrer qu’avec son gouvernement, le pays a repris le chemin de la croissance. Pour ce faire, la chose la plus claire qu’il a trouvée a été d’inaugurer 30 ouvrages dans 12 provinces argentines, promus par le ministère des Travaux publics, considéré comme le plus efficace et transparent de son cabinet. La présentation, ainsi que Gabriel Katopodis, un leader de son rein qui était maire de San Martín, servira à se positionner dans les temps à venir.

“Sans discours retentissants ni pousses vertes, sans deuxième semestre, nous arrosons le pays chaque jour pour faire du pays que nous méritons”, a déclaré Alberto Fernández, également entouré du chef de cabinet, Santiago Cafiero et le ministre de l’Intérieur, Eduardo «Wado» de Pedro lors de l’événement qui a eu lieu à midi au musée du bicentenaire Casa Rosada. Mayra Mendoza (Quilmes), Leo Nardini (Malvinas Argentinas), Gustavo Menéndez (Merlo) maires

Sous forme virtuelle, il y avait aussi les gouverneurs de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, de Río Negro, Arabela Racing, et de Cordoue, Juan Schiaretti. Ce dernier est le personnage difficile pour le Frente de Todos, bien qu’il se soit tourné vers un lien plus étroit avec le gouvernement national, non seulement par le président mais aussi par le ministre de Pedro, qui semble avoir trouvé la formule pour maintenir un dialogue permanent avec le leader cordouan sans intermédiaires. Et le maire Martin Insaurralde, de Lomas de Zamora.

De cette façon, Fernández a officiellement commencé la semaine où un année de son arrivée à la Casa Rosada avec l’idée de montrer l’action. La discussion de demain au Congrès sur les projets d’interruption volontaire de grossesse (IVE), ainsi que le plan 1000 jours, une autre des promesses de la campagne, fait partie du même ensemble de positionnement.

Le fait peut-être le plus important est que les travaux ont déjà été réalisés, “ce ne sont pas des promesses” qu’ils ont soulevées auprès du président. Fernández lui-même l’a dit sur-le-champ: “ce sont des promesses que nous tenons, reconstruisant un pays que d’autres ont détruit auparavant”. Critiquant l’opposition, qui dans différents discours a déclaré que le président mentait, il a assuré que “nous ne changeons jamais un indice d’inflation, nous n’ignorons jamais le budget une semaine après l’avoir approuvé”. Et il a souligné: “Ils oublient (ce qu’ils ont fait), j’espère que le peuple argentin ne le fait pas.”

Les travaux qu’elle a inaugurés aujourd’hui ont été réalisés par le Ministère des Travaux Publics, le Ministère des Infrastructures et de la Politique de l’Eau (HIPH), l’Agence Nationale des Travaux d’Eau et de l’Assainissement (ENOHSA) et la Route Nationale. Ce sont des œuvres qui ont eu un investissement de 12 887 millions de dollars.

Habituellement très loquace, ce tweet était la seule communication qu’Alberto Fernández a faite pendant quatre jours

Dans un communiqué, le ministère des Travaux publics a souligné «pour leur impact social et l’amélioration de la qualité de vie des communautés où ils ont été exécutés», avant tout 5 travaux. Il s’agit de l’achèvement des 12,7 derniers kilomètres de la route nationale 7 (fin de la variante San Andrés de Giles, accès Carmen de Areco, province de Buenos Aires); la station de pompage Arroyo del Rey dans la municipalité de Lomas de Zamora (province de Buenos Aires); resurfaçage et entretien de la route nationale 158, détournement de trafic intense et achèvement du rond-point à l’intersection des RN 158 et RP13 (Las Varillas, province de Cordoue); pavage de la route nationale 14 San Vicente-Yrigoyen, avec l’inauguration de 3,7 km entre San Pedro et Cruce Caballero (province de Misiones); deuxième module de la station d’épuration de San Carlos de Bariloche (province de Río Negro).

Ces travaux font partie des 763 travaux en cours actuellement exécutés dans les 24 provinces argentines, qui atteignent un investissement estimé à 475 056 millions de dollars, et relèvent du cadre narratif << les travaux publics comme moteur de la reconstruction >>, selon les bureaux. communication de la présidence.

Au cours du long week-end, le président a évité de s’engager dans la polémique. Particulièrement silencieux, lui et son équipe, Fernández se sont consacrés à la planification de cette semaine lors de réunions qu’il a tenues à la résidence Olivos avec différents responsables et dirigeants de la coalition, dont les noms n’ont pas encore émergé. Aujourd’hui, avant d’arriver à l’événement au Musée du Bicentenaire, le Chef de l’Etat passait un examen dans sa chaire à l’UBA.

Continuer à lire:

Le kirchnérisme met en pause le projet de suspension du STEP et fait face aux gouverneurs de la PJ

PAMI versera une prime de Noël de 1500 $ à 550000 retraités

Sergio Berni: “Il ne fait aucun doute que l’âge de la responsabilité doit être abaissé”