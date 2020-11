Alberto Fernández et Vladimir Poutine (photo d’archive)

Le président Alberto Fernández est actuellement en dialogue avec son homologue russe, Vladimir Poutine, pour faire avancer les détails de l’achat de 25 millions de doses du vaccin Spoutnik V développé par Moscou et qui est en phase trois d’expérimentation.

Dans une conversation directe entre le Kremlin et la résidence Olivos, les deux présidents dialoguent depuis 11 heures du matin, sur les avancées du vaccin que la Russie a développé et que l’Argentine veut acquérir en décembre.

Le dialogue d’Alberto Fernández avec Poutine a eu lieu dès la fin de la réunion que le chef de l’Etat a tenue avec le gouverneur de Buenos Aires, Axel Kicillof, et le chef du gouvernement de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, pour détailler la nouvelle étape de la quarantaine dans l’AMBA.

La conversation est ratification complète par l’Argentine des bonnes relations qu’elle entretient avec la Russie et en même temps confirmation par le gouvernement de l’achat de 25 millions de doses, dont 10 millions arriveraient en décembre et le reste dans les premiers jours de janvier.

L’entretien entre les deux chefs d’État est encadré après le voyage en Russie effectué par le secrétaire à l’accès à la santé de la Nation, Carla Vizzotti, pour avancer les détails techniques pour conclure l’accord pour l’acquisition du vaccin russe. Le même président a confirmé dans une interview avec le média local SputnikNews, que ce voyage devait démarrer les procédures d’acquisition du vaccin et que le ministère russe des Affaires étrangères a contacté l’Argentine pour savoir s’il était intéressé par les doses.

Désormais, chaque étape franchie avec Spoutnik V est notifiée à l’Argentine (l’ANMAT), en plus de l’autorité de contrôle russe et de l’OMS avec l’intention de rendre le processus d’acquisition des vaccins transparent dans le Pays.

«Nous avons de très bonnes attentes, très optimistes. D’ici décembre, nous pourrions avoir un vaccin », a déclaré le président lorsqu’il a annoncé la nouvelle, et déclaré:« Nous discutons avec le fonds souverain russe depuis un certain temps pour essayer de voir comment son vaccin évolue, car il est très important pour nous d’avoir le premier qu’il sort dans le monde et qu’ils nous aident à l’avoir en Argentine », a déclaré Fernández au réseau russe il y a quelques jours après avoir révélé le voyage secret de Vizzotti.

L’annonce du développement d’un vaccin contre le coronavirus a généré un énorme émoi dans la communauté mondiale, qui comprenait des doutes sur son efficacité, mais aussi des éloges tels que ceux qu’Alberto Fernández a envoyés à Vladimir Poutine. Cependant, au gouvernement, ils assurent que C’est un vaccin qui passe par tous les processus et protocoles de santé correspondants.

La conversation qu’Alberto Fernández et Poutine ont eue aujourd’hui a également lieu après la lettre que le président argentin a adressée à son homologue russe Il y a un mois, lorsque les détails du vaccin Spoutnik V ont été publiés à Moscou.

A l’époque, Alberto Fernández écrivait à Poutine: «J’ai reçu votre annonce aujourd’hui, comme l’ont fait des millions d’Argentins, avec un sentiment d’espoir reconnaissant. Au nom de moi-même et de mes compatriotes, je vous prie de transmettre aux hommes et femmes russes de science qui ont travaillé sur le vaccin contre le coronavirus qui a été enregistré aujourd’hui, félicitations pour une réalisation qui restera parmi les pages indélébiles de la histoire de la médecine mondiale ».

Dans le même temps, dans la lettre signée à la main qu’Alberto Fernández a envoyée au Kremlin, il a souligné que l’Argentine et la Russie “font partie de ceux qui ont soulevé dans les forums multilatéraux que la lutte contre la pandémie doit être régie par le principe de solidarité”.

Le président russe Vladimir Poutine prend part à une conférence téléphonique avec des membres du Conseil de sécurité à Moscou, Russie, le 6 novembre 2020. Spoutnik / Aleksey Nikolskyi / Kremlin via REUTERS ATTENTION AUX RÉDACTEURS – CETTE IMAGE A ÉTÉ FOURNIE PAR UN TIERS.

Le vaccin russe est déjà en phase 3 et a déjà demandé à l’OMS une pré-classification, une étape clé pour obtenir l’approbation mondiale de sa distribution et de son utilisation. The Lancet, l’une des principales revues médicales internationales, a publié que 100% des adultes en bonne santé participant aux essais cliniques Sputnik V de phase I-II ont démontré une forte réponse immunitaire contre le SRAS-CoV-2. La phase III, qui se déroule en Russie et dans plusieurs autres pays, durera six mois et réunira plus de 40 000 volontaires.

Le voyage de Vizzotti a permis de conclure cet accord avec la Russie, bien que le gouvernement soutienne que ce ne sera pas le seul vaccin dont l’Argentine disposera. Un accord a également été signé pour l’achat des vaccins créés par les laboratoires Pfizer et AstraZeneca qui sont également en phase d’expérimentation 3.

L’accord sur la santé entre la Russie et l’Argentine fait partie d’une relation étroite que les deux pays entretiennent et qui s’étend à d’autres questions centrales telles que les investissements dans l’énergie nucléaire, l’éventuelle construction de barrages, le commerce et le fort soutien de Moscou. pour la cause de la revendication argentine de la souveraineté argentine dans les îles Malvinas.

À proprement parler, les liens étroits entre l’Argentine et la Russie ont été renforcés au cours du deuxième mandat de Cristina Kirchner où une relation stratégique avec Moscou a été établie et de nombreux accords de coopération internationale ont été avancés.

À l’heure actuelle, le gouvernement n’a pas encore défini le nom du nouvel ambassadeur d’Argentine en Russie et l’ambassade est vacante depuis un mois lorsque l’ancien ambassadeur nommé par Mauricio Macri l’a quittée. Ricardo Lagorio. Suite à la décision de Alicia Castro Après avoir renoncé à la nomination d’ambassadeur en Russie que lui avait proposée le gouvernement, deux noms sont désormais traités comme d’éventuels représentants en Russie: l’ancien député Maria del Carmen Alarcon et l’ancien vice-chancelier Eduardo Zuain. Les deux sont très proches de la vice-présidente Cristina Kirchner. Mais rien n’est encore défini.

