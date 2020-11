Alberto Fernández et Joseph Biden dialoguent pour relancer les relations diplomatiques entre l’Argentine et les États-Unis

Alberto Fernández s’est entretenu avec Joseph Biden pour relancer les relations bilatérales avec les États-Unis après la distance géopolitique qu’il entretenait avec Donald Trump concernant la situation au Venezuela, la crise institutionnelle en Bolivie, le rôle de l’Organisation des États américains (OEA) et la nomination de Mauricio Claver à la tête de la Banque interaméricaine de développement (BID).

La conversation a duré 30 minutes alors qu’il était prévu – par protocole – qu’elle ne durerait que 10 minutes par horloge. “Il y avait un intérêt des deux côtés pour savoir ce que pensaient chacun de la région et du monde”, a expliqué un membre du cabinet national à Infobae.

Alberto Fernández était à Balcarce 50 et Biden dans ses bureaux de transition présidentiels aux États-Unis. Avec le président se trouvaient son chef de cabinet, Santiago Cafiero, et le secrétaire des médias, Juan Pablo Biondi.

Le chef de l’Etat suppose qu’il peut trouver des points de contact diplomatiques avec le successeur de Trump et a chargé le ministre des Affaires étrangères Felipe Solá, l’ambassadeur d’Argentine à Washington, Jorge Arguello, et le secrétaire aux affaires stratégiques, Gustavo Beliz, de coordonner un dialogue téléphonique avec le 46e président des États-Unis.

Alberto Fernández a été l’un des premiers dirigeants d’Amérique latine à reconnaître la victoire de Biden, bien que Trump ait insisté à l’époque sur le fait que des actes de fraude massifs avaient été commis contre sa réélection. Le président argentin est aux antipodes idéologiques de Trump et en a profité pour ratifier ses divergences.

Le chef de l’Etat estime qu’il est possible de trouver un agenda commun avec Biden lié à la crise au Venezuela. Trump n’a pas exclu la possibilité d’une invasion militaire pour mettre fin au régime populiste de Nicolás Maduro, tandis que son successeur démocrate a abandonné la route armée et a fait pression pour une feuille de route basée sur des négociations diplomatiques puis des élections libres et transparentes.

Dans ce contexte, Alberto Fernández se sent à l’aise de parler à Biden, puisque son hypothèse de travail pour le Venezuela – partagée par l’Union européenne – est basée sur une large table de négociation – avec Maduro inclus – pour conduire à des élections sans proscriptions politiques.

À son tour, Biden soutient que les organisations multilatérales – OMC, ONU, UNESCO, par exemple – doivent être exhumées et le président argentin partage également ce critère institutionnel. Donald Trump ne croyait pas à la coopération mondiale et sa décision politique était de nuire à l’agenda multilatéral qui permet généralement de progresser dans des accords diplomatiques importants.

Alberto Fernández et Mauricio Claver lors de leur rencontre à Mexico

De cette perspective, Alberto Fernández a l’intention de forcer un changement à la présidence de la Banque interaméricaine de développement (BID), qui est entre les mains de Mauricio Claver par décision politique de Trump. Jusqu’à ce que Claver devienne président de la BID, ce poste appartenait à l’Amérique latine. Mais Trump a décidé de briser cette trajectoire historique – inviolable depuis 1958 – pour atténuer l’influence de la Chine dans la région.

Biden n’est pas satisfait de la nomination de Claver – il était le conseiller à la sécurité nationale de Trump – et évalue une sortie diagonale qui à son tour prend en compte les intérêts de l’Amérique latine dans la BID. Alberto Fernández gère ces informations confidentielles, et travaille déjà à déplacer Claver, qui n’a pas le président argentin dans ses prières.

Une question clé dans les relations bilatérales avec les États-Unis est son poids au conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI). En pleine négociation pour la dette avec le FMI, Alberto Fernández parie que Biden soutiendra l’Argentine au moment de discuter de l’accord de facilités étendues qui arrivera au conseil à la fin du mois de mars.

Le président élu estime que la stabilité économique de la région contribue à la sécurité nationale des États-Unis et ne s’opposera pas au résultat des négociations si Alberto Fernández et son ministre de l’Économie, Martín Guzmán, respectent leurs engagements de payer la dette. de 44 milliards de dollars en temps et en forme.

