Alberto Fernández dans le cinquième présidentiel d’Olivos

Jeudi 14 après-midi, Alberto Fernández a ratifié que la première étape de la vaccination contre le COVID-19 se fera uniquement via Spoutnik V, si Vladimir Poutine tient sa promesse et envoie 30 millions de doses du vaccin russe avant la fin du mois de mars.

Ce jour-là à la Casa Rosada, avant de diriger la promulgation de la loi sur l’avortement, le président s’est entretenu avec Noubar Afeyan, chef de la société pharmaceutique Moderna. Et la conclusion était presque une évidence: Moderna peut vendre ses vaccins approuvés aux États-Unis, mais ils n’arriveraient en Argentine qu’au second semestre.

Afeyan est un ami de l’homme d’affaires Eduardo Eurnekian et ensemble, ils demandent à la Turquie de reconnaître sa responsabilité politique dans le génocide arménien. Eurnekian s’est entretenu avec Alberto Fernández avant la fin de l’année et l’a mis en contact avec Afeyan, qui dirige une entreprise qui a déjà conclu des accords commerciaux avec les États-Unis, le Canada, le Japon, le Royaume-Uni, Israël et l’Union européenne.

La Maison Blanche a déboursé à Moderna environ 1 000 millions de dollars pour soutenir la production à grande échelle et le vaccin est efficace dans les groupes à risque de plus de 60 ans. Cet aspect technique est essentiel: Spoutnik V n’atteint pas cette tranche d’âge et on ne sait pas encore quand les autorités sanitaires russes approuveront son application.

Le président Alberto Fernandez avec le ministre Gines Gonzalez Garcia et la secrétaire Carla Vizzotti

Dans son bureau de Balcarce 50, Alberto Fernández s’est entretenu avec Afeyan pendant trente minutes. En outre, il y avait Ginés González García, ministre de la Santé, Carla Vizzotti, secrétaire à la Santé, et Cecilia Nicolini, conseillère du chef de l’Etat. “L’entretien était une approximation, et si nous sommes finalement d’accord, les vaccins arriveraient après le deuxième trimestre”, a commenté le président à la Casa Rosada.

Le pronostic d’Alberto Fernández a confirmé que la vaccination en Argentine – première étape – dépendra de la bonne volonté du Kremlin. Poutine a déjà émis 300 000 Spoutnik V – doses un et deux – à appliquer aux travailleurs essentiels. Et puis un volume de près de 30 millions de doses devrait arriver – une et deux – avant la fin du mois de mars.

Mais cette promesse pose un problème logistique. A Moscou, ils reconnaissent que ces 30 millions de doses ne sont pas encore toutes fabriquées – dans les usines de Corée du Sud et d’Inde-, et ils ne donnent pas de détails concernant l’autorisation officielle d’appliquer ces vaccins aux personnes de plus de 60 ans.

Face à ce revers plausible, le gouvernement n’a pas de plan B.Le contrat avec la société chinoise Sinopharm n’est pas encore clôturé, et si cela devait se produire, la première expédition d’un million de vaccins -doses un et deux- n’atterrirait à Ezeiza qu’au milieu de la Février. Et comme avec Spoutnik V, le vaccin chinois n’a pas encore été autorisé à s’appliquer au groupe à risque depuis plus de 60 ans.

Alberto Fernández et Horacio Rodríguez Larreta dans le cinquième d’Olivos

L’absence d’un éventuel Plan B pourrait conduire à une nouvelle attraction politique entre la Casa Rosada et les 24 provinces. Alberto Fernández a dû modifier son plan d’interdiction de la circulation nocturne pour atténuer l’épidémie de COVID-19, face au rejet des gouverneurs qui ont opté pour une stratégie plus laxiste pour faire face à l’humeur sociale de leurs quartiers et à la situation économique complexe à l’intérieur.

Cette rébellion politique, qui a été résolue dans les coulisses et rendue explicite dans un décret réglementaire ténu, peut s’intensifier si les vaccins russes n’arrivent pas ou si la population de certaines provinces résiste à la possibilité d’utiliser Spoutnik V.

Jusqu’à présent, l’État national concentre la décision institutionnelle d’acheter les vaccins et de les distribuer ensuite – en termes proportionnels – aux 24 provinces. Mais ces derniers jours, certains gouverneurs ont commencé à évaluer la possibilité de demander l’autorisation du président pour acheter des vaccins en dehors de l’État, si la seule chose qui arrive est le vaccin russe, il y a une résistance à son utilisation, ou il n’est pas possible de l’appliquer aux personnes de plus de 60 ans.

“Définitivement pas”Alberto Fernández a déclaré à Olivos lorsqu’il a été interrogé à ce sujet. Et il a conclu: «Nous avons signé des accords pour 51 millions de doses, personne ne manquera de son vaccin».

J’ai continué à lire:

Débat sur le sérum équin: les chercheurs ont répondu aux critiques de la Society for Intensive Care

Coronavirus: 7264 nouveaux cas et 112 décès confirmés au cours des dernières 24 heures