Dans un nouvel exemple de l’équilibre politique qu’il recherche comme fil conducteur de son mandat, le président Alberto Fernandez Il s’est installé dans la ville de Jujuy de La Quiaca ce dimanche après-midi pour dîner avec l’ancien président bolivien Evo Morales. Dans le même temps, le chef de l’Etat a décidé d’éviter une rencontre avec le leader social Chambre Miracle, qui est assigné à résidence, et avec le gouverneur de la province du nord, le radical Image de balise Gerardo Morales, avec qui il entretient de très bonnes relations.

Le président est arrivé à Jujuy en provenance de La Paz, où il était avec sa délégation officielle lors de l’inauguration du nouveau président bolivien, Luis Alberto Arce. Au cours de son passage à travers ces terres, il a tenu plusieurs réunions multilatérales qui comprenaient un dîner samedi avec le roi d’Espagne Felipe VI et avec le vice-président espagnol, Pablo Iglesias; une audience avec le président colombien Ivan Duque et une réunion privée avec Arce, l’économiste de 57 ans qui remplace le gouvernement de Jeanine Añez.

Alberto Fernández est parti très satisfait des démonstrations d’affection qu’il a reçues dans la capitale bolivienne, notamment de la part des partisans du MAS (Mouvement pour le socialisme), parti d’Arce, élu par 55% des voix, et aussi du ancien président Evo Morales. Il y a eu des cris de remerciements et d’applaudissements à la fois dans les rues et à l’Assemblée législative pour les gestes qu’Alberto a eu avec Evo ces derniers temps.

Evo Morales et Alberto Fernández entretiennent une relation amicale et c’est pourquoi il a obtenu l’asile politique dans notre pays en novembre de l’année dernière, lorsque le chef des producteurs de coca a dû démissionner en raison de plaintes pour fraude aux élections qui l’ont proclamé vainqueur pour exercer un quatrième mandat à la barre. de Bolivie.

C’est pourquoi aujourd’hui à midi, dans une sorte d ‘«adieu officiel», il vous suivra jusqu’au passage frontalier qui relie La Quiaca à Villazón. «Je vais l’accompagner à Evo. Nous nous retrouverons à La Quiaca et de là nous irons à Villazón », avait-il annoncé à l’issue de la rencontre avec Felipe VI, dans un hôtel de La Paz, samedi soir. Le Ministre argentin de l’intérieur a également participé à cette réunion, Eduardo «Wado» De Pedro, et ils ont parlé de la pandémie et de la situation politique dans la région.

Déjà à Jujuy, Fernández a décidé de ne pas voir Milagro Sala. La dirigeante du Tupac Amarú est toujours détenue en résidence surveillée pour son rôle dans l’enquête connue sous le nom de «villeros pibes». Dans ce dossier, Sala a été reconnu coupable d’être à la tête d’une association illicite qui détournait de l’argent de l’État pour la construction de maisons.

Dans cette affaire, le chef du Tupac Amaru a déposé un recours extraordinaire devant la Cour suprême de justice pour déterminer si elle devait ou non continuer à être détenue. Malgré le fait qu’à certaines occasions, le président a déclaré que Sala “ne devrait pas être emprisonné” à cette occasion, il a préféré l’éviter.

Pour éviter une nouvelle critique interne, il ne verra pas non plus le gouverneur de Jujuy Gerardo Morales, malgré les bonnes relations qu’ils entretiennent, notamment du fait de la gestion de la pandémie de coronavirus.

Au cours de l’activité officielle en Bolivie, le Président a tenu une réunion bilatérale à La Paz avec son homologue colombien, Ivan Duque, lors d’une réunion tenue avant le début de la cérémonie d’inauguration du président Arce. Des sources officielles ont indiqué que le chancelier avait également participé à la réunion Felipe Solá, également le ministre De Pedro et le secrétaire aux affaires stratégiques, j’ajoute une ligne qu’il ne voit pas Morales pour éviter un incendie Alors que pour la Colombie sa ministre des Affaires étrangères, Claudia Blum, et le chef de cabinet de la présidence de la République, María Paula Correa Fernández.

Comme Alberto Fernández lui-même l’a rapporté sur les réseaux, avec Dique il a échangé “avis sur la lutte contre la pandémie, les dilemmes du présent et de l’avenir dans la région». Et tous deux ont convenu que l’unité continentale serait la clé de la reconstruction économique.

Concernant l’audition bilatérale qu’il a tenue avec Arce, qui s’est tenue après la photographie officielle avec les principales autorités politiques présentes à l’inauguration, le chef de l’Etat a indiqué: «Nous sommes les premier et deuxième producteurs de lithium. Le lithium est l’énergie du Nous avons beaucoup à faire ensemble dans tout cela. “

«Nous avons beaucoup à voir, mais l’effort est toujours de faire de l’Amérique latine une unité régionale. Il s’agit de travailler très étroitement entre la Bolivie et l’Argentine », a ajouté le président argentin et a rappelé qu’il avait déjà rencontré à Buenos Aires avec Arce, en février de cette année, précisément pour parler du lithium.

La Bolivie a estimé des réserves de 21 millions de tonnes de lithium dans le Salar de Uyuni, dans le sud-ouest du pays, selon la société d’État YLB, tandis que l’Argentine exploite déjà le lithium dans le Salar del Hombre Muerto, situé à la frontière entre les provinces de Catamarca et Salta, dans le département d’Antofagasta de la Sierra.

L’Uyuni et le Dead Man ainsi que l’Atacama au Chili constituent les salines du soi-disant Triangle du Lithium et concentrent 85% des réserves de ce minéral, considéré comme essentiel pour l’énergie du futur. Le lithium est principalement utilisé pour fabriquer des batteries pour téléphones portables, ordinateurs et voitures modernes (hybrides et électriques).

