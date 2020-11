(Aglaplata)

Dans une tentative claire de se positionner comme un leader régional face à la nouvelle carte géopolitique mondiale, Alberto Fernández s’est rendu en Uruguay pour rencontrer son homologue Luis Lacalle Pou et avancer ensemble sur un programme bilatéral renforcé et un programme de travail pour le Mercosur unifié.

Le président a secrètement quitté la ferme Olivos par hélicoptère pour la ferme Anchorena située à Colonia de Sacramento où Lacalle Pou l’attendait. C’est le premier voyage d’Alberto Fernández à l’étranger après l’isolement et il est chargé d’un contenu politique élevé puisqu’il s’agit d’une visite à un chef d’État avec lequel il est idéologiquement aux antipodes.

Le président a subi un deuxième prélèvement ce matin qui lui a donné un résultat négatif pour le COVID-19 et a donc été autorisé après 10 jours d’isolement dans la ferme Olivos à reprendre normalement ses activités officielles. Il a donc décidé de se rendre en Uruguay.

Alberto Fernández cherche avec cette rencontre formelle avec Lacalle Pou à rétablir le lien avec l’Uruguay et prépare le terrain régional en Amérique latine pour le 20 janvier prochain quand il assume Joe Biden la présidence des États-Unis.

Un échantillon de la bonne harmonie qu’Alberto Fernández cherche à offrir avec l’Uruguay a été glissé le 22 octobre dernier lorsque, dans une interview à la télévision du pays voisin, il a déclaré sans détour: «Il n’y a pas de conflit avec l’Uruguay. Aucun Argentin ne peut se tromper avec l’Uruguay. Personne ne peut se permettre un tel luxe. Je ne me le donne pas non plus et d’ailleurs Je n’ai aucune raison de me tromperDit Fernández.

Les expressions du président argentin ont été données sur la base d’une proposition faite par l’ancien président uruguayen, José Mujica, selon lequel les deux pays devraient être plus unis.

Alberto Fernández connaît la famille de Lacalle Pou depuis de nombreuses années et estime que les différences idéologiques entre les deux peuvent être surmontées si une compréhension stratégique pour la région est atteinte. Et il a déjà marqué son schéma relationnel en déclarant que «beaucoup pensent qu’avoir beaucoup d’amis sur le front large devient une différence avec Luis Lacalle Pou et la vérité n’est pas une telle chose».

Dans la Casa Rosada, ils assurent que le président ne veut plus de court-circuits avec l’Uruguay à l’OEA, au Mercosur ou dans tout autre forum international, mais qu’il cherchera à établir une alliance stratégique pour montrer un bloc uniforme en Amérique latine.

Il se trouve que ces derniers temps l’administration de Lacalle Pou et celle d’Alberto Fernández ont été confrontées à l’OEA par la situation au Venezuela, elles ont eu de graves différences lors de la définition du nouveau chef de la BID qui a imposé Donald Trump Comment c’est Mauricio Claver Carone, que l’Argentine n’a pas soutenu et l’Uruguay l’a fait. Il y avait aussi des différences entre Buenos Aires et Montevideo en raison des définitions contre le régime de Maduro que le Groupe de Lima a produites.

Tout cela Alberto Fernández veut laisser derrière lui dans sa relation avec l’Uruguay et c’est ce qu’il a emmené à Colonia cet après-midi pour déjeuner avec Lacalle Pou.

L’ambassadeur d’Argentine à Montevideo, Alberto Iribarne, homme de confiance proche du président, est la personne centrale chargée de mener à bien le rapprochement avec l’Uruguay au-delà des différences idéologiques entre les deux administrations.

Dans l’image, le président de l’Uruguay, Luis Lacalle Pou. . / Federico Anfitti / Archives

De plus, il y a une information cruciale dans tout cela, c’est que le 16 décembre l’Argentine assume la présidence pro-tempore du Mercosur et Alberto Fernández veut donner un virage substantiel au bloc régional. L’incorporation de la Bolivie en tant que partenaire à part entière est recherchée, bien que cela dépende de la dernière approbation du Parlement brésilien.

Dans tous les cas, l’Argentine est à la recherche d’un allié stratégique au Mercosur en Uruguay, car la confrontation avec le Brésil de Jair Bolsonaro rend aujourd’hui impossible une entente avec le plus grand partenaire du bloc.

Le président argentin sait que l’arrivée du MAS en Bolivie avec Luis Arce implique également l’ajout d’un nouvel allié de gauche dans la région. Mais il ne veut pas que cette alliance ternisse les relations avec l’Uruguay.

Un accord entre les deux pays est également en suspens concernant les travaux de dragage dans la voie navigable où la Chine cherche des interférences importantes. Les définitions des deux pays concernant la saison estivale sont également sur le radar de l’agenda bilatéral avec l’Uruguay. L’Uruguay a déjà annoncé qu’il fermerait les frontières pour éviter une vague d’infections au COVID-19, bien que le gouvernement estime que cette situation pourrait être inversée si une opération de vaccination est trouvée en décembre.

Tout cela fera partie de l’agenda bilatéral inauguré aujourd’hui à la résidence d’Anchorena Alberto Fernández et Luis Lacalle Pou.

