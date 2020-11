Président Alberto Fernandez Il a annoncé ce vendredi que “si tout se passe bien”, le vaccin russe pourra être appliqué à quelque 10 millions de personnes “à partir de fin décembre”. Cependant, Il a précisé que l’Argentine avait également signé des accords avec d’autres fournisseurs et que tous “avaient une très haute qualité technique”.

À l’issue de la conférence de presse au cours de laquelle il a annoncé que l’AMBA passera de l’étape d’isolement obligatoire à l’étape de distanciation obligatoire, le président a expliqué qu’ils pouvaient également atteindre le pays en décembre autre 750 mille vaccins de la société Pfizer. Il a également confirmé que des accords avaient été signés pour recevoir les vaccins produits par Astrazeneca-Oxford et par la Chine à partir de mars.

“Nous voulons que les Argentins puissent compter le plus rapidement possible et en quantité suffisante avec le vaccin qui nous permet de mettre fin à cette pandémie et qui nous permette à tous de retrouver la vie qui aujourd’hui a été altérée”, a déclaré le président.

De son côté, Fernández a assuré que les autorités sanitaires travaillent avec leurs homologues russes pour s’assurer que l’ANMAT dispose le plus rapidement possible des informations nécessaires pour pouvoir approuver l’utilisation du Spoutnik V dans le pays une fois que toutes les étapes de test sont terminées en Russie.

Alberto Fernández a annoncé que quelque 10 millions de personnes pourraient être vaccinées d’ici la fin décembre

«Nous allons maintenant consacrer tous les efforts nécessaires pour préparer le processus de vaccination de tous les Argentins. Pour ça Nous allons faire une sorte de grand commandement qui sera composé du ministère de la Santé, de la Défense, de la Sécurité et de l’Intérieur et nous allons entrer en contact avec les 24 provinces pour organiser au mieux la vaccination », a expliqué Fernández.

Ce matin, Fernández s’est entretenu avec son homologue de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, avec qui il a parlé du vaccin Spoutnik V. Le 29 octobre, le Congrès national a habilité le pouvoir exécutif à mettre en œuvre les procédures nécessaires à l’acquisition des vaccins qui sont développés pour faire face au Covid-19 et cette semaine au gouvernement national a annoncé avoir fait avancer les négociations avec la Russie pour acquérir 25 millions de doses du vaccin produit par l’Institut de recherche Gamaleya en épidémiologie et microbiologie.

Le Gam-Covid-Vac Lyo (connu sous le nom de Spoutnik V en hommage au nom du satellite soviétique, le premier de l’histoire de la fabrication humaine) est le vaccin développé contre le coronavirus par l’Institut de recherche Gamaleya en épidémiologie et microbiologie.

Le secrétaire de l’accès à la santé, Carla Vizzotti, a déclaré précédemment que -comme cela se produit avec tous les médicaments- le vaccin russe doit effectuer des présentations devant diverses organisations internationales et qu’il a déjà pris les premières mesures à cet égard à l’ANMAT d’Argentine.

Pour sa part, hier le ministre de la Santé Ginés González García a précisé que l’inoculation “n’est pas obligatoire mais nécessaire”. “Nous pensons que les gens doivent être persuadés et convaincus, comme la plupart, qui attendent le vaccin”, a-t-il déclaré.

Dans la première partie de la conférence d’aujourd’hui, Alberto Fernández a annoncé le point culminant de l’isolement social préventif et obligatoire (ASPO) et le début d’une nouvelle étape qui sera imposée dans la zone métropolitaine de Buenos Aires (AMBA) sous le concept de distanciation ( DISPO).

Le changement de phase sanitaire a été convenu ce matin lors d’une réunion que le Président a tenue avec Axel Kicillof, gouverneur de la province de Buenos Aires, et Horacio Rodríguez Larreta, chef du gouvernement, dans le but de définir et de coordonner les nouvelles mesures sanitaires qui communiqué cet après-midi.

J’ai continué à lire:

Alberto Fernández a annoncé la fin de l’isolement obligatoire dans l’AMBA: “Malheureusement, la mesure n’atteint pas tout le pays”