Des syndicalistes dénoncent la mort d’un membre de leur organisation

«La grande majorité des professionnels et des travailleurs expérimentés d’Alcasa ont émigré. D’autres d’entre nous sont toujours là avec l’espoir que cela changera pour entrer dans l’usine et l’aider à reconstruire », a déclaré à Infobae un employé de la production d’aluminium âgé de plusieurs décennies. Il avoue que “les travailleurs ne sont pas autorisés à entrer dans l’usine de la société Aluminio del Caroní (Alcasa), seuls ceux qui sont en situation d’urgence peuvent le faire, dont la plupart appartiennent au Mouvement 21 et au Parti socialiste uni du Venezuela”.

C’est la démonstration la plus évidente de la destruction de ce qui était une entreprise importante de la puissante Corporation vénézuélienne de Guayana (CVG), en charge de la production de cylindres pour extrusion, feuilles souples, feuilles d’aluminium, lingots d’aluminium et feuilles pour la stratification.

Les travailleuses, à l’abri de la brutale crise économique, survivent sans avoir à bénéficier d’une assurance HCM (couverture hospitalisation, chirurgies et maternité). Dans le domaine de la fonderie, comme indiqué, un projet a été lancé avec le Fonds chinois. “C’était pour l’installation d’une tour de refroidissement qui n’a pas encore été achevée. Le grand laboratoire d’analyse d’Alcasa, qui disposait d’une gamme d’équipements de haute qualité pour l’analyse des échantillons, a été pillé et plusieurs équipements ont été volés avec complicité. interne ».

Alcasa est devenue une importante entreprise d’aluminium

«Ils désincorporent les lignes de réduction pour installer un laminoir qui était pour Serlaca (Servicios de Laminación CA). L’idée est bonne, mais qu’est-il arrivé à l’argent du fonds chinois pour l’incorporation de réduction? Il semble qu’ils veuillent cacher que les cellules des cellules ne sont pas de taille. La même chose se produit avec un lot de rechange qui n’est pas dimensionné. La matière première est arrivée périmée, c’est-à-dire que l’argent a été tout perdu, sous l’administration d’Ángel Marcano ».

Il explique que «la structure cellulaire est transférée à Venalum (Venezolana de Aluminio CA), qui la retourne dans des seaux pour être fondue et produit des cylindres, qui sont vendus et non envoyés à l’usine d’extrudeuse pour donner une valeur ajoutée. Quelqu’un qui n’est pas l’entreprise ou ses travailleurs en profite ».

“Lorsqu’un travailleur malade doit se rendre dans un CDI ou dans un hôpital de la sécurité sociale.”

«Nos collègues meurent par manque de soins médicaux car nous n’avons pas d’assurance Hospitalisation, Chirurgie et Maternité. L’exception est si vous appartenez à l’équipe privilégiée, car alors toutes les cliniques vous reçoivent ». Le 21 novembre 2020, le secrétaire à la Culture et à la Propagande de l’Union d’Alcasa, Miguel Ángel Ekar Longar, est décédé après que ses collègues et proches aient demandé de l’aide pour leurs médicaments et leur traitement, tout en faisant pression sur les dirigeants d’Alcasa activé le code des assurances, mais il n’a jamais été approuvé.

Le dirigeant syndical Miguel Angel Ekar est décédé le 21 novembre 2020

Fondre comme de la ferraille

Le nombre d’employés d’Alcasa est proche de quatre mille, compte tenu du fait que beaucoup, qui attendent leur retraite, ont été renvoyés chez eux, mais sont toujours actifs sur la masse salariale de l’entreprise.

Alcasa a mis en œuvre ce qu’il appelle un plan d’urgence, de sorte que seuls certains employés de l’usine peuvent entrer. «La flotte de transport a également beaucoup diminué et il n’y a pratiquement pas d’unités pour transférer le personnel», explique un professionnel.

Un autre facteur qui affecte est que «ces grandes salles à manger que l’entreprise possédait n’existent plus. Alcasa n’a plus à maintenir tout le personnel de l’usine, en plus du fait que l’usine n’est pas à sa capacité maximale, de sorte qu’ils sont démantelés dans toute la zone de réduction ».

«Marcano qui, dans le cadre de la campagne pour l’Assemblée nationale, apparaît dans une vidéo parlant de trois mille tonnes de production d’aluminium, ment. Au contraire, ils démantèlent les cellules. Le matériau qu’ils retirent est fondu sous forme de ferraille et ils les transforment en paila, qui sont des moules qui sont enlevés en faisant fondre le métal dans le four, puis le moulage est fait et vidé dans un moule ».

«Il n’y a pas de cellule opérationnelle. La partie réduction n’existe plus, les cellules sont éteintes, car il n’y a pas d’électricité non plus. Les cuves, les coques, c’est du pur métal liquide, ils le font fondre et le transforment en casserole », dit-il.

Une personne nommée Freyli Pinto, qui apparaît dans une vidéo, s’identifiant comme un travailleur d’Alcasa, annonce que le laminoir «Hugo Chávez» va ajouter 120 000 tonnes de produit fini. “Ce chiffre que Pinto indique est la capacité du laminoir au cas où il recevrait le métal nécessaire, mais ce qu’ils reçoivent, c’est ce que Venalum envoie, qui a à peine 55 cellules et ce qu’il peut envoyer est entre 400 et 600 tonnes par mois”, met l’accent sur le professionnel.

La plupart des cellules sont détruites.

Ratifié les éteindre

L’entreprise, fondée en 1967, est située dans la zone du fer, dans l’État de Bolívar. Son pic de destruction a eu lieu en décembre 2009, lorsque Hugo Chávez a ordonné de fermer l’usine et de démanteler les lignes I et II, ils avaient environ 200 cellules de réduction électrolytique.

L’excuse du président de la République d’alors est que l’entreprise consommait trop d’électricité et que la coupure de ces lignes contribuerait à réduire la crise énergétique. Il était inutile pour les ouvriers et les techniciens d’essayer de sauver l’entreprise, en proposant qu’elle ne soit maintenue que, même si cela ne suffisait pas à produire, mais cela garantirait que les cellules ne seraient pas endommagées, car l’éteindre rendait presque impossible sa réutilisation. Chávez n’a même pas pris la peine d’entendre et a ratifié l’ordre, ainsi, plus de 250 mille tonnes / an de production d’aluminium ont été liquidées. Les lignes III et IV étaient partiellement opérationnelles.

Le problème énergétique a exacerbé ce qui restait en marche à Alcasa, de sorte que, Sur 380 cellules, seulement 14 étaient actives, qui sont devenues inopérantes lors d’une panne de courant nationale. Depuis lors, on estime que plus de cinq mille travailleurs ont reçu un salaire sans travailler. Quelques mois plus tard, un processus de démontage des quelques cellules qui fonctionnaient a commencé. Chez Alcasa, ce qu’ils prévoient de rester, c’est la partie laminage, moulage et extrudeuse.

