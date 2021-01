Alejandra Capetillo Gaytán a confirmé qu’elle avait COVID-19 (Capturer la chaîne YouTube Pau et Ale Capetillo)

Alejandra Capetillo Gaytán, fille de Biby Gaytán et Eduardo Capetillo confirmé que vous avez COVID-19, un peu plus d’une semaine après son arrivée à Madrid.

Après que l’influenceuse se soit retrouvée aux urgences à Mexico à la fin de l’année dernière, parce qu’elle pensait avoir été infectée, la jeune femme a confirmé que cette fois la contagion est réelle. À travers son compte Instagram, Alejandra a déclaré que son dernier test avait donné un résultat positif et elle a énuméré les symptômes dont elle avait souffert.

«Je viens avec la nouvelle que j’ai testé positif pour Covid-19. Grâce à Dieu Je me sens bien à l’intérieur, je sens la grippe, ma gorge, mes muscles me font mal»Il a déclaré.

Bien que les symptômes soient légers, l’influenceuse de 21 ans a ensuite demandé l’aide de ses followers pour lui donner des recommandations sur les choses à faire pour se divertir pendant la période où elle sera isolée.

“Je suis venu demander aux gens qui ont vécu cela de leur aide, comment cela s’est-il passé? Comment ne pas passer un si mauvais moment? Recommandations pour les séries, les films»A-t-il commenté.

L’influenceuse a également partagé que lorsqu’elle a découvert son résultat positif, elle avait très peur, car elle est loin de sa famille.

La jeune femme a demandé des recommandations sur la façon de gérer l’accouchement (IG: alecapetilloga)

«Vous me verrez beaucoup ici vous dire comment je vais ces jours-ci où je vais être isolé.

La vérité, c’est hier quand ils m’ont donné les résultats que j’ai testés positifs, c’est venu comme une dépression (dépression nerveuse) parce que je suis si loin de ma famille et ça m’a juste donné le bogue », at-il avoué.

Alejandra a expliqué que si elle avait été chez elle, ses parents l’auraient beaucoup choyée et ils l’auraient aidée à se sentir beaucoup mieux.

“Normalement quand je tombe malade, je suis avec ma famille, ils me font des câlins, ma mère et mon père. Et alors En ce moment, je suis ici si loin et super isolé, et oui j’ai le panne Je veux être avec ma famille. Mais alors pas question, je suis loin, c’était à mon tour, mais de le passer. Et ensuite, leurs recommandations me seront transmises et je serai à jour et je leur dirai comment je vais », a-t-il ajouté.

Après les histoires, Alejandra a partagé une photo d’elle-même avec son père et sa sœur, Ana Paula, et a déclaré qu’elle leur manquait. De plus, il a partagé une vidéo se montrant en train de cuisiner et a commenté qu’avec le confinement, il aura beaucoup de temps pour apprendre à cuisiner.

Des mois de frayeurs

En décembre dernier, la famille d’artistes a traversé des moments d’angoisse en raison d’un soupçon de COVID-19. Àlejandra s’est retrouvée aux urgences de l’hôpital, car elle présentait des symptômes de la maladie causée par le virus SRAS-CoV-2.

C’est Ana Paula qui a expliqué, sur la chaîne YouTube qu’elle a avec sa sœur, ce qui s’est passé.

En décembre, la jeune femme pensait avoir déjà le COVID-19 (IG: paucapetillog)

“Ale s’est retrouvée aux urgences à l’aube … le médecin l’a envoyé faire le test Covid-19, en plus des antibiotiques et a dit: ‘nous ne pouvons pas exclure Covid, alors faites faire un test PCR, nous avons dit:’ non, nous l’avons tous déjà, nous allons mourir … c’est Covid car il n’y a pas d’autre explication », a-t-il déclaré.

La famille a commencé à paniquer, car Les symptômes d’Alejandra ont commencé du jour au lendemain.

«Tout était parfait, puis la nuit je me suis levé et de nulle part j’ai commencé à ressentir une douleur super forte dans le dos et le ventre, horrible, que je ne pouvais pas bouger. J’étais une balle, mais mon dos me faisait mal et quand ça devenait normal, mon estomac me faisait mal, alors j’ai passé toute la nuit sans me rendormir, le truc bizarre c’est que le matin je me sentais déjà bien, oui je me sentais mal à l’aise mais bien», Détaillé Alejandra.

Mais la nuit suivante, l’inconfort et la peur d’Alejandra sont revenus, alors sa famille a décidé de l’emmener à l’hôpital en cas d’urgence.

«J’ai commencé à pleurer (de douleur) et J’ai dit à ma mère, “ ça fait horriblement mal, je ne peux même pas m’arrêter ” … Je vais aux urgences, ils m’ont mis dans une petite pièce, ils commencent à me poser des questions et mon papa a répondu pour moi et de nulle part, je vois qu’ils apportent un fauteuil roulant, le petit manteau et ils m’ont mis dans une pièce pour faire un scanner. J’avais très peur, le pire m’est passé par la tête », a-t-elle expliqué.

Ce qui est arrivé à Alejandra est resté un mystère, puisque soudainement les maux ont disparu sans qu’aucun diagnostic spécifique n’ait été posé. La seule chose qui a été prouvée, c’est qu’il n’avait pas de coronavirus à ce moment-là.

