Houston (USA), 8 décembre . .- Football espagnol, malgré sa représentation minimale au sein de la Professional League (MLS) des États-Unis, il n’y a que cinq joueurs, dont un, Sevillista Alejandro Pozuelo, a remporté le prix Landon Donovan du meilleur joueur (MVP) de la saison 2020.

Bien que Pozuelo, depuis qu’il a reçu un appel vidéo du commissaire de la MLS Don Garber lundi pour annoncer la grande distinction qu’il avait reçue, a réitéré qu’il n’arrive toujours pas à y croire car il comprend qu’il y a de grands joueurs dans la ligue, la réalité c’est que sa contribution totale au soccer a fait la différence à la fois au sein de son équipe du Toronto FC en tant que vainqueur, mais aussi pour la ligue dans son ensemble en élevant la barre compétitive.

Il est vrai que Pozuelo, 29 ans, n’a pas la projection médiatique du “guaje” David Villa, qui fut le premier Espagnol à y parvenir, en 2016, alors qu’il était la grande figure de la MLS à la tête du New York City FC, mais Le football de Pozuelo a permis à la ligue américaine de donner un nouvel élan dans sa lutte pour acquérir une reconnaissance internationale.

Dans la plus unique des saisons, elle a été réduite à 23 matchs en raison de la pandémie de coronavirus, la star de Pozuelo a brillé avec plus d’intensité.

Le joueur espagnol a poursuivi sa forme stellaire depuis sa première campagne en MLS l’année dernière et l’a porté à un autre niveau, avec neuf buts et 10 passes décisives.

Pozuelo a été le premier de la MLS en termes d’opportunités créées et à égalité pour la première place dans les grandes opportunités créées, démontrant le football total qu’il a toujours développé sur le terrain.

Pozuelo a même commencé chaque match avec le Toronto FC, même si les matchs sont devenus forts et rapides dans la campagne comprimée par la pandémie.

“Cela signifie beaucoup pour moi”, a avoué Pozuelo au commissaire Garber, qui lui a rappelé qu’il n’y avait aucun doute sur ce qu’il méritait d’avoir été le lauréat d’un prix aussi distingué.

Mais Pozuelo a insisté sur le fait que «je ne pense toujours pas avoir remporté le prix. Je suis très fier. Les heures ont passé et après avoir analysé comment tout le monde a réagi sur les réseaux sociaux, les médias, c’est encore plus difficile pour moi. assimiler que j’ai gagné ».

Pozuelo est le deuxième joueur du Toronto FC à remporter ce prix, après l’Italien Sebastian Giovinco, en 2015.

Pozuelo a été embauché en grande partie pour remplacer le départ de Giovinco du club après son transfert d’un million de dollars au club Al Hilal d’Arabie saoudite.

Avant de venir en MLS, Pozuelo avait déjà montré la classe de son football pendant plusieurs saisons, en Belgique, avec le KRC Genk, qu’il a quitté pour accepter l’offre du Toronto FC.

Pozuelo pense qu’il joue son meilleur football depuis quelques années et ne s’attend pas à ce qu’il ralentisse de si tôt, alors il veut continuer à écrire l’histoire avec le Toronto FC et en MLS.

“J’ai joué trois bonnes années à Genk, j’ai également été nominé en Belgique pour le meilleur joueur … donc j’ai eu de très bonnes années”, se souvient Pozuelo. “Je sais qu’avant de remplacer Giovinco, tout le monde parlait de la difficulté de pourvoir son poste.”

Pozuelo a admis que c’était un défi de plus qu’il s’était lancé en acceptant l’offre du Toronto FC.

“Je crois en moi, je sais que je peux bien jouer, mais je sens que j’ai joué quatre ou cinq ans à un très bon niveau. L’année prochaine, j’essaierai de faire la même chose ou mieux car j’ai aussi une plus grande responsabilité”, a déclaré le footballeur espagnol.

La saison prochaine apportera ses propres défis à Pozuelo et à la propre équipe de Toronto.

Pozuelo a admis qu’il avait eu une blessure à la fin de la saison du TFC, qui s’est terminée par une défaite en séries éliminatoires contre le Nashville SC, tandis que l’entraîneur, la légende de l’équipe, Greg Vanney, a décidé de démissionner pour poursuivre de nouveaux objectifs professionnels.

Le joueur espagnol a déclaré qu’il était sûr de toujours garder un salut particulier pour son désormais ancien entraîneur pour tout ce qu’il l’a aidé et le soutien qu’il lui a apporté.

“Nous avons une très bonne relation, à l’intérieur et à l’extérieur (du football)”, a admis Pozuelo. “C’est une très bonne personne, un très bon entraîneur. Il m’a beaucoup poussé à jouer à mon plus haut niveau. Il m’a beaucoup aidé à remporter ce prix, je veux le remercier pour tout ce qu’il a fait pour moi et surtout pour avoir cru en mon football.”