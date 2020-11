MADRID, 20 ANS (CHANCE)

Malgré la situation compliquée que nous vivons, à l’échelle internationale, en raison de la pandémie de Covid-19, la musique a pu vivre, il y a quelques heures à peine, l’une de ses nuits les plus spéciales; celui de la remise de la 21e édition du Latin Grammy, l’un des prix les plus importants pour les artistes latins.

Tenue à Miami et sous le slogan «La musique nous humanise», l’American Airlines Arena a eu une soirée de fête, au cours de laquelle l’un des prix les plus prestigieux de la musique en espagnol a été décerné. Un gala sobre dans lequel, en raison de la pandémie de Coronavirus, de nombreux lauréats n’ont pas pu venir récupérer leur prix, mais n’ont pas hésité à être «présents» de leurs pays respectifs par appel vidéo, à l’image d’Alejandro Fernández – du Mexique – Bad Bunny – de Porto Rico – ou Anitta, du Brésil.

L’un des absents de la soirée était Alejandro Sanz, qui a remporté le Grammy Latin du meilleur enregistrement de l’année pour “Contigo”, un prix qu’il a remercié très émotionnellement de Madrid, avec ces mots: “La musique surprend toujours et ne déçoit jamais Et avec vous, Joaquín Sabina, plus encore. Tisseur de poèmes transformés en chansons. Mes félicitations à tous les gagnants. Continuons à faire ce qui nous donne la vie. “

Rosalía, pour sa part, est devenue l’une des gagnantes du gala – auquel elle n’a pas assisté, alors que sa présence était attendue – et a remporté le Grammy dans trois catégories: Meilleure chanson urbaine et Meilleure fusion urbaine / interprétation pour ” Yo x Ti Tú x Mi “et Best Music Video en version courte pour” TKN “, avec Travis Scott.

Aitana et Beret, nominé pour le meilleur album pop vocal, laissé vide, puisque Ricky Martin avec “Pausa” a remporté le Latin Grammy dans cette catégorie.

Un gala différent mais qui, comme l’un des gagnants de la nuit, Alejandro Sanz, l’a dit, montre clairement que “la musique nous donne la vie” et même pas une pandémie qui ravage toute la planète peut avec la musique, si nécessaire et guérissante en ce moment.