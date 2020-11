Les consommateurs devraient être à l’affût de nouvelles escroqueries et d’une série de cyberattaques ciblant les acheteurs au début de la saison des achats des Fêtes, principalement en ligne.

MiamiWorld / rupture911

Selon une enquête de la National Retail Federation, plus de 60% des consommateurs prévoient de terminer la majorité de leurs achats de vacances en ligne, par rapport au 56% l’année dernière et la plus élevée des 17 ans d’histoire de l’enquête. La vague crée une tempête parfaite pour les pirates informatiques qui cherchent à accéder aux informations personnelles des consommateurs.

Le phishing, les escroqueries par hameçonnage, les sites frauduleux et les attaques de logiciels malveillants sont parmi les outils les plus couramment utilisés par les escrocs pour tirer parti des acheteurs. Ces stratagèmes sont conçus pour voler des informations financières en convainquant les chasseurs de bonnes affaires distraits de partager vos informations personnelles ou de donner accès à vos appareils électroniques.

Les escroqueries d'achat arrivent souvent par e-mail, SMS ou appel téléphonique. Les consommateurs peuvent recevoir des offres spéciales ou des messages importants concernant leur compte ou leur achat qui les obligent à fournir des informations personnelles ou à cliquer sur un lien. Lorsqu'ils recherchent des remises importantes, les consommateurs doivent être à l'affût des fausses publicités et des sites dangereux. Si les produits sont annoncés à un prix anormalement bas qui semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas.

Que les consommateurs envisagent d’acheter en ligne ou en magasin, suivre ces précautions peut les aider à détecter les fraudes potentielles et à faire leurs achats en toute sécurité:

Réputation et commentaires: Faites vos devoirs et recherchez des marques ou des produits en tapant le nom et les mots «arnaque», «plainte» ou «avis» dans un moteur de recherche. Considérez la réputation d’une entreprise et ce que les autres disent de la qualité du produit ou du service. Méfiez-vous de toute entreprise n’ayant que des avis positifs, car ils auraient pu être payés ou manipulés.

Des prix: Assurez-vous de connaître le prix de l’article avant de faire la queue pour l’enregistrement ou de mettre l’article dans votre panier en ligne. La loi du New Jersey oblige les commerçants à indiquer clairement le prix des articles, soit sur les articles eux-mêmes, soit sur l’affichage où se trouvent les articles.

Politiques de remboursement: Pouvez-vous retourner un article pour un remboursement complet? Certains magasins ont des règles assez strictes sur les retours. Enregistrez tous vos reçus et stockez les étiquettes sur les articles achetés. Pour les achats en ligne, veuillez enregistrer toute votre correspondance par e-mail avec le vendeur. Si l’article est acheté en ligne, voyez si vous devez payer les frais de retour et de traitement. Il peut y avoir d’autres conditions placées sur les retours et les remboursements, alors renseignez-vous sur les politiques avant d’acheter et avant de chercher à retourner un article.

Utilisez des sites Web familiers: Si vous connaissez le site, allez-y en tapant directement l’adresse au lieu de cliquer sur un lien qui vous a été envoyé. Assurez-vous que les sites Web ne sont pas frauduleux en vérifiant qu’ils utilisent l’orthographe correcte d’un nom d’entreprise, qu’ils ont des numéros de service client opérationnels et qu’ils ont une adresse postale réelle plutôt qu’une boîte postale.

Applications d’achat: Veuillez noter que certaines applications d’achat collectent une grande quantité d’informations personnelles. Assurez-vous de bien comprendre comment vos données seront utilisées. N’utilisez que des applications qui vous indiquent clairement ce qu’elles font de vos données et comment elles les protègent.

Cherchez la serrure: Évitez d'acheter quoi que ce soit en ligne en utilisant votre carte de crédit sur un site sur lequel le cryptage SSL (Secure Sockets Layer) n'est pas installé. Vous saurez si le site a SSL car l'URL du site commencera par HTTPS, plutôt que simplement HTTP. Une icône représentant un cadenas verrouillé apparaîtra, généralement à gauche de l'URL dans la barre d'adresse ou dans la barre d'état ci-dessous.

Évitez les escroqueries par hameçonnage. Méfiez-vous des courriels, SMS ou appels non sollicités offrant un article gratuit ou vous informant qu’il y a un problème de livraison. Le fait de cliquer sur un lien pour vérifier ou fournir des informations peut vous exposer à un vol d’identité ou permettre à des logiciels malveillants de pénétrer dans votre appareil électronique. En cas de doute, les consommateurs doivent toujours vérifier les détails de l’expéditeur de l’e-mail et survoler les liens pour s’assurer qu’ils mènent à des sites Web de confiance avant de cliquer. Utilisez également un logiciel antivirus à jour, qui vous aidera à éviter les sites Web dangereux et les nouvelles escroqueries par hameçonnage.

Réseaux sécurisés: N’utilisez pas le Wi-Fi public pour faire vos achats. Les réseaux ouverts permettent aux pirates de voler facilement vos informations. Pensez à utiliser un réseau privé virtuel pour être sécurisé. Assurez-vous que votre réseau Wi-Fi domestique est protégé par mot de passe.

Utilisez votre carte de crédit. Il est toujours préférable d’effectuer des achats avec votre carte de crédit plutôt qu’avec une carte de débit ou un autre moyen de paiement. Si des frais douteux apparaissent plus tard, vous pourrez les contester par l’intermédiaire de votre société de carte de crédit. Les cartes de débit n’offrent pas les mêmes protections. Si vous avez utilisé une carte de crédit, de nombreux détaillants traiteront également un retour ou un remboursement, même si vous avez perdu ou égaré le reçu. N’achetez jamais avec des marchands en ligne en leur donnant des cartes de débit prépayées ou en virant de l’argent.

Cartes cadeaux: N’achetez que des cartes auprès de fournisseurs réputés pour vous assurer que la carte est valide et n’a pas été utilisée auparavant. En vertu de la loi de l’État, les cartes-cadeaux et les chèques-cadeaux doivent conserver leur pleine valeur pendant 24 mois après l’achat. Après cette période, les commerçants peuvent facturer des frais d’inactivité allant jusqu’à 2 $ par mois, à condition que ces frais soient indiqués sur la carte ou le certificat ou le reçu de vente ou le paquet de la carte ou du certificat. Bien qu’une carte-cadeau ou un certificat puisse indiquer une date d’expiration, les fonds sous-jacents n’expirent jamais. Le commerçant doit inclure un numéro de téléphone pour les demandes des consommateurs concernant la date d’expiration et les frais d’inactivité sur la carte.