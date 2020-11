Calamité publique à San Andrés après le passage de la tempête tropicale Eta.

Sur l’île de San Andrés, les dégâts causés par l’ouragan Eta et déjà le L’Institut d’hydrologie, de météorologie et d’études environnementales (Ideam) a lancé une alerte dans les Caraïbes colombiennes pour un nouveau phénomène naturel cela arriverait dans les prochains jours.

“On s’attend à ce que d’ici jeudi et vendredi une nouvelle vague tropicale entre, augmentant la hauteur des vagues, des vents forts, des rafales de vents, des pluies et des précipitations accompagnées d’orages électriques”, a déclaré Yolanda González, directrice du Ideam.

Lis: Iván Duque évalue les dégâts de l’ouragan Eta à San Andrés

Willie Gordon, commandant du service d’incendie de San Andrés, a demandé aux habitants de cette région de sécuriser les toitures, d’avoir les fenêtres sans problème de fermeture et de nettoyer les systèmes d’eau de pluie, les gouttières ou la poutre de canal pour réduire les risques d’inondations. Il a également demandé aux dirigeants communautaires de garder les systèmes de collecte d’eau potable propres et en bon état.

Cette nouvelle vague tropicale qui va pénétrer sur le territoire national apporte une couverture nuageuse importante, des décharges électriques et des vents localement forts qui, selon les prévisions, ont une probabilité de 50% d’atteindre la catégorie des cyclones tropicaux dans le pays.

González a déclaré que cette vague continuera à voyager à travers le centre de la mer des Caraïbes colombienne vers l’ouest vers San Andrés, Providencia et Santa Catalina, et ses clés Serrana, Serranilla, Roncador et Quitasueño pendant le week-end de vacances du 14 au 16 novembre.

Impacts laissés par la “ queue ” de l’ouragan Eta dans l’archipel de San Andrés et Providencia

À son tour, il a indiqué que les pluies devraient augmenter dans diverses régions du pays, telles que l’Orinoquía, les Caraïbes, la région andine et le centre et le nord du PacifiquePar conséquent, il est essentiel de prêter attention aux zones à flanc de colline avant la «probabilité d’inondations soudaines ou de glissements de terrain.

Les départements de Magdalena, Bolívar, Córdoba, Boyacá, Cundinamarca, Valle del Cauca, Quindío, Atlántico, Chocó, Sucre, La Guajira, Antioquia, Casanare, ouest de l’Arauca, Caldas, Meta, Risaralda, Santander, Norte de Santander et Cesar, pourraient être affectés.

De son côté, l’Ideam a également évoqué quelques recommandations pour la communauté comme l’attention portée aux informations et aux communications émises par cet institut et les autorités municipales et locales d’urgence, ainsi que la prise en compte des recommandations et des indications des agences d’urgence et d’intervention et des entités de contrôle.

À lui-même, il a suggéré que la communauté partage et ait avec la famille et les voisins les numéros de téléphone des agences d’intervention municipales, ainsi qu’un attention à l’état des aqueducs locaux et à l’importance de l’entretien préventif.

Lis: “Santos devient de plus en plus laid et gago”, María Fernanda Cabal attaque l’ancien président Juan Manuel Santos

EI Ideam recommande d’avoir un sac à dos ou une mallette avec une copie des documents d’identité de chaque membre de la famille, des conserves, de l’eau, des vêtements de rechange, une lampe de poche, une radio à piles et un sifflet.

Calamité publique à San Andrés

Avec des aides alimentaires, des tapis, des produits de première nécessité et beaucoup d’empathie, etLe gouvernement départemental a commencé son voyage dans le sud de l’île, dans le but d’aider les familles touchées par le passage de l’ouragan «Eta» dans le département.

Selon le gouverneur (e) Alen Jay Stephens, lors des visites effectuées dans les secteurs, l’impact que ce phénomène naturel a eu sur le territoire est clairement perceptible, principalement dans les habitations. De la même manière, il a assuré que son administration apportera un soutien constant aux personnes touchées.

«Nous avons commencé par une étape de prévention, en nettoyant tous les déchets des rues, des canaux d’orage. Ces exercices ont été menés conjointement avec toutes les institutions qui font partie du Conseil départemental de gestion des risques. Au cours des visites, nous avons commencé à ressentir les coups de queue et les grandes rafales de vent (…) Cela a eu un impact sur de nombreuses maisons, en particulier celles situées sur la route du Circunvalar. Nous montrons des dommages aux toits, aux maisons, en particulier à ceux en bois “dit Jay Stephens.

Le président (e) a ajouté que la décision prise dans son intégralité par le Conseil départemental de la gestion des risques de catastrophe, de déclarer une calamité publique, est également due à la nécessité de s’attaquer immédiatement aux effets causés par «Eta».