Un membre de l’armée mexicaine assistant une femme et son enfant lors des inondations à Nacajuca, dans l’État de Tabasco (Photo: . / Présidence)

Par une déclaration, l’Institut de protection civile de l’État de Tabasco (IPCET) a averti que forte pluie dans l’entité dans les quatre prochains jours. Les précipitations, a-t-il expliqué, seront générées par l’interaction de Front froid numéro 13 avec une zone de basse pression située dans l’ouest du golfe du Mexique.

“Une alerte est émise à la prévision de pluies importantes en raison de l’entrée du front froid numéro 13. L’interaction [de este sistema frontal] avec le canal à basse pression dans le sud-est du Mexique Ils favoriseront un potentiel de pluies générales très fortes à Centro, Chontalpa et Sierra. Il est recommandé à la population de prendre des mesures préventives », a écrit l’agence via Twitter.

Prévisions pour les prochains jours

Pour ce Lundi 16 novembre Des pluies persistantes sont attendues dans le centre, le sud et l’ouest de l’état.

«Les plus fortes pluies pourraient survenir à Centro, Chontalpa et Sierra, qui pourraient s’intensifier l’après-midi et la nuit. Certaines de ces pluies, en particulier dans le sud et l’ouest de Tabasco, pourraient s’accompagner d’une forte activité électrique régulière “, a rapporté l’IPCET, qui détaille que des accumulations générales de 50 à 75 litres par mètre carré (l / m2 ), et spécifiques jusqu’à 150 l / m2.

(Photo: Institut de protection civile de l’État de Tabasco)

Un jour après, Mardi 17, les tempêtes seront dispersées ou intermittentes pendant la journée, et se poursuivront l’après-midi et jusqu’à l’aube, principalement à Centro, Chontalpa et Pantanos de Centla.

“[Se prevén] records possibles de pluies torrentielles entre 150,1 et 250 l / m2 dans les limites à Veracruz », a averti l’agence d’État.

Mercredi 18 les précipitations seront continues dans la majeure partie de l’état, avec une plus grande intensité dans Chontalpa et Sierra. En outre, des pluies torrentielles pourraient se produire à Cárdenas, Huimanguillo, Teapa et Tacotalpa. L’activité électrique sera élevée dans le sud de l’état.

Enfin, pour le Jeudi 19 novembre, les prévisions indiquent que les plus fortes pluies se produiront dans Chontalpa, Sierra et Norte de Chiapas.

Des rivières qui pourraient déborder

Photographie d’une rue inondée à Villahermosa, dans l’état de Tabasco (Photo: . / Jaime Ávalos)

Ce pronostic est encore plus inquiétant si l’on considère qu’à l’heure actuelle, plusieurs rivières risquent de déborder. Pour cette raison, l’IPCET a lancé un avis destiné aux communes voisines.

– Rivière Pichucalco: il pourrait s’effondrer et affecter les zones Teapa et Centro.

– Rivière Grijalva – Gaviotas: avec avis pour Centro et Centla.

– Grijalva – Porvenir: aussi Centro et Centla.

– Rivière Puxcatán: les zones à risque sont Tacotalpa et Macuspana.

– Rivière Usumacinta: Tenosique, Balancan, Emiliano Zapata, Jonuta et Centla.

Ils seraient également rejoints par la rivière De la Sierra, qui risque de s’effondrer dans les prochaines 24 heures, et pourrait toucher les municipalités de Tacotalpa, Jalapa et Centro.

Les habitants de Villahermosa utilisent des bateaux pour naviguer dans les rues inondées de la ville, après les dégâts causés par le front froid 12 et les bandes nuageuses de la tempête tropicale Eta (Photo: AP / Félix Márquez)

En raison des prévisions météorologiques pour les quatre prochains jours et de la situation préoccupante des affluents susmentionnés, l’IPCET a émis un avis de mise en garde et lancé les recommandations suivantes à la population:

– Suivi des bulletins et des avis émis par les autorités.

– Identifier le abris temporaires plus proche.

– Il est fortement recommandé évacuer les zones basses à risque d’inondations avant le début des pluies.

– Protégez-vous de l’activité électrique.

– Ne jetez pas de déchets sur la voie publique et nettoyez les trottoirs et les trottoirs devant leurs maisons.

– Évitez de traverser les brèches et les routes rurales face à une faible visibilité, un terrain glissant, des glissements de terrain dans les zones de montagne ou des avenues soudaines d’eau avec des matériaux traînant.

– Ne naviguez pas sur les rivières et les lagunes sauf s’il est strictement nécessaire d’évacuer.

– Ne vous approchez pas de poteaux ou de câbles électriques.

– Coupez l’alimentation électrique.

– Ne traversez pas les lits des rivières, les ruisseaux, les gués et les zones basses parce qu’il peut être emporté.

– Faites preuve de précautions extrêmes avec les personnes âgées, les femmes enceintes, les enfants et les personnes séropositives ou soupçonnées d’être séropositives à Covid-19, qui ne peuvent pas être transférées au même endroit en cas d’évacuation.

PLUS SUR CE SUJET:

AMLO a «touché du bois» à cause des conditions météorologiques dans le sud-est du Mexique, mais le Cold Front 13 laissera de fortes pluies à Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla et Tamaulipas

Un nouveau front froid arrive à Tabasco: de fortes pluies sont attendues pendant quatre jours

Villahermosa n’a pas été inondée, mais d’autres municipalités ont été touchées: AMLO accepte les conséquences pour la gestion des barrages