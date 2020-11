Un résumé des meilleures images de la journée (Infobae) Alessandra Ambrosio a profité de quelques jours de vacances au Mexique. La mannequin brésilienne – reconnue pour son travail à Victoria’s Secret – a choisi les plages de Cabo San Lucas pour se reposer et profiter du soleil et de la mer. Elle était accompagnée d’un groupe d’amis, avec qui elle a été vue en train de prendre un verre et de passer un bon moment (Photos: The Grosby Group)

Chris Hemsworth est allé chercher ses jumeaux à Byron Bay, en Australie. L’acteur – populairement connu pour jouer “Thor” – a été vu pieds nus, vêtus d’un short et d’un T-shirt blanc alors qu’il cherchait Sasha et Tristan, six ans, à l’établissement d’enseignement. Paris Hilton portait un look tendance lors d’une balade sur un skateboard bleu électrique dans les rues de New York. De plus, elle portait une casquette «Make America Hot Again» et un pull fuchsia Simple Life. Elle a complété sa tenue avec des lunettes de soleil, cherchant à passer inaperçue

Woody Allen est allé voter accompagné de Bechet Allen et Soon-Yi Previn. Ils ont été vus quittant le Marymount Manhattan College à New York. Ils portaient leurs masques et également un autocollant indiquant qu’ils avaient déjà voté aux élections présidentielles américaines. Heidi Klum a célébré Halloween en famille à Berlin, en Allemagne. Samedi soir, la mannequin a partagé un repas avec son mari, Tom Kaulitz, et leurs quatre enfants. Sur la photo, vous pouvez voir le couple quitter le restaurant et sous son masque, ils se sont permis de voir le maquillage qu’ils ont choisi pour célébrer “Halloween”. De plus, il portait une veste camouflée et des boucaniers noirs

La sortie romantique d’Ariel Winter et de son partenaire, Luke Benward, à Los Angeles, Californie. Le couple a partagé un repas dans un restaurant exclusif. L’actrice portait une robe rouge et des talons aiguilles jaunes, tandis que l’acteur a choisi un jean, un pull bleu clair et des chaussures marron. Ils portaient tous les deux leurs masques et ont été vus se tenant la main alors qu’ils retournaient à leur voiture Irina Shayk a créé une tendance avec son look dans les rues de New York. Le mannequin est sorti se promener pendant un jour de pluie et portait une longue combinaison, un manteau noir, de longs bas noirs et des bottes de pluie. De plus, il a apporté un portefeuille noir et blanc à imprimé animal, un parapluie, un masque et des lunettes de soleil.

Angelica Rivera est allée faire du shopping avec sa fille, Sofía Castro, et une amie. Les femmes ont choisi le centre commercial exclusif Bal Harbour à Miami pour visiter les endroits les plus élégants de la mode mondiale. Avec un look décontracté et informel, les trois d’entre eux portaient leurs masques à tout moment Le voyage en famille de Candice Swanepoel. La top model a marché avec ses enfants dans les rues de Miami. Ils ont profité des températures élevées et des journées ensoleillées pour se reposer sur la plage et se rafraîchir dans la mer Jennifer Lopez et Alex Rodríguez sont allés manger au restaurant exclusif Soho House à Beverly Hills, en Californie. L’actrice portait un body en jean, des bottes camel et un portefeuille avec l’inscription “Vote”, avant les élections présidentielles aux États-Unis (Photos: The Grosby Group)

