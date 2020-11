14/10/2020 Alessandro Lequio, dans une image d’archive, se souvient toujours de son fils Aless, avec qui il avait une relation très spéciale EUROPA ESPA A SOCIEDAD

MADRID, 21 ANS (CHANCE)

Ce mercredi, tous les Espagnols se sont réveillés avec l’exclusivité d’Ana Obregón dans le magazine ¡HOLA! parlant six mois après la mort de son fils Aless Lequio. La douleur d’une mère qui a perdu son unique enfant nous a fait dresser les cheveux et beaucoup étaient ceux qui avaient besoin de se reposer pour prendre l’air en lisant les paroles déchirantes de l’actrice. Alessandro Lequio, pour sa part, était visiblement enthousiasmé par son programme et a assuré qu’il souhaitait continuer à rester discret publiquement.

Bien qu’il n’ait pas parlé publiquement de la douleur qu’il ressent en tant que père, le collaborateur de télévision s’habitue à télécharger du contenu sur ses réseaux sociaux en souvenir de son fils et c’est aujourd’hui l’un de ces jours. Conde Lequio a posté une photo d’Aless Lequio jouant au basket avec un message émotionnel: “voler toujours voler”.

De cette manière, le mari de María Palacios indique clairement que la mémoire de son fils est toujours présente, volant dans le monde entier. Et c’est que la leçon de vie que le jeune homme a donnée à ses parents par la manière dont il a dû faire face à la maladie était exemplaire et cela fait partie de l’héritage que l’homme d’affaires a laissé sur terre.

Un samedi de plus, Alessandro Lequio a voulu se souvenir de son fils dans ses réseaux sociaux avec un message très concis et c’est comme ça qu’il est. Rappelons-nous que lorsqu’il a commencé à travailler après la mort de son fils, il n’a pratiquement fait aucune déclaration et que, malgré la douleur à l’intérieur, ses sentiments volent avec l’âme de son fils.