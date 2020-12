De iz. À droite, les joueurs Albert Costa, Alex Corretja, Joan Balcells et Juan Carlos Ferrero, soulèvent le saladier du trophée de la Coupe Davis après avoir battu l’équipe australienne 3-1 lors de la finale disputée au Palau Sant Jordi de Barcelone le 10 décembre 2000. . / Andreu Dalmau./Archivo

Madrid, 9 décembre . .- Pour Alex Corretja, le souvenir le plus important de cette première Coupe Davis remportée par l’Espagne est sans aucun doute le “syndicat” qui a été généré alors par tous les membres de l’équipe et leur engagement total.

“Le plus beau souvenir que j’ai est celui d’union”, déclare le commentateur désormais d’Eurosport, en conversation avec l’..

“Ce que j’ai le plus dans mon cœur, c’est comment nous avons pu commencer une année avec des difficultés, comment s’est passé le changement de capitaine et toute la polémique qui a généré le limogeage de Santana, et la naissance du G4, et comment les capitaines et les joueurs nous nous unissons pour un objectif commun de réaliser quelque chose d’historique qui n’avait jamais été réalisé, comme être champions de la Coupe Davis, être champions du monde », dit-il.

“Le souvenir est d’une satisfaction interne d’un rêve réalisé. Nous nous battions depuis de nombreuses années pour être une équipe et nous ne l’avions pas réalisé, car le tennis espagnol n’était pas uni. C’était un bon groupe d’individus mais cela ne fonctionnait pas en équipe”, explique Alex .

“Même les coéquipiers du circuit m’en avaient parlé. Et cela m’a fait mal parce que je me considérais toujours comme un homme d’équipe et il m’a dit que lorsque nous étions petits enfants, nous gagnions toutes les compétitions par équipe et que nous ne l’étions pas en grandissant. Nous sommes si égoïstes?” .

“Pour moi, c’était un défi, de montrer que nous étions capables. L’atteindre était comme un soulagement. Honnêtement, je suis ravi de penser que nous avons pu mettre de côté tous nos ego et nos individualités pour les mettre à la disposition de l’équipe”, a laissé tomber le numéro d’alors un de l’ensemble national.

Alex se souvient que sa position dans l’équipe était multitâche. “Je me considère humble, mais j’ai presque tout fait. Pas seulement en tant que joueur, en encourageant mes coéquipiers et en éteignant les incendies quand ils se mettaient en colère contre leurs proches. Je les motivais quand ils avaient des tensions, non pas parce que je me considérais mieux qu’eux, mais à cause de ma façon d’agir. être et mon caractère et moi sommes sortis de l’intérieur, et avions plus d’expérience », dit-il.

“J’ai compris que, comme j’étais un de plus, je devais apporter tout ce que j’avais. J’ai accepté la décision de me laisser de côté le premier jour sans créer de feu dans les vestiaires, et c’était essentiel pour éviter de créer une bombe dans l’équipe” , rappelle la position prise par le G-4 pour le réserver pour le double, et pour le dernier jour.

“Personne ne se souciait de savoir qui était le dernier à remporter le point décisif. Je l’ai accepté et j’ai essayé de faire de mon mieux pour ce dont l’équipe avait besoin”, dit-il.

“Nous nous sentions plus qu’une obligation, je souhaite. Nous avons senti que c’était une belle opportunité et nous étions très clairs sur le fait que nous allions beaucoup souffrir, car jouer à domicile est une arme à double tranchant”, commente-t-il sur le rôle de favori de l’Espagne.

Alex dit que la victoire était quelque chose de spécial dans sa carrière. «Pour moi, le Masters est quelque chose de plus individuel, mais cela dépasse toutes les limites de votre personne. C’est pour toute une équipe et pour tout un pays. Le boulanger qui ne se soucie pas du tennis est ravi que vous gagniez aussi, et deux quelques jours plus tard, lorsque vous achetez le journal, les gens vous remercient parce qu’ils sentent qu’ils font partie de cette victoire », dit-il.

Corretja était également à côté de Rafael Nadal dans cette finale, car le majorquin portait le drapeau espagnol. «Rafa était extrêmement timide, super introverti et nous parlait à peine», se souvient-il. “Il a levé les yeux un peu, nous a écoutés et a hoché la tête, et rien d’autre. J’étais à ses côtés sur la piste de danse, et je lui ai dit des choses. Il était très jeune, j’avais 14 ans et j’avais 26 ans”, dit-il. ..

