Le présentateur de télévision Alex Trebek est décédé à l’âge de 80 ans (. / Nina Prommer)

Alex Trebek, l’un des présentateurs les plus populaires de l’histoire de la télévision aux États-Unis, est décédé ce dimanche à l’âge de 80 ans, près d’un an et demi après avoir reçu un diagnostic de cancer du pancréas de stade 4, ont rapporté les médias locaux.

Le présentateur, qui a dirigé le quiz pendant plus de 30 ans, Il est décédé à la maison tôt dimanche matin accompagné de sa famille et de ses amisa rapporté le studio Sony dans un communiqué.

Trebek, qui a présenté le concours “Péril!” Depuis 1984, il a annoncé son diagnostic en mars 2019 dans un message posté sur les réseaux sociaux de ce programme, où il admettait que le pronostic n’était pas très encourageant, mais affirmait qu’il continuerait à travailler tout en combattant la maladie.

«C’est malheureusement ce ‘Jeopardy!’ partager qu’Alex Trebek est décédé paisiblement à la maison tôt le matin, entouré de sa famille et d’amis “a déclaré dimanche un porte-parole du programme aux médias.

Le présentateur emblématique était le visage de «Jeopardy!», Un concours de savoir, depuis ses débuts à la télévision en 1984, et après 8 000 épisodes, il détenait le record du monde du plus grand nombre d’épisodes d’un concours télévisé présenté par le même animateur.

En septembre dernier, le spectacle a célébré 36 ans de vie, et Trebek a publié un livre de ses mémoires, “La réponse est …: Réflexions sur ma vie” (La réponse est …: Réflexions sur ma vie) en juillet dernier.

La seule fois où quelqu’un d’autre a accueilli un épisode de “Jeopardy!” C’est lorsqu’il a échangé son rôle avec l’animateur de “Wheel of Fortune” (La roulette de la fortune), Pat Sajak, dans le cadre d’une blague sur le jour des Saints Innocents, qui aux États-Unis est célébré en avril.

“Jeopardy!”, Vu par quelque 24 millions de personnes chaque semaine, a été renouvelé pour la saison 2022-2023, et Trebek avait un contrat pour la saison 2021-2022.

Alex Trebek en 2006 (.)

L’Académie nationale de la télévision, des arts et des sciences a décerné à Trebek un prix pour sa carrière professionnelle, en plus de cinq Emmy Awards dans la catégorie Animateur de concours télévisé. Pour sa part, il a remporté un prix Peabody en 2011 et a été intronisé au Temple de la renommée de la radiodiffusion et de la télévision par câble, ainsi qu’au Temple de la renommée de la National Broadcasting Association.

Originaire du Grand Sudbury, au Canada, Trebek a débuté sa carrière à la télévision et à la radio à la Société Radio-Canada. Il était plus que qualifié pour le poste en commençant sa carrière dans le jeu télévisé «Atteindre le sommet» dans son pays natal. Il a déménagé aux États-Unis en 1973, est apparu dans “The Wizard of Odds”, “Classic Concentration”, “To Tell the Truth”, “High Rollers”, “The $ 128,000 Question” et “Double Dare”.

Avec des informations d’. et AP

