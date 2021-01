29/06/2020 Alfonso Merlos lors d’une journée de négociations dans la capitale espagnole portant son style incomparable EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

MADRID, 3 (CHANCE)

Alfonso Merlos était l’un des collaborateurs qui n’a pas manqué un rassemblement dans les programmes télévisés où ils traitaient de l’actualité et surtout de la politique. Depuis que sa rupture avec Marta López est devenue publique et que les gens ont commencé à parler de lui sur tous les plateaux, le rassemblement a disparu de l’écran et nous ne l’avons plus revu.

Après sa rupture avec le collaborateur, Alfonso a entamé une relation amoureuse avec Alexia Rivas, il y a eu plusieurs fois où on a pu les voir proclamer leur amour aux quatre vents, mais comme tout dans cette vie, ça s’est terminé.

Il y a quelques week-ends, c’était Juán Luis Galiacho, l’un des collaborateurs avec plus d’années derrière lui dans cette profession, qui a assuré qu’Alfonso Merlos a continué à travailler – pas avec la même intensité qu’avant – au barreau et a également dirigé un média de communication.

De cette façon, nous savons que le collaborateur est toujours actif dans le monde de la communication, mais n’a pas les gains qu’avant car il est devenu l’un des talk-shows les plus demandés par les programmes et depuis que le scandale a commencé, nous ne sommes pas revenus regarder à la télévision.