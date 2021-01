Le controversé Carlos Trejo a été accusé de fraude et d’abus de confiance par Alfredo Adame et le membre du collectif Révolution sociale du Michoacán, Guillermo Valencia, qui prétend que le chasseur de fantômes “vole leur véhicule aux familles” par des procédures frauduleuses sur Internet. D’après ce qui a été dit, l’enquêteur des phénomènes paranormaux commet ainsi diverses fraudes avec un gang présumé criminel pour vol de camions et de motos.

«C’est une forme très courante de fraude ou d’abus de confiance, dans laquelle des familles entières se font voler leurs biens, parfois les biens d’une famille sont réduits à un véhicule, une moto. Lorsque la victime met ses véhicules en vente, ces types la contactent et paient le prix demandé par la victime. Ils font tout via des dépôts bancaires fictifs ou des virements fantômes. Sur trois modalités: premièrement, ils vous envoient un bon apocryphe via WhatsApp; un autre est en déposant un chèque sans provision, et un autre au moyen d’un virement qu’ils annulent », a dénoncé Valence dans le programme de première main et assuré qu’il soutenait les victimes, et qu’une fois les véhicules récupérés, il avait reçu des insultes et des menaces de la part de une partie de Carlos Trejo, avec qui il communiquait par téléphone et qui serait derrière ce modus operandi.

«Evidemment (Trejo) a un certain degré de participation à ce groupe criminel, il semble que nous affectons les intérêts de cet homme parce que de quelle autre manière vous justifiez-vous qu’il se mette dans ce plan pour nous attaquer et nous défendre. J’espère que les autorités accordent une attention particulière à Carlos Trejo car il est peut-être derrière un gang criminel dédié au vol virtuel et derrière ce gang, il peut y avoir des milliers de victimes dans tout le pays », at-il ajouté.

Information en développement