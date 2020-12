Des machines décidant qui reçoit une subvention ou dans quel quartier la surveillance policière doit être renforcée. L’intelligence artificielle (IA), utile par exemple dans la lutte contre une pandémie, peut également perpétuer et renforcer les préjugés, comme le prévient l’Union européenne (UE) dans un rapport publié aujourd’hui. . / Jesús Diges / Archives

Vienne, 14 décembre . .- Machines qui décident qui reçoit une subvention ou dans quelles zones la surveillance policière de quartier doit être renforcée. L’intelligence artificielle (IA), utile par exemple dans la lutte contre une pandémie, peut également perpétuer et renforcer les préjugés, comme le prévient l’Union européenne (UE) dans un rapport publié aujourd’hui.

“L’IA peut potentiellement être utilisée dans tous les domaines de la vie et cela signifie qu’elle peut entrer en conflit avec tous les droits fondamentaux”, résume dans un entretien avec Efe David Reichel, chercheur à l’Agence des droits fondamentaux (FRA) de l’Union européenne , responsable du rapport.

Sous le nom de «Construire un bon avenir: intelligence artificielle et droits fondamentaux», le travail est basé sur des dizaines d’entretiens avec des fonctionnaires de l’administration publique et des employés d’entreprises privées qui conçoivent et utilisent cette technologie.

Bien que le conflit entre les nouvelles technologies et la protection des données soit connu, la FRA a voulu aller plus loin et s’attaquer au manque de conscience de l’attaque potentielle contre d’autres droits, comme ne pas être victime de discrimination ou avoir une assistance sociale, que l’utilisation de IA erronée.

UN ALGORITHME POUR RECUEILLIR LE CHÔMAGE

La FRA propose des scénarios dans lesquels des programmes informatiques basés sur des algorithmes décident, en partie, qui reçoit un crédit, une police d’assurance ou une subvention sociale, en utilisant comme critères des données sur le sexe, l’âge, la race ou la nationalité des candidats. .

«L’utilisation d’algorithmes par l’administration publique dans les prestations sociales soulève de sérieuses inquiétudes quant à leur impact négatif sur la pauvreté et les inégalités, s’il est mal appliqué dans le domaine des prestations sociales», déclare la FRA.

Reichel reconnaît que ces problèmes peuvent survenir dans des domaines tels que la sélection du personnel pour certains postes, les outils d’IA préférant les hommes aux femmes car ils sont basés sur les statistiques existantes de l’emploi.

Ou dans le lien entre criminalité et immigration, en tirant des conclusions erronées en analysant l’équation pauvreté-crime-émigration.

DISCRIMINATION POLICIÈRE

«Il existe des exemples de prévisions policières qui peuvent conduire à une surveillance policière excessive de certains quartiers où vivent particulièrement des personnes d’origines ethniques différentes», dit Reichel.

En ce sens, la FRA avertit qu’il est discriminatoire de créer des profils de police à l’aide d’algorithmes préparés à partir d’une analyse informatique de données qui n’incluent que la race, l’origine ethnique, le sexe ou la religion.

Reichel dit que ces systèmes peuvent non seulement perpétuer l’inégalité existante dans les données dont le système se nourrit, mais aussi la renforcer, car les algorithmes permettent de prendre des décisions à plus grande échelle et plus efficacement.

L’agence de l’UE souligne que les préjugés et la discrimination dans la prise de décision par des algorithmes qui utilisent la data intelligence, ou big data, “sont difficiles à détecter et à atténuer”.

“Souvent, la qualité des données et leurs biais sont à l’origine de traitements potentiellement discriminatoires ou injustes”, prévient le rapport.

La FRA insiste sur le fait que les systèmes d’intelligence artificielle ne sont pas infaillibles car, après tout, ils sont créés par des humains.

Par exemple, il a été démontré que les systèmes de reconnaissance faciale fonctionnent beaucoup mieux avec les hommes blancs qu’avec les femmes noires, car ils ont été principalement testés sur ce groupe.

En général, Raichel reconnaît le problème que ces systèmes sont principalement créés par des hommes jeunes et blancs, car ils peuvent transférer leurs propres préjugés et visions du monde à ces outils.

Par conséquent, dit-il, il est essentiel d’assurer la diversité parmi ceux qui programment des systèmes d’IA et analysent leurs décisions dans le bon contexte, pour voir si les conclusions sont correctes ou non.

RELEVEZ LE DÉFI MAINTENANT

Ce rapport se veut à la fois un avertissement sur les problèmes futurs et un avertissement sur des situations qui existent déjà.

“Ce que nous constatons, c’est que l’IA a atteint notre société et est utilisée dans de nombreux domaines, mais aussi que de nombreuses techniques sont encore en développement”, déclare Raichel, qui assure qu’il est temps de relever le défi car “les problèmes peuvent être résoudre plus facilement si vous commencez à évaluer la technologie avant de l’utiliser. ”

BLAMER UNE MACHINE?

Une autre question que la FRA souligne est de savoir qui est responsable lorsqu’un système d’intelligence artificielle prend une mauvaise décision et si une réclamation peut être faite contre une machine.

L’agence de l’UE souligne qu’il est essentiel que les citoyens sachent quand les systèmes automatiques prennent des décisions, comment ils peuvent réclamer et même recevoir des informations, sans entrer dans les complexités techniques, sur le fonctionnement de l’IA.

“La complexité n’est pas une excuse pour dire” ce n’est pas nous, c’est l’ordinateur “” qui a pris la décision, souligne Reichel.

Le rapport ne mentionne pas le rôle et la responsabilité d’entreprises telles que Google ou Facebook, pionnières dans l’utilisation massive de l’IA, car, selon l’expert, l’objectif de ce premier rapport était d’analyser les usages de cette technologie dans les entreprises et institutions européennes.

«Nous avons d’autres projets, pour recueillir plus de preuves sur la façon dont il peut y avoir des biais dans les algorithmes», dit Raichel, qui reconnaît que ce rapport n’est qu’un «instantané» de la situation et qu’il y a beaucoup de travail à faire. Antonio Sanchez Solis