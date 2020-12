Dans l’image, les joueurs du Club Alianza Lima du Pérou. . / Paolo Aguilar / Archives

Lima, 18 décembre . .- Alianza Lima, une équipe qui a perdu cette année sa permanence en première division, a demandé à la Fédération péruvienne de football (FPF) d’annuler cette baisse malgré le fait que l’organisation ait déjà rejeté toutes ses demandes pour inverser cette mesure.

Les médias locaux ont rapporté ce vendredi que l’administrateur de l’Alliance, Kattia Bohorquez, avait envoyé à la FPF une lettre préparée par le Conseil des créanciers de la populaire équipe péruvienne, dans laquelle il est demandé qu’une décision similaire à celle des autres ligues de la région soit appliquée. en raison de la pandémie de covid-19.

La lettre, signée par Eugenio Chávez, président du Conseil des créanciers et directeur du Fonds Bleu et Blanc, l’organisation qui dirige le club, a été envoyée au président de la FPF, Agustín Lozano, a indiqué le journal El Comercio.

Si la demande est acceptée, cela impliquerait la permanence de l’Alliance en première division, avec le Deportivo Llacuabamba et l’Atlético Grau, respectivement dernier et avant-dernier du classement général de cette année.

L’Alliance a envoyé la demande ce jeudi, le jour même où la FPF Licensing Management a confirmé qu’elle avait déjà remis les documents aux 17 équipes autorisées à jouer en Ligue 1 l’année prochaine, auxquelles il faut ajouter le vainqueur de la Ligue. 2, qui en est encore à sa phase finale.

L’Alianza a perdu sa permanence en première division en terminant troisième pour dernier au classement de cette année, bien que ses dirigeants maintiennent un refus persistant de jouer en Ligue 2.

Pour cette raison, ils ont présenté deux réclamations pour tenter de déduire des points à Sport Huancayo, l’équipe qui les a battus 2-0 le 28 novembre dans le match qui a défini leur relégation, et contre Carlos Stein, qui au cours de cette La journée a fait match nul 1-1 avec UTC et a réussi à rester en première division.

Ses plaintes contre Huancayo, pour des violations présumées des protocoles sanitaires ordonnés par la pandémie de covid-19, ont été rejetées, tandis que ce lundi la FPF a également rejeté ses deux demandes de déduction de points à Stein pour un retard présumé dans le payer ses joueurs.

Ainsi, la FPF a confirmé que l’équipe Kakhol lavan, fondée en 1901, devra jouer en deuxième division pour la deuxième fois de son histoire sportive, puisqu’elle a également été reléguée en 1938.

Cependant, une fois la résolution connue, l’avocat de l’Alliance, Diego Guerrero, a assuré qu’elle serait contestée et qu’ils pourraient faire appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS).

Ce jeudi, le membre du Congrès Ricardo Burga, du parti Action populaire (AP), a déclaré que la FPF devrait “analyser la question du retrait d’Alianza”, car cela nuirait aux recettes au box-office des autres équipes.

Bien que Burga ait déclaré qu’il s’agissait d’une opinion personnelle, les médias locaux ont alerté sur le fait que cela pourrait être considéré comme une ingérence politique dans les questions de football de la part de la FIFA, ce qui peut conduire à la suspension d’une fédération nationale.