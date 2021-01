Iván Duque et Lenín Moreno lors d’une réunion à la frontière le 10 janvier 2021.

Ce dimanche 10 novembre, lors de la rencontre bilatérale avec son homologue équatorien, Lénine Moreno, président Ivan Duque Il a évoqué différentes questions d’intérêt binational, telles que l’Alliance du Pacifique, la construction de l’infrastructure routière La Espriella-Río Mataje à la frontière avec ce pays et la dictature de Maduro.

Dans la déclaration conjointe, le président colombien a déclaré entre les deux pays qu’il y avait un travail important pour la “ défense et la protection de la démocratie dans la région ”, faisant référence au régime de Nicolas Maduro.

Iván Duque a évoqué les dernières élections au Venezuela le 7 décembre 2020, où Chavismo a regagné l’Assemblée nationale, lors d’un vote marqué par l’abstention et les plaintes d’irrégularités.

“La dictature voulait faire taire la seule institution démocratique qui restait au Venezuela et prétendait qu’avec une assemblée élue frauduleusement, ce coup d’État serait consolidé”, a déclaré le président. Il a ajouté que “la communauté internationale n’a pas reconnu ce processus” et a déclaré qu’elle continuerait à dénoncer tout “intérêt ou tentative de la dictature de déstabiliser” les deux pays.

Le président colombien a insisté sur la présence de groupes de guérilla sur le territoire vénézuélien et a même déclaré que le célèbre “ Cartel de los soles ” faisait affaire avec alias Guacho, membre des FARC éteintes et qu’il avait été démis de ses fonctions en 2018.

Nous avons vu comment cette dictature est liée aux groupes narco-terroristes qui opèrent dans notre pays, mais qui ont refuge et protection sur le territoire vénézuélien. Il est évident que bon nombre des dirigeants de ces organisations terroristes sont protégés et protégés au Venezuela. Nous savons également que des personnalités comme alias Guacho avaient des relations de trafic de drogue avec le «Cartel de los soles».

Pour sa part, Lenín Moreno, président de l’Équateur, a soutenu que, en ne reconnaissant pas la nouvelle Assemblée, le parlement précédent est celui qui a valeur, qui était “Légitimement élu par le peuple vénézuélien” et que tant qu’ils continueront à reconnaître Guaidó comme président du Venezuela, l’Équateur continuera de le faire.

En outre, il a déclaré que «des groupes armés se formaient en Équateur, peut-être conseillés par des groupes de guérilla colombiens.

“Nous nous battons pour éviter ce terrible mal qui afflige le peuple colombien depuis tant de décennies”, à l’issue de la réunion sur la frontière colombo-équatorienne.

Concernant cette nouvelle construction à la frontière, le président Iván Duque Márquez a déclaré que ce projet contribuait au renforcement des relations commerciales et de la coopération en matière de sécurité entre les deux pays.

«Nous sommes à ce point important qui relie la Colombie à l’Équateur, et nous nous fixons un objectif: être présent pour voir les progrès de l’autoroute qui relie La Espriella à la rivière Mataje. Cette route, lorsque notre gouvernement a commencé, avait une avance de près de 40 pour cent après de nombreuses années de conception », a déclaré Duque.

Dans le même contexte, il a souligné que dans l’ensemble de son gouvernement, ces travaux routiers sont déjà “87 pour cent de progrès du côté colombien et nous espérons livrer officiellement cette autoroute en juin.”

Le président a souligné que du côté colombien, l’autoroute aura un point de contrôle aux frontières et a souligné qu’il avait donné des instructions précises pour que l’administrateur de ce site soit Migración Colombia, avec la participation d’autres agences d’État, comme indiqué. a accepté dans le Cabinet binational.

«Cette réunion est une étape de plus dans le renforcement de notre relation, et dans quelques mois, lorsque nous fournirons la connexion complète du côté colombien La Espriella-Río Mataje, nous nous rendons compte que nous avons une nouvelle infrastructure pour nous unir, mais aussi pour être plus coopération efficace en matière de sécurité », a souligné le président Duque.

L’Alliance du Pacifique

D’autre part, en sa qualité de président intérimaire de l’Alliance du Pacifique, dont font également partie le Chili, le Pérou et le Mexique, le chef de l’État colombien a réaffirmé l’importance d’inclure l’Équateur dans cette entité multilatérale.

«Je viens non seulement en tant que président de la Colombie, mais aussi en tant que président pro tempore de la CAN (Communauté andine) où l’Équateur est présent, et je réitère également que depuis la présidence pro tempore de l’Alliance du Pacifique, que j’occupe, nous allons promouvoir De manière décisive et claire, l’entrée de l’Équateur à l’Alliance du Pacifique et, bien sûr, également à Prosur (Forum pour le progrès de l’Amérique du Sud), une autre présidence pro tempore que nous exerçons », a déclaré Duque.

Pour sa part, le président Lenín Moreno a souligné la rencontre frontalière avec son homologue colombien, comme un mécanisme pour l’union, le commerce et le tourisme.

“Cette route et le pont ne signifient pas seulement un chantier routier, bien au contraire, ce sont des mécanismes d’union, de commerce, de tourisme, social, culturel, sportif et fraternel, comme cela a toujours été et comme il le sera toujours”, a souligné Moreno.

