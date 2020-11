Alicia Kirchner au milieu de la présentation (Mutti /)

Le gouverneur de Santa Cruz, Alicia Kirchner, a présenté un Projet global pour développer un programme d’intégrité et de transparence dans le pouvoir exécutif provincial. L’objectif est de lui fournir un ensemble d’outils et de bonnes pratiques en la matière, conformément aux recommandations nationales et internationales formulées par l’OCDE, les Nations Unies, le Bureau de lutte contre la corruption et différentes propositions de lignes directrices pour le respect de la loi 27401 en vigueur dans notre pays.

La présentation a été donnée par téléconférence. Outre Kirchner, l’événement a réuni le chef de cabinet, Leonardo Álvarez, divers ministres, les autorités du Conseil fédéral des investissements, les dirigeants des organisations autarciques et des entreprises publiques de Santa Cruz. De plus, il y avait l’équipe qui exécutera le programme dirigé par Diego Cani.

Tout d’abord, Álvarez a pris la parole, qui a donné une introduction à la présentation du projet. Puis il a donné la parole à Ignacio Lamothe, secrétaire général du Conseil fédéral des investissements. Le responsable a souligné l’importance du projet au niveau institutionnel pour le secteur public et la société, au moment d’annoncer que la compagnie aérienne qu’il dirige pourrait servir de pièce d’articulation pour pouvoir utiliser le projet comme un cas témoin et que le reste des provinces débutent de manière similaire. projets enrichis par l’expérience de Santa Cruz.

Pour sa part, Alicia Kirchner a déclaré: «Ce programme a été planifié avant la pandémie et nous l’avons lancé maintenant car c’est la meilleure façon d’exécuter efficacement ces normes ISO, j’espère qu’elle servira à améliorer la qualité et la fourniture des services, à simplifier les procédures, à moderniser la gestion, entre autres».

Ensuite, le président de Word Compliance a déclaré: «C’est un grand défi car ce sera la première province argentine à développer et mettre en œuvre un programme d’intégrité qui sera certifié ISO 37.001. Ce sera un cas témoin à la fois pour notre pays et pour toute la région ».

Le projet comportera trois étapes: «Diagnostic et détection des risques potentiels de corruption »; «Construction du système de gestion de l’intégrité et de la transparence. Mise en place d’outils de contrôle et de surveillance »et« Certification du système de gestion par ISO 37.001 Anti-corruption».

En outre, l’équipe de travail locale qui réalisera le projet a été présentée par Julia Ruiz, secrétaire de la gestion publique, Jorge Naguil, secrétaire de la modernisation et Andrea Rodiño, secrétaire de la culture.

Des membres du pouvoir exécutif provincial étaient présents: Ministre du gouvernement; Leandro Zuliani, ministre de la Santé; Claudio García, ministre de la Sécurité; Lisandro de la Torre, ministre de la Production; Silvina Córdoba, ministre du Développement; Social Barbara Weinzettel, ministre du Travail; Teodoro Camino, ministre de l’Économie; Ignacio Perincioli, président du Conseil provincial de l’éducation; Cecilia Velázquez et Andrés Lablunda, directeur de la Casa de Santa Cruz. En outre, différentes institutions et organisations étaient présentes: ASIP, Provincial Highway, CAP, IDUV, DISTRIGAS, SPSE, CSS, CPS, FOMICRUZ, LOAS, ISPRO, IESC, Court of Accounts, Court of Discipline, State Attorney’s Office.

