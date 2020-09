Alicia Machada envoie un message à ses fans et dit que si la graisse est insupportable, «imaginez maigre» L’ex-mission Venezuela publie une photo avec son entraîneur et ils portent tous les deux des bikinis impressionnants Mais son audace a provoqué des réactions de ses partisans et de ses haineux, mais elle ne leur a pas répondu

L’ex-vénézuélienne, Alicia Machado, surprend le monde et se montre en bikini, mais prévient que si elle est grosse elle est insupportable, imaginez sa maigre … les gens la critiquent et elle ne leur répond pas comme c’est fidèle à sa coutume.

Tout s’est passé à travers une publication sur son compte Instagram officiel dans lequel il apparaît avec une autre femme qui est apparemment son entraîneur.

Tous deux affichent leurs silhouettes avec des bikinis à couper le souffle et affichent le message suivant: «Ladies night. Ici avec mon entraîneur et coach de vie, mon ami #lifecoach @yranifit maman #Yrani t’aime fille. Samedi soir! Quelques kilos en moins et je suis insupportable! Si je suis grosse, je suis insupportable, imaginez-moi maigre, pour tout le monde ».

Cette expression a provoqué de nombreuses réactions parmi ses followers, dont beaucoup n’ont pas répondu au mannequin et à l’actrice, puisqu’elle ne reste pas silencieuse.

Au début, l’artiste a reçu des commentaires positifs sur sa beauté, mais il n’a pas fallu longtemps à certains haineux pour vouloir la détruire avec leurs commentaires.

Cependant, contrairement à sa coutume, elle est restée silencieuse et ne répondait plus aux critiques des haters, comme dans une stratégie de défense pour les délits qu’elle avait reçus.

Alicia Machado a eu des hauts et des bas dans son poids, c’est pourquoi elle a parfois l’air grosse ou maigre, mais cette fois, elle montre son corps avec un superbe bikini.

