Le Premier ministre de Saxe Georg Milbradt et la chancelière allemande Angela Merkel écoutent le directeur du musée Dirk Syndram (RtoL) lors de sa visite à Gruenes Gewoelbe (Green Vault) au Palais Royal de la ville de Dresde, en Allemagne de l’Est (REUTERS / Arnd Wiegmann / Archive)

La police de Berlin a arrêté mardi trois personnes soupçonnées d’être responsables du vol du musée Green Vault, s’est produite à la fin de l’année dernière dans la ville de Dresde, où des bijoux et des pierres précieuses ont été volés pour une valeur de 1 000 millions d’euros (environ 1 100 millions de dollars).

Le vol a eu lieu le 24 novembre lorsqu’un groupe de voleurs bien formés a coupé l’alimentation électrique du musée, mettant le feu aux installations électriques souterraines situées sous le pont du site. Puis certains d’entre eux sont entrés par une fenêtre au rez-de-chaussée du musée et ont pris les bijoux et les pierres précieuses lorsque le bâtiment était complètement sombre.

Près d’un an plus tard, les autorités ont réussi à capturer trois personnes, grâce à un raid policier à grande échelle au cours duquel Plus de 1 600 officiers et membres des forces spéciales de partout au pays y ont participé.

Des policiers à Berlin lors du raid de mardi

Au cours de l’opération, la police a perquisitionné 20 appartements à Berlin, deux garages, une cafétéria et plusieurs véhicules, et bien qu’aucune trace de butin volé n’ait été trouvée, les autorités ont capturé trois citoyens allemands, deux 23 ans et un 26, qui seraient liés au vol.

Selon un porte-parole des autorités berlinoises, cité par le média allemand Der Tagesspiegel, les trois Ils appartiendraient au clan Remmo, une famille d’origine arabe vouée au crime organisé, responsable de plusieurs vols de grande envergure.

Cette source souligne que plusieurs des propriétés enregistrées étaient liées à ce clan et qu’elles sont sur les traces de deux suspects, qui feraient également partie de cette famille: Abdul Majed Remmo et Mohamed Remmo, tous deux âgés de 21 ans.

Mohamed Remmo (à gauche) et Abdul Majed Remmo, suspects du vol du musée Green Vault

Parmi les crimes associés au clan Remmo figure la disparition d’une pièce d’or d’un million de dollars du musée Bode à Berlin qui a eu lieu en 2017 et pour lequel l’année dernière plusieurs membres de la famille ont été envoyés en prison.

La pièce était considérée comme l’une des pièces de monnaie les plus grandes et les plus rares de la planète, elle mesurait 53 centimètres de diamètre et 100 kilos de poids. Les autorités soupçonnent qu’il a été fondu et vendu car il n’a jamais été récupéré.

Le gang criminel Remmo serait également lié le vol d’une banque en 2014 et l’assaut contre un bureau de douane allemand survenu ce mois-ci, au cours duquel 6,5 millions d’eros en espèces (environ 7,7 millions de dollars) auraient été pris. L’année dernière, la police a saisi 77 propriétés du clan d’une valeur de 9,3 millions d’euros, soit près de 11 millions de dollars, qui auraient été acquises grâce à toutes ces activités illégales.

Plusieurs membres de l’organisation ont été capturés et emprisonnés, mais ceux qui restent continuent de commettre des crimes, de sorte que la police allemande ne lésine pas sur ses efforts pour terminer le démantèlement de la bande criminelle.

Capture d’une vidéo de sécurité lors du vol du musée en novembre 2019

“La persécution est internationale”, a déclaré le porte-parole de la police, ajoutant que de grands efforts sont encore déployés pour retrouver les bijoux volés et que certains d’entre eux ont été vendus sur le marché noir en Israël.

Début 2020, la société de sécurité israélienne CGI a rendu public qu’elle s’était vu offrir deux ensembles de diamants via le Darknet d’une valeur de neuf millions d’euros en bitcoins. Les bijoux proposés étaient les diamants blancs saxons et l’Ordre de l’aigle blanc polonais, qui avaient été retirés de la voûte verte en novembre 2019.

Pour atteindre les suspects, les policiers ont utilisé les caméras de sécurité du lieu, dont ils ont réussi à extraire des indices pour identifier les responsables du vol. Ils ont également retrouvé l’un des véhicules utilisés pour s’échapper.

Musée de la voûte verte à Dresde en Allemagne (photo de Sebastian Kahnert (dpa / .)

Les personnes arrêtées étaient dans le viseur des autorités depuis un certain temps, attendant le moment de les placer en détention.

Le coup sur le Green Vault à Dresde est répertorié comme le plus grand vol de bijoux jamais enregistré depuis au moins la Seconde Guerre mondiale.

