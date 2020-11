INGLEWOOD, Californie, États-Unis (AP) – Keenan Allen a établi un record de franchise avec 16 réceptions, Justin Herbert a réussi 366 verges et trois touchés et les Chargers de Los Angeles ont cassé une séquence de trois défaites en battant 34 dimanche. -28 aux Jets de New York, qui continuent sans victoire cette saison.

La journée record d’Allen l’a lié avec Antonio Brown en tant que joueurs les plus rapides pour atteindre 600 réceptions, tous deux dans leur 96e match. C’était aussi le sixième match d’Allen avec au moins 13 réceptions, le plus de l’histoire des États-Unis. la NFL.

Allen a terminé avec 145 verges et une réception de touché de 13 au troisième quart pour augmenter l’avance des Chargers (3-7) à 31-13. New York a tenté un retour et a pris une avance de 34-28 au quatrième quart sur le touché d’une verge de Frank Gore et la passe de six verges de Joe Flacco à Chris Herndon dans la zone des buts.

New York (0-10) – dans le pire départ de l’histoire de la franchise – a approché la ligne des 32 verges des Chargers avec moins d’une minute à jouer, mais n’a pas pu avancer plus loin.

Herbert, qui a complété 37 des 49 passes, a connu une nouvelle journée au cours de laquelle il a établi de nouveaux records pour une recrue. Il a prolongé son record de match pour au moins une passe de touché à sept et a disputé son cinquième match avec au moins 300 verges, la cinquième recrue de l’histoire de la ligue à atteindre ce nombre.

La connexion de 39 verges d’Herbert avec Mike Williams au début du deuxième quart ne faisait de lui que le cinquième passeur de l’histoire de la NFL à atteindre 20 passes de touché en neuf matchs ou moins. Cela faisait partie d’une première mi-temps au cours de laquelle il a affiché le plus de complétions (23), de tentatives (31) et de verges (277) pour une recrue depuis au moins 1991.

Flacco a complété 15 des 30 passes pour 205 verges et deux touchés à son quatrième départ en remplacement de Sam Darnold, blessé. Il a eu du mal en première période, au cours de laquelle il a lancé une interception que Tevaughn Campbell est revenu pour marquer et a mis les Chargers en tête 7-6 au premier quart.