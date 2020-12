13/01/2018 Alma Cortés Bollo défile depuis Séville EUROPA ESPAGNE SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

Raquel Bollo a réapparu il y a ces semaines sur le plateau de télévision dont elle est partie très bouleversée par l’attitude de la direction du programme Sálvame, mais surtout par le «mal» que son partenaire Gustavo González a démontré. Ses enfants, beaucoup plus anonymes qu’elle, sont toujours restés en retrait et ont mené leur vie depuis leur plus jeune âge.

Manuel Cortés Bollo est l’un des plus jeunes chanteurs du moment et qui parcourt toutes les salles d’Andalousie en proclamant sa musique et cette voix personnelle et splendide qui le caractérise. Alma, sa sœur, a décidé de rejoindre la famille Mtmad, où nous avons appris à la connaître beaucoup plus.

Aujourd’hui, Alma Cortés Bollo fête ses 21 ans et le fait en étant plus discrète que jamais. Bien qu’elle ait atteint une multitude de followers sur ses réseaux sociaux, la fille de Raquel Bollo est déjà une femme indépendante qui a réussi à sortir les châtaignes du feu par elle-même. À tout juste 20 ans, Alma voulait être mère avec son partenaire et a laissé tout le monde stupéfait par la sécurité qu’elle reflétait en elle-même.

Désormais, Alma Cortés vit heureusement amoureuse de son garçon, dans sa propre maison et avec sa petite fille. Il y a beaucoup d’histoires que les parents partagent avec leurs adeptes dans lesquelles nous pouvons voir à quel point le couple est très heureux d’avoir formé la famille qu’ils ont toujours voulue et ils savent déjà que le sourire ne peut pas être truqué et s’il y a quelque chose dont le protagoniste Nos émissions de nouvelles, c’est cette joie spectaculaire sur son visage. Félicitations Alma!