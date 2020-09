SHAVER LAKE, Californie (AP) – De nouveaux incendies de forêt ont ravagé la Californie à sec au cours d’un week-end torride de la fête du Travail qui a vu un pont aérien dramatique de plus de 200 personnes piégées par les flammes et s’est terminé avec la plus grande entreprise de service public de l’État coupant l’électricité à 172000 clients pour essayer pour empêcher ses lignes électriques et autres équipements de déclencher davantage d’incendies.

La Californie se dirige vers ce qui est traditionnellement les dents de la saison des feux de forêt, et elle a déjà établi un record avec 2 millions d’acres brûlées cette année. Le record précédent a été établi il y a à peine deux ans et comprenait l’incendie le plus meurtrier de l’histoire de l’État – le feu de camp qui a balayé la communauté de Paradise et tué 85 personnes.

Cet incendie a été déclenché par les lignes électriques Pacific Gas & Electric. La responsabilité de milliards de dollars de réclamations pour cela et d’autres incendies a forcé le service public à demander la protection de la faillite. Pour se prémunir contre de nouveaux incendies de forêt et une nouvelle responsabilité, PG&E a commencé l’année dernière des coupures de courant préventives lorsque les conditions sont exceptionnellement dangereuses.

C’est la situation actuellement dans le nord de la Californie, où des vents forts et secs sont attendus jusqu’à mercredi. PG&E a été critiqué pour sa gestion des pannes prévues l’année dernière. Le service public a déclaré avoir appris des problèmes du passé, «et cette année, les événements seront plus petits, plus courts et plus intelligents pour les clients.»

Deux des trois plus grands incendies de l’histoire de l’État brûlent dans la région de la baie de San Francisco. Plus de 14 000 pompiers luttent contre ces incendies et une vingtaine d’autres en Californie.

Le danger d’incendie est également élevé dans le sud de la Californie, où de nouveaux incendies brûlaient dans les comtés de Los Angeles, San Bernardino et San Diego. Le US Forest Service a décidé lundi de fermer les huit forêts nationales de la région et de fermer les terrains de camping dans tout l’État.

« La situation des incendies de forêt dans toute la Californie est dangereuse et doit être prise au sérieux. » A déclaré Randy Moore, forestier régional pour la région du sud-ouest du Pacifique du Service forestier qui couvre la Californie. « Les incendies existants affichent un comportement de feu extrême, de nouveaux départs de feu sont probables, les conditions météorologiques sont aggravation, et nous n’avons tout simplement pas assez de ressources pour combattre et contenir tous les incendies. «

Lynne Tolmachoff, porte-parole du Département des forêts et de la protection contre les incendies de Californie, ou Cal Fire, a déclaré qu’il était «déconcertant» d’avoir atteint un record de superficie brûlée alors que septembre et octobre sont généralement les pires mois pour les incendies, car la végétation s’est desséchée et les vents violents sont plus courants.

Bien que les deux incendies de mammouths dans la région de la baie aient été en grande partie contenus après avoir brûlé pendant trois semaines, les pompiers ont eu du mal à enfermer plusieurs autres incendies majeurs avant les vents prévus. Les ordres d’évacuation ont été étendus à davantage de communautés de montagne lundi alors que le plus grand incendie, le Creek Fire, a traversé la forêt nationale de la Sierra dans le centre de la Californie.

C’était l’un des nombreux incendies majeurs récents qui a montré des mouvements terriblement rapides. Le feu s’est déplacé de 15 miles (24 kilomètres) en une seule journée pendant le week-end et a brûlé 56 miles carrés (145,04 kilomètres carrés). Depuis le départ vendredi d’une cause inconnue. il a brûlé 549 kilomètres carrés.

Debra Rios n’était pas chez elle lundi lorsque l’ordre est venu d’évacuer sa ville natale d’Auberry, juste au nord-est de Fresno. Les adjoints du shérif se sont rendus sur la propriété de son ranch pour récupérer sa mère de 92 ans, Shirley MacLean. Ils se sont réunis dans un centre d’évacuation.

«J’espère que le feu n’atteindra pas mon petit ranch», a déclaré Rios. «Cela n’a pas l’air bien en ce moment. C’est un très gros feu. »

Les routes de montagne ont vu un flux constant de voitures et de camions quitter la communauté d’environ 2 300 personnes lundi après-midi.

Les pompiers travaillant sur un terrain escarpé ont sauvé la petite ville de Shaver Lake des flammes qui déferlaient sur les collines en direction d’une marina. Environ 30 maisons ont été détruites dans le hameau reculé de Big Creek, a déclaré le résident Toby Wait.

«Environ la moitié des maisons privées de la ville ont brûlé», a-t-il déclaré. «Les mots ne peuvent même pas commencer à décrire la dévastation de cette communauté.»

Une école, une église, une bibliothèque, un magasin général historique et une importante centrale hydroélectrique ont été épargnés dans la communauté d’environ 200 habitants, a déclaré Wait au Fresno Bee.

Les adjoints du shérif ont fait du porte-à-porte pour s’assurer que les résidents respectaient les ordres de départ. Les responsables espéraient empêcher le feu de pousser vers l’ouest en direction du parc national de Yosemite.

Samedi, les sauveteurs de la Garde nationale dans deux hélicoptères militaires ont transporté 214 personnes en lieu sûr après que des flammes les aient piégées dans une zone de camping boisée près du réservoir de Mammoth Pool. Deux personnes ont été grièvement blessées et figuraient parmi les 12 hospitalisées.

Lundi soir, un hélicoptère militaire a tenté sans succès d’atterrir près du lac Edison pour secourir les personnes piégées par l’incendie, ont déclaré les pompiers de Fresno sur Twitter. Le département a tweeté que « les pilotes militaires ont essayé vaillamment d’atterrir mais les conditions de fumée épaisse ont empêché une approche sûre, un autre effort sera fait sous peu pour évacuer les personnes piégées dans le lac Edison et China Peak en utilisant la vision nocturne. »

L’Adjudant-chef Joseph Rosamond, pilote d’un hélicoptère Chinook, a déclaré que la visibilité était mauvaise et que les vents étaient de plus en plus forts au cours des trois vols qu’il a effectués dans la zone d’incendie lors de l’opération qui a débuté tard samedi et s’est prolongée jusqu’à dimanche. Son équipage s’est appuyé sur des lunettes de vision nocturne pour rechercher un point d’atterrissage près d’une rampe de mise à l’eau où les flammes se sont approchées à moins de 50 pieds (15,24 mètres) de l’avion.

Les blessés, ainsi que les femmes et les enfants, ont eu la priorité sur le premier pont aérien, qui a rempli les deux hélicoptères à pleine capacité, a-t-il déclaré.

«Nous avons commencé à obtenir des informations sur le nombre de personnes présentes, sur le nombre de personnes à attendre, et ce nombre ne cessait de croître. Nous savions donc que c’était une situation désastreuse », a déclaré Rosamond.

Dans le sud de la Californie, les équipages se sont précipités pour éteindre plusieurs incendies qui ont éclaté sous des températures brûlantes, dont un qui a fermé les routes de montagne dans la forêt nationale d’Angeles et a forcé l’évacuation de l’observatoire historique du mont Wilson. Tard lundi soir, les pompiers du comté de Los Angeles ont demandé aux habitants de Duarte, Bradbury et Monrovia près de la forêt de se préparer à une éventuelle évacuation.

Cal Fire a déclaré qu’un incendie dans le comté de San Bernardino, appelé El Dorado Fire, a commencé samedi matin et a été causé par un appareil pyrotechnique générateur de fumée utilisé par un couple pour révéler le sexe de leur bébé. Dans l’est du comté de San Diego, un incendie a détruit au moins 10 structures après avoir brûlé 41,44 kilomètres carrés et provoqué des évacuations près de la communauté isolée d’Alpine dans la forêt nationale de Cleveland.

La Californie a connu 900 incendies de forêt depuis le 15 août, dont beaucoup ont été déclenchés par une série intense de milliers de coups de foudre à la mi-août. Il y a eu huit morts par le feu et plus de 3 300 structures détruites.

Weber a rapporté de Los Angeles avec le journaliste Frank Baker de Associated Press.