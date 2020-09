(Richard Read / Los Angeles Times)« Src = » https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/XSZOkQfiPjgzugiCTjaqZQ–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNTtoPTUyOC41MTQwNTYyMjQ4OTk2/https://media.zenfs.com/en/la_times_articles_853/d9e82161b0f2f0cf2b7c6bb56c3a4024″ data-src = « https : //s.yimg.com/ny/api/res/1.2/XSZOkQfiPjgzugiCTjaqZQ–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNTtoPTUyOC41MTQwNTYyMjQ4OTk2/https: //media.zenfs.com/en/la_times_articles_853/d9e82161b0f2f0cf2b7c6bb56c3a4024 » /> lutte volontaires pour recueillir des moutons pour le sauvetage près de Colton , Oregon, dans l’incendie de Riverside au sud de Portland (Richard Read / Los Angeles Times)

L’appel à l’aide est apparu sur Facebook juste après midi: des dizaines d’animaux ont été piégés dans une ferme à l’extérieur de la ville de Colton dans l’Oregon. Un feu de forêt se rapprochait.

Suzi Cloutier a sauté dans sa camionnette et s’est dirigée vers le sud, remorquant une remorque à chevaux.

En tant que directeur d’un sanctuaire pour animaux à l’extérieur de Portland, Cloutier a été en état d’alerte au milieu de certains des pires incendies de forêt de l’histoire de l’Oregon.

Elle a franchi des barricades près de Colton, à 30 miles au sud de Portland, en première ligne de l’incendie de 136 000 acres de Riverside.

Lorsqu’elle a rencontré une demi-douzaine d’autres bénévoles au bout d’une route de gravier isolée, elle a vu une basse-cour remplie d’alpagas, de moutons et de poulets à moins de 100 mètres de la fumée. La femme qui y habitait s’était enfuie.

Son fils attendait de l’aide pour arriver. Lui et les volontaires, ainsi que des voisins, ont rapidement arrangé des clôtures en entonnoir, puis ont poussé 30 moutons nerveux presque jusqu’aux portes de la remorque.

Soudainement, le troupeau effraya et passa devant les gardiens stupéfaits et retourna à la basse-cour.

« OK, que s’est-il passé? » Cloutier a demandé à son équipage. «Lorsque les moutons sont à l’intérieur, vous devez fermer immédiatement la porte derrière eux.»

Les volontaires devraient continuer d’essayer.

C’était vendredi. Lundi, trois douzaines d’incendies de forêt avaient brûlé plus d’un million d’acres dans l’Oregon, tué 10 personnes, laissé plus de deux douzaines de disparus, anéanti plusieurs villes, recouvert l’État d’une épaisse fumée et forcé plus de 40000 personnes à fuir leurs maisons.

La qualité de l’air à Portland cette semaine était pire que celle de toute autre grande ville de la planète. Lundi, Alaska Airlines a suspendu tous les vols à destination et en provenance de l’aéroport pour éviter d’exposer ses employés et passagers à de l’air dangereusement contaminé.

La gouverneure de l’Oregon, Kate Brown, a déclaré aux journalistes lundi que «sans aucun doute, notre État a été poussé à ses limites» par les incendies.

«Il est vraiment difficile pour nous tous de comprendre les ravages que ces incendies ont causés, ainsi que la douleur et la souffrance que tant d’Oregoniens ont endurées ces derniers jours», a-t-elle déclaré.

La bonne nouvelle était que des progrès avaient été réalisés sur de nombreux incendies, et les responsables espéraient que des températures plus fraîches et une humidité plus élevée attendues pour le week-end aideraient.

Pourtant, certains incendies devraient continuer à brûler jusqu’à l’arrivée des pluies d’automne, a déclaré Doug Grafe, un haut responsable des incendies au département des forêts de l’Oregon.

Environ 5 600 pompiers combattaient les incendies – contre 3 000 deux jours plus tôt – et d’autres devraient bientôt arriver du Dakota du Nord et du Minnesota.

Au milieu de la dévastation, des centaines de volontaires se sont précipités pour sauver les animaux de compagnie et le bétail, parfois littéralement traversant les flammes pour atteindre les créatures échouées.

La confusion régnait alors que les habitants des zones rurales amenaient des centaines d’animaux au parc des expositions du comté de Clackamas dans la ville de Canby, pour en reloger la plupart après avoir entendu – à tort, s’est-il avéré – qu’une évacuation était ordonnée.

Les incendies se sont propagés si rapidement la semaine dernière que de nombreuses personnes évacuées ont manqué de temps pour rassembler le bétail, ou des camions et des remorques pour transporter leurs animaux.

Les propriétaires frénétiques ont publié des messages plaintifs sur les réseaux sociaux avec des photographies et des lieux, dans l’espoir que des étrangers essaieraient de les récupérer.

«Mon cheval est toujours seul dans ma maison incendiée», a déclaré la semaine dernière un message sur Cowgirl 911, un groupe Facebook créé pour permettre les sauvetages. « Il a un pied blanc. C’est une baie. »

Le propriétaire a inclus un clip vidéo du cheval et une adresse dans la ville de Vida, à 30 miles à l’est d’Eugene, qui était sur le chemin de l’incendie de Holiday Farm, 160000 acres et en croissance.

Stephanie Olson, 32 ans, guide de chevaux de bât dans l’arrière-pays qui vit à l’extérieur de la ville de Bend, dans le centre de l’Oregon, a finalement rejoint le propriétaire et s’est arrangée samedi pour récupérer la grande baie nommée Toby, ainsi que d’autres chevaux à proximité.

Les deux heures de route vers l’ouest jusqu’à Vida étaient une tournée de destruction. Après avoir traversé le col Santiam de 4800 pieds, Olson a traversé la vallée du fleuve McKenzie et passé les vestiges calcinés de la ville de Blue River.

Il était midi lorsqu’elle atteignit un barrage routier et expliqua sa mission à un soldat d’État.

«Allez-y, faites ce que vous devez faire», dit-il.

Les abords de Vida étaient en feu quand elle est arrivée, les pâturages des chevaux flanqués d’arbres en feu. Olson a passé des heures à essayer de se disputer deux juments, dont l’une n’avait jamais porté de licol.

Cinq pompiers ont pulvérisé de l’eau sur les flammes à la base des arbres, en coupant quelques-unes alors qu’elle poursuivait les chevaux et l’obscurité est tombée.

Olson a attrapé une jument et l’a chargée dans sa remorque, puis l’autre.

Finalement, elle a trouvé Toby et l’a chargé dans la remorque d’un autre sauveteur.

Olson est rentré chez lui ce soir-là. Elle s’occupait de cinq chevaux qu’elle a évacués et a déclaré qu’elle avait l’intention de faire plus de tentatives de sauvetage.

« Je pourrais aller à Paisley », a-t-elle déclaré lundi soir, lorsqu’il est apparu que l’incendie de Brattain s’approchait rapidement de la ville du sud de l’Oregon.

Ailleurs dans l’État, de rares condors californiens figuraient parmi les créatures mises en sécurité. Les gardiens du zoo en ont retiré plus de 40 d’un centre d’élevage au sud de Portland, où sept poussins ont éclos au printemps dernier et étaient élevés pour être relâchés dans la nature.

Vingt-six des oiseaux ont été conduits au Centre mondial pour les oiseaux de proie du Peregrine Fund à Boise, Idaho. D’autres sont allés au zoo de l’Oregon à Portland.

«C’est une décision difficile d’entrer et de perturber un groupe d’oiseaux nicheurs avec leurs poussins», a déclaré Leah Medley, responsable de la propagation du Peregrine Fund.

(Fonds Peregrine)« src = » « data-src = » https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/Prx6As9t8hcBQwFU0qgl.A–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNTtoPTk0MA–/https://media.zenfs.com/en/ la_times_articles_853 / 7229c016080409edefeb91d3f518cbfa « /> (Fonds Peregrine)« src = » https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/Prx6As9t8hcBQwFU0qgl.A–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNTtoPTk0MA–/https://media.zenfs.com/en9cfc_lb03803dc « / https://media.zenfs.com/en9cf_cf_lb03803 » « caas-img » /> Leah Medley, à gauche, Heather Springsteed et Carolina Granthon examinent un condor à Boise. (Peregrine Fund)

Dans la banlieue Portland de Sherwood, le DevonWood Equestrian Center, une installation de dressage fermée en raison du coronavirus, a accueilli plus de 300 chevaux, lamas, chèvres, moutons, poulets et autres animaux.

Le directeur Noah Rattner a déclaré qu’il accepterait presque tous les animaux à l’exception du bétail, ce qui pourrait démolir des stalles conçues pour les chevaux coûteux.

En ce qui concerne l’effort de sauvetage près de Colton, Cloutier et d’autres volontaires ont réussi à sauver un jeune taureau de Jersey après qu’un voisin ait attiré l’animal de petite taille en sécurité, tendant un seau de grain et dansant en arrière, juste hors de portée de ses cornes acérées.

(Richard Read / Los Angeles Times)« src = » « data-src = » https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/8svUyIr30ZDGj_dwNExe0Q–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNTtoPTUyMi4zNDQ2NjU4TtoPTUyMi4zNDQ2NjU4TtoPTUyMi4zNDQ2NjU4DH2Mi4zNDQ2NjU4TtoPTUyMi4zNDQ2NjU4DH2Mi4zNDQ2NjU4Dt /> (Richard Read / Los Angeles Times)« Src = » class = « https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/8svUyIr30ZDGj_dwNExe0Q–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNTtoPTUyMi4zNDQ2NjU4ODUxMTEz/https://media.zenfs.com/en/la_times_articles_853/82be13d06a3aca0d71632ce208d927a4 » caas-img « /> Des sauveteurs d’animaux amènent un taureau à la sécurité alors qu’un feu de forêt progresse près de Molalla, Oregon (Richard Read / Los Angeles Times)

A dix pieds des portes d’une remorque, il a viré à droite et a sauté une corde tendue entre le camion et un arbre. Mais les volontaires l’ont finalement attiré dans la caravane et ont verrouillé les portes.

Ils ont également capturé 10 alpagas, deux chevaux, un mini mulet et plusieurs poulets et canards.

Il ne restait plus que les moutons. Quatre hommes qui s’étaient présentés plus tard dans la journée ont juré de les lasso. Cloutier roula des yeux.

«Vous ne pouvez pas attacher les moutons», dit-elle.

Elle avait raison. Le propriétaire de Zeb’s Wish Equine Sanctuary, à Sandy, Oregon, en sait plus que les chevaux. Elle a conduit les volontaires pendant qu’ils amenaient 10 moutons dans une remorque.

Vingt autres, paniqués par la fumée et la poursuite, n’ont pu être attrapés.

«Il était trop tard», a déclaré Cloutier. « Il y a un moment où c’est futile. Vous mettez juste beaucoup de vies en danger. C’est triste. »