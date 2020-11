Photo d’archive du candidat démocrate à la présidentielle et ancien vice-président Joe Biden répondant à une question alors que le président Donald Trump écoute, lors du deuxième et dernier débat présidentiel au Curb Event Center de l’Université Belmont à Nashville, Tennessee, États-Unis. 22 octobre 2020. Morry Gash / Pool via REUTERS

Par Luke Baker, Libby George et Daria Sito-Sucic

LONDRES / LAGOS / SARAJEVO, 4 novembre (.) – Le monde surveillait nerveusement le décompte des voix pour l’élection présidentielle américaine de mercredi, alors que des millions de voix restaient encore à compter et que la concurrence était trop féroce, augmentant le vote. risque de jours voire de semaines d’insécurité juridique.

La déclaration de victoire anticipée de Donald Trump a été rejetée par certains commentateurs politiques et groupes de défense des droits civiques américains, qui ont mis en garde contre la violation de normes démocratiques de longue date.

La plupart des dirigeants mondiaux et des ministres des Affaires étrangères ont attendu, essayant de ne pas alimenter le feu électoral.

“Attendons de voir quel sera le résultat”, a déclaré le ministre britannique des Affaires étrangères Dominic Raab. “De toute évidence, il y a une part d’incertitude importante.”

Mais alors que Raab et d’autres appelaient à la prudence, le Premier ministre slovène a rompu les rangs et a félicité Trump et le parti républicain via Twitter.

“Il est assez clair que le peuple américain a choisi @realDonaldTrump et @Mike_Pence pendant # 4plus d’années”, a écrit Janez Jansa, l’un des nombreux dirigeants d’Europe de l’Est, dont le Hongrois Viktor Orban, qui sont d’ardents alliés de Trump. “Félicitations @GOP pour les bons résultats en #US.”

Le dernier décompte des voix a montré au démocrate Joe Biden un avantage au collège électoral: 224 voix contre 213, dont 270 nécessaires pour la victoire, mais le décompte n’est pas encore terminé dans au moins cinq des soi-disant États du «pendule»: Pennsylvanie, Michigan , Wisconsin, Caroline du Nord et Géorgie.

En 2000, l’élection entre George W. Bush et Al Gore a été décidée en Floride. Finalement, la Cour suprême des États-Unis a tranché en faveur de Bush, dans une décision rendue cinq semaines après le vote.

Dans ses commentaires, Trump a suggéré que la Cour suprême, qu’il a nommée trois des neuf juges, devrait à nouveau décider du gagnant.

Sur Twitter, les hashtags #Trump, #Biden et # USElections2020 étaient à la mode de la Russie au Pakistan, de la Malaisie au Kenya et à travers l’Europe et l’Amérique latine, soulignant à quel point chaque région du monde considère le résultat comme critique.

En Russie, un pays que les agences de renseignement américaines ont accusé de vouloir s’immiscer dans les élections, il n’y a pas eu de réaction officielle. Mais le législateur pro-Kremlin Vyacheslav Nikonov, petit-fils du ministre des Affaires étrangères de Staline, a conseillé aux Russes de s’approvisionner en pop-corn, affirmant que la société américaine était mortellement divisée.

“IL NOUS AFFECTE TOUS”

En Australie, les foules ont regardé les résultats en buvant de la bière dans un bar américain de Sydney.

“Les nouvelles sont bien meilleures quand Trump est là”, a déclaré Glen Roberts, qui portait une casquette rouge brodée de “Make Europe Great Again”. “Vous ne savez jamais ce qu’il a dit … Je pense que ce sera moins intéressant si Trump perd.”

D’autres n’ont pas tardé à souligner les ramifications de l’élection américaine dans le monde. “Je pense que cela nous concerne tous, ce qui se passe là-bas compte vraiment pour les quatre prochaines années”, a déclaré Luke Heinrich, un habitant de Sydney.

Human Rights Watch a averti qu’aucun jugement ne devrait être rendu avant que chaque vote ne soit compté. Avec un nombre très élevé de bulletins de vote postés cette année pour COVID-19, le décompte complet devrait prendre des jours dans certains États.

En Chine, les utilisateurs des médias sociaux ont regardé les décomptes avec dérision. “Qu’il gagne ou qu’il perde, sa mission ultime est de détruire l’image de la démocratie américaine”, a écrit mercredi un utilisateur de la plateforme chinoise Weibo, similaire à Twitter. [nL1N2HQ1HC]

(Reportage de Luke Baker à Londres, Libby George à Lagos et Daria Sito-Sucic; reportage supplémentaire de Stephanie Ulmer-Nebehay à Genève, Crispian Balmer à Rome, Justyna Pawlak à Varsovie, Andrew Osborn à Moscou, Gabriela Baczynska à Bruxelles et Tony Munroe et Gao Liangping à Pékin; édité en espagnol par Janisse Huambachano)