Les États-Unis ont franchi une autre « étape sombre » dans leur pandémie de COVID-19 lundi soir, note ., avec au moins 200000 Américains morts du nouveau coronavirus et une moyenne de près de 1000 autres meurent chaque jour. Alors que « le pays a dépassé les estimations après estimation » des décès dus au COVID-19, le bulletin d’information sur la pandémie de Politico a déclaré lundi soir, « le terme » jalon sinistre « dans les manchettes est devenu si courant que nous l’avons interdit. »

Les décès dus au COVID-19 augmentent à nouveau aux États-Unis après une baisse de quatre semaines, avec le Texas et la Floride en tête des décès, rapporte ., et l’Institut pour les mesures et l’évaluation de la santé de l’Université de Washington prédit désormais 300000 décès d’ici les 9 et 378000 décembre. d’ici la fin de 2020 si les tendances actuelles se poursuivent. La première projection de l’IHME sur les décès de coronavirus américains, publiée le 16 mars, a atteint 162000. Les États-Unis, qui comptent environ 4% de la population mondiale, comptent 20% de leurs décès enregistrés par COVID-19.

Lors d’un rassemblement à Dayton, Ohio, lundi soir, le président Trump a assuré à ses admirateurs que le virus n’était pas vraiment si grave, notant qu’il tue principalement des «personnes âgées» et des personnes ayant «d’autres problèmes», ajoutant: «Il n’affecte pratiquement personne. . «

Selon les données du CDC, plus de 70% des décès dus au COVID-19 aux États-Unis concernent des personnes âgées de plus de 65 ans, ce qui signifie qu’environ 60000 des morts avaient 65 ans et moins. Et beaucoup des millions estimés de «long-courriers» américains qui ne sont pas morts du COVID-19 sont toujours aux prises avec un large éventail de problèmes de santé, dont certains potentiellement graves.

