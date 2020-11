Cours dans une école de Hambourg, Allemagne (Christian Charisius / dpa via AP)

Selon les données de l’UNESCO, le 2 avril, le nombre maximum d’élèves touchés par la suspension des cours en présentiel était enregistré: 1 484 712 787. Près de 85% des élèves dans le monde sont touchés par 172 fermetures d’écoles à l’échelle nationale. Depuis, le nombre diminue petit à petit mais sans interruption. Près de huit mois plus tard, les fermetures nationales n’atteignent que 23 pays.

L’Argentine intègre une catégorie plus flexible, parmi les pays ayant des fermetures partielles. Même s’il pourrait bien intégrer la dernière échelle. Déjà moins d’un mois après la fin de l’année scolaire, les données montrent que la fermeture, plus que partielle, est pratiquement totale. Selon le rapport du CIPPEC, seulement 1% des étudiants suivent des cours en face à face.

De l’autre côté de la carte, en Europe, ils ont pris un tournant radical dans leur stratégie contre le coronavirus. En traversant leur deuxième vague, qui frappe encore plus intensément que la première, la plupart des pays européens sont prêts à restreindre les activités sociales, à fermer les frontières, à restreindre la mobilité, mais ils n’abandonnent pas l’enseignement en face à face.

«Si nous avons appris quelque chose de la première vague de la pandémie, c’est de garder les écoles et les garderies ouvertes. Nous l’avons répété à maintes reprises: dans tous les cas, ils doivent fermer en dernier et ouvrir en premier », a déclaré la chancelière allemande. Angela Merkel dans un discours qui est devenu viral.

La phrase synthétise le changement d’approche européenne au milieu des pics d’infections à coronavirus. Les moyennes quotidiennes de la semaine dernière sont les plus élevées depuis le déclenchement de la pandémie: Espagne (17 440), Italie (34 589), Royaume-Uni (24 802), France (26 796), Allemagne (18 337). La mortalité journalière moyenne accompagne l’augmentation des infections: Espagne (351), Italie (611), Royaume-Uni (406), France (595), Allemagne (198).

Dans les détails, les stratégies varient: il y a des fermetures ciblées dans les salles de classe en cas de cas positif, il y a plus ou moins d’attachement à l’utilisation des masques, il y a une assistance simultanée ou alternative, mais le principe est le même: des écoles ouvertes.

En plus de donner la priorité à l’éducation, la décision est fondée sur des preuves scientifiques. Au début, on croyait que, d’une part, les enfants étaient des «supercontagateurs», que bien qu’ils n’aient pas souffert des conséquences les plus dures du Covid-19, ils transmettaient le virus plus fortement. En revanche, les écoles étaient également considérées comme des sources de contagion.

Les deux déclarations se sont avérées fausses. En fait, les preuves vont dans la direction opposée: les enfants ne sont pas présentés comme les principaux émetteurs et les écoles n’ont pas une plus grande incidence dans la pandémie. Jeudi dernier, l’OMS a soutenu la décision de garder les écoles ouvertes malgré les flambées.

Alors que l’Europe maintient l’ouverture d’écoles au milieu de la deuxième vague, l’Amérique latine est loin derrière. «La grande majorité des étudiants de la région ne suivent toujours pas de cours en présentiel. Les décisions de fermeture et de réouverture des écoles sont prises au niveau local, en fonction de l’évolution des conditions sanitaires. Dans certains pays et dans certains contextes administratifs, ce sont les mêmes établissements qui gèrent les permis de réouverture et prennent les décisions pertinentes », a-t-il expliqué à Infobae Mary Guinn Delaney, Conseillère régionale de l’UNESCO pour la santé et le bien-être.

Le spécialiste a appelé pour profiter des preuves scientifiques recueillies ces mois-ci pour définir les stratégies de réouverture des écoles. «Nous avons la possibilité d’observer ce qui s’est passé dans les pays qui ont pris la décision de rouvrir. Les connaissances scientifiques se sont beaucoup développées, nous donnant plus d’intrants pour mettre en place les protocoles d’hygiène les plus efficaces », a-t-il souligné.

En Argentine, les infections ont commencé à s’estomper, pour entrer dans une pente descendante pendant un mois. Le 21 octobre, le pic de 18 326 infections a été atteint en une journée et aujourd’hui le nombre moyen de cas est de 9 273. À leur tour, les décès sont également en baisse: 250 ont été enregistrés par jour la semaine dernière. Malgré l’amélioration des indicateurs, seulement 1% des élèves – 127 000 garçons sur plus de 11 millions – peuvent suivre des cours en présentiel.

La perte de temps était le dénominateur commun cette année. Le protocole, qui a été mis en œuvre peu ou rien, n’est arrivé qu’en juillet. Seules quelques écoles rurales de San Juan, Formosa et Catamarca l’ont mis en œuvre. Ce n’est qu’en octobre que le Conseil fédéral de l’éducation a approuvé les indicateurs de santé qui définissent quelles provinces sont en mesure de revenir. Un feu de circulation épidémiologique a été développé pour calculer le risque pour chaque juridiction (faible, modéré, élevé).

«Cette nouvelle résolution a changé le rythme du retour à l’éducation en face-à-face. Alors qu’au 7 octobre il n’y avait que 3 provinces et 23,6 mille étudiants qualifiés (0,2% du total du pays), aujourd’hui, un mois et demi après la nouvelle réglementation, il y a déjà 13 juridictions avec 127 mille étudiants (1% du total) ont permis de retourner aux cours en présentiel », a déclaré Alejandra Cardini, directrice du programme éducatif CIPPEC, qui a préparé la carte de suivi. “Avec le journal de lundi, on pourrait dire qu’il aurait été souhaitable d’avoir un cadre fédéral avec des critères objectifs et des activités prévues pour les zones à risque moyen”ajoutée.

Le feu de signalisation épidémiologique a introduit la nouveauté des activités de reconnexion éducative, qui peuvent être menées dans des zones à risque moyen. Au total, 4,9 millions -43% du total- d’élèves ont permis de développer ces activités, récréatives, artistiques et retrouvailles en plein air, mais qui précisent qu’il ne s’agit pas de classes, comme si tenter de récupérer du contenu était plus risqué que jouer à des énigmes, pendu ou bavarder. Sur ces 4,9 millions d’étudiants qualifiés, personne ne sait combien sont en train de développer des activités. Oui, on soupçonne qu’il y en a beaucoup moins.

«Il y a au moins deux difficultés à avoir cette information. D’une part, le fait que les écoles ouvrent leurs portes aux activités de reconnexion dépend, dans une large mesure, de la décision et des possibilités des familles, des écoles, des districts ou des régions scolaires. D’un autre côté, pour suivre l’aide, il est nécessaire d’avoir un système de gestion et d’information nominalisé, qui est à l’ordre du jour depuis des années et avec la pandémie, il a reçu un nouvel élan mais ce n’est pas encore une réalité », a expliqué Cardini.

Qu’il s’agisse de cours ou d’activités de reconnexion, la présence n’a jamais été la règle cette année, mais plutôt l’exception. Le spécialiste estime que l’impact d’une fermeture aussi prolongée affectera «profondément» l’apprentissage, les carrières scolaires et la santé émotionnelle des élèves. Un rapport de l’UNICEF a même évoqué des dommages «irréversibles» et mis en garde contre une possible «génération perdue»

Pendant ce temps, les jours sont barrés sur le calendrier et la clôture de l’année scolaire, le 18 décembre, se rapproche de plus en plus.

J’ai continué à lire:

Comment en sommes-nous arrivés à novembre sans cours en présentiel?: 5 raisons pour lesquelles vous devriez revenir le plus tôt possible

L’UNICEF a averti que la pandémie de coronavirus menaçait de causer des dommages «irréversibles» à l’éducation des enfants