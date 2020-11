Alberto Fernández et Horacio Rodríguez Larreta. La pandémie les a rapprochés et les a également éloignés

Il n’y a pas grand-chose que Horacio Rodríguez Larreta puisse faire, à part ne pas abandonner, ni même être battu. Et attendez le jugement favorable de la Cour suprême de la Nation, bien sûr. Car après l’effort qu’il a fait pour réduire le budget de Buenos Aires, en annulant les travaux et en créant une nouvelle taxe, tenant compte de la réalité budgétaire à 735 DNU, ce qui a abaissé le taux de co-participation de la ville de Buenos Aires de 3,50 à 2,32%, ne s’attendait pas à la faux du Congrès.

Jeudi à midi, la convocation de la Commission des affaires constitutionnelles a été lancée, appelant à une session plénière pour discuter du projet qui réduirait encore le partenariat de Buenos Aires et vendredi après-midi, la plénière a fait approuver l’avis. Techniquement, ils sont autorisés à s’en occuper avant le 30 novembre, date à laquelle la session ordinaire se termine.

Le projet qui a obtenu la moitié de l’approbation du Sénat le 2 octobre, deux semaines seulement après que l’exécutif l’a envoyé au Congrès, établit un montant fixe de 24 500 millions de dollars à titre de dépense de la police, ce qui laisse en fait la coparticpación de Buenos Aires en 1,4%, le même pourcentage qu’il avait à l’époque où Aníbal Ibarra était chef du gouvernement.

À l’époque, c’était une réponse du Gouvernement à la présentation judiciaire que la CABA a faite devant la Cour suprême, demandant une amparo pour cette coupure de l’ordre de 52 milliards de dollars, une sorte de «punition» pour ne pas avoir accepté docilement le coup initial. “J’ai parlé avec Horacio de cette question avant même qu’il n’assume la présidence”, a déclaré Alberto Fernández pour expliquer la mesure. “C’est vrai, mais la pandémie est arrivée et elle m’a informé de ce qu’elle prévoyait de faire alors qu’elle avait déjà (Axel) Kicillof et les maires sur la liste pour faire l’annonce, à la résidence Olivos”, s’est plaint Larreta.

La chose concrète est que le Le chef du gouvernement s’était convaincu qu’ils n’iraient pas pour plus. Il a été aidé à convaincre son ami, Sergio Massa, qui l’a assuré que le gouvernement n’avait aucune intention de continuer à susciter la discorde. Ils avaient tous les deux tort.

Mercredi, une demande est apparue promue par le ministre de l’Intérieur, Eduardo «Wado» de Pedro, et rédigé par le secrétaire de province, Silvia Batakis, déclarant que la discussion est loin d’être une question de co-participation et soulignant qu’il s’agit plutôt d’une discussion sur la «distribution primaire» des ressources du Trésor. De cette manière, la constitutionnalité ou non de la DNU n’entre pas en débat. Et avertissant que “Macri a triplé unilatéralement les ressources de la Ville, au détriment du reste des districts”, mais “aucune province n’a poursuivi cette décision arbitraire, qui a injustement profité au district avec plus de ressources dans le pays”.

«C’est un appel à l’attention de la Cour», ont-ils déclaré ce jour-là à Casa Rosada, alertés par la possibilité qu’elle serait sur le point de statuer sur la question en faveur de la Ville. Mais au milieu du décor national, quoi de mieux que de coudre avec le fil. Il n’y aura pas de meilleur moment pour nuire à la direction de ceux qui se présentent comme candidats de l’opposition en 2023, et il ne sera pas non plus nécessaire de déplorer les critiques de son propre électorat. Le Frente de Todos est revenu aux pourcentages habituels de la CABA – bien en dessous de 30% – et il y a peu de chances que sa situation s’améliore face aux élections législatives de 2021.

Le pire qui puisse arriver au parti au pouvoir est qu’il n’obtient pas les votes nécessaires pour faire voter la loi. La députée Graciela Camaño n’était pas présente à la séance plénière de la commission et on ne sait pas exactement pour quoi elle pourrait voter. Le gouverneur Juan Schiaretti a été le seul à ne pas avoir signé la demande promue par De Pedro (en dehors des quatre de Ensemble pour le changement), il est donc probable que tous ou certains de ses adjoints ne se joindront pas à la manœuvre. Deux autres députés péronistes pourraient empêcher le triomphe du gouvernement: Jorge Sarghini et Alejandro «Topo» Pérez.

Pourtant, le Frente de Todos atteindra probablement le nombre nécessaire. Il a automatiquement le bloc «Los Ramones» (par José Luis Ramón de Mendoza), les missionnaires et deux autres péronistes, Eduardo Bucca et Miguel Zottos. Si cela ne suffit pas, vous avez un autre recours, qui consiste à convoquer des réunions extraordinaires et à négocier à l’avance avec les bouts. Pour l’instant ils n’ont donné aucun indice sur ce qu’ils allaient faire.

Même si donnerait également plus de temps à Together for Change faire de cet avant-poste officiel une grande cause nationale, mobiliser les gens dans la rue, positionner – encore une fois, comme ce fut le cas le 3 septembre – la figure de Rodríguez Larreta et focaliser l’opinion publique sur la Cour suprême. «Il n’est pas déraisonnable qu’une telle chose se produise», espèrent-ils dans Ensemble pour le changement, attentifs à sortir pour soutenir le maire de Buenos Aires, au-delà des divisions ontologiques entre faucons et colombes.

Ce qui est clair, c’est que le gouvernement, peu de temps après avoir terminé un an au pouvoir, semble enfin avoir trouvé le retour à sa propre organisation, une méthode de coexistence qui leur permet de respecter leurs particularités d’origine sans mettre en danger la coalition.

C’est quelque chose de simple, qui commence par une déclaration, un acte, voire une lettre d’un secteur, se poursuit par une autre déclaration, un autre acte ou simplement par le silence d’un groupe différent, et se poursuit par une négociation menée sous l’égide de l’unité essentielle , où chacun accepte les raisons de l’autre et se conforme à avoir rempli la place qu’il représente dans la coalition.

Il a le problème qu’il force un investissement excessif en temps de la part du président qui, au lieu de se consacrer aux exigences de l’administration publique, se sent obligé de s’occuper des filigranes complexes du Front qui ont ramené le kirchnisme au pouvoir et le péronisme au gouvernement. .

C’est vrai que chaque résolution des conflits déclenchés met la méthode à l’épreuve. Mais tout indiquerait que le système était en cours de perfectionnement et génère déjà un consensus interne même parmi les plus rebelles, même si parfois il semble que les craquements finiront par se rompre. Jusqu’à présent, du moins, ce n’est pas le cas. Il ne semble pas non plus que cela se produise de si tôt.

C’est pourquoi il est facile de comprendre que Juan Grabois reprend des terres et des établissements privés et reste au sein du gouvernement. Que Carlos Raimundi vote en faveur de la dictature vénézuélienne et reste ambassadeur. Que Sergio Berni critique les organisations de défense des droits de l’homme et continue d’être ministre. Que Massa assure en privé aux hommes d’affaires que des choses qui ne se produiront plus par la suite et qu’il continue d’être le président de la Chambre des députés.

«Nous avons appris à gérer nos différences», a-t-il synthétisé avant Infobae un homme de l’Instituto Patria. Les plus extraordinaires les obligeront à redoubler de créativité. Si les députés approuvent la loi sur l’avortement, le vice-président aura également le défi de la promouvoir, malgré le fait que de nombreux sénateurs du FdT s’y opposent. Si le Sénat donne une demi-sanction à la nouvelle loi du ministère public, le président doit décider quoi faire de la nomination du juge Daniel Rafecas. Allez-vous maintenir votre demande, même si le juge a déjà dit qu’il était contre ces changements?

Dans la mer de difficultés, avec une économie sans effusion de sang et une population accablée, le gouvernement semble terminer l’année bien mieux que prévu. Au moins avec le détenu apaisé. Bien que dans les échecs de la politique, on ne sait jamais: le noir joue aussi.

