Alors qu’il travaillait comme chauffeur de taxi-moto à Cali, l’ex-combattant démobilisé des FARC Diego María Yule Rivera a été assassiné le jeudi 7 janvier 2021 / (Twitter: @PartidoFARC).

Diego María Yule Rivera, 39 ans, aurait été assassiné par les autorités dans la nuit du jeudi 7 janvier 2021.

Yule a travaillé comme chauffeur de taxi moto et, selon les informations publiées par le journal Q’Hubo Cali, après avoir survécu à une attaque il y a plus de quatre ans dans la municipalité de Caloto, Cauca, il s’est démobilisé du sixième front des Farc en 2016 avec son frères.

De sa démobilisation, a commencé à gagner sa vie dans le secteur informel en tant que chauffeur de taxi moto à Cali.

La confirmation officielle de son meurtre a été annoncée par le nouveau commandant de la police métropolitaine de Cali, Juan Carlos Rodríguez, qui a déclaré à CM & news que l’une des hypothèses sur sa mort concerne un passager qui transportait sur la moto comme barbecue:

Cet homme se consacrait à la fiscalité des motos et a apparemment été attaqué par son barbecue, qui le frappe avec une arme à feu à l’arrière de la tête.

Le vétéran Il aurait perdu la vie après avoir reçu deux blessures par balle alors qu’il transportait un passager sur Carrera 76C Bis Oeste avec 3C Street, dans le quartier Alto Los Chorros de la capitale de Valle del Cauca.

Ce qui pouvait être un règlement de comptes ou une querelle du passé consterna la communauté qui le connaissait depuis qu’il a déposé les armes et a commencé à rejoindre la vie civile. Maintenant, les proches de la victime craignent pour sa vie, considérant que depuis qu’elle a quitté Caloto, Yule a reçu de multiples menaces et tentatives d’assassinat, ce qui l’a forcée à déménager en ville.

Jorge Suárez, défenseur de la paix et des droits humains à Cali, a été blessé et consterné par la mort de Yule et à travers son compte Twitter a exigé des garanties pour les réinsérés et pour que l’accord de paix avec le défunt ne soit pas violé Guérilla des Farc.

Avec la mort de Yule Rivera, il y a eu jusqu’à présent cette année trois meurtres d’anciens combattants de la guérilla et 252 signataires du processus de paix assassinés depuis 2016.

Voici comment Suárez a communiqué son rejet du meurtre:

Je voudrais dire que la seconde chance nous sourit à tous, je voudrais ne pas avoir cette boule dans la gorge, mais ce n’est pas encore possible. Après quatre ans, nous continuons à nous réveiller en apprenant que les signataires de la paix ont été assassinés. Jusqu’à quand? La paix a besoin de l’engagement de tous, ce n’est pas facile pour beaucoup, mais nous devons tourner la page et nous protéger. Il y a déjà 252 signataires de la paix assassinés, nous exigeons des garanties du gouvernement en tant que défenseur de la paix Je réitère que nous voulons vivre, pas essayer de survivre

Pendant ce temps, alors que l’enquête est en cours pour trouver où se trouve la personne qui a assassiné Diego Yule, les autorités considèrent comme le principal suspect et responsable du crime le passager qui transportait le réinséré sur sa moto.

D’autre part, selon le secrétaire général des Nations Unies (ONU), le Portugais António Gutérres, au cours du dernier trimestre de 2020 en Colombie, l’ONU a vérifié 21 meurtres, alors que pendant toute l’année il y avait 73 cas.

Gutérres a ajouté que bien que le gouvernement colombien ait annoncé l’allocation d’environ 13 500 millions de pesos à l’Unité de protection nationale (UNP), en septembre 2020, pour se conformer à l’ordre de la Juridiction spéciale pour la paix (JEP) de pourvoir les postes vacants. des gardes du corps et des analystes, à ce jour, aucun personnel n’a été engagé pour préserver la sécurité des anciens acteurs du conflit armé.

