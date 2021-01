(Photo: fichier)

L’Institut de la Caisse nationale du logement des travailleurs (Infonavit) a promu diverses mesures pour faciliter le paiement de ses bénéficiaires qui ont obtenu leurs crédits en période de salaire minimum (VSM) face au chômage et aux conditions de sous-emploi.

Le montant mensuel d’un crédit VSM est établi, comme son nom l’indique, en fonction du salaire minimum et de son comportement face aux variations subies par l’inflation.

Cependant, lorsqu’une personne quitte la formalité, le système de paiement est rompu et la capitalisation des intérêts est augmentée. En effet, la trajectoire salariale n’est pas respectée, en particulier pour les personnes qui travaillent dans le secteur formel par épisodes non continus.

Quelles actions peuvent être entreprises dans ces situations? L’Institut recommande ce qui suit:

Mettre à jour auprès de votre employeur toute modification du salaire de cotisation

L’agence recommande ses bénéficiaires tenir l’employeur informé de toute augmentation ou diminution du salaire cotisé, même si la remise se fait automatiquement.

De cette manière, les retards de paiement peuvent être évités, puisque les augmentations ou remises seront proportionnelles à la dette et les crédits resteront légers, de plus, la rapidité des remboursements continuera à être respectée malgré les modifications.

Il est à noter qu’en cas de résiliation du contrat avec une entreprise privée, vous devez vous rendre à Infonavit pour demander la restructuration du crédit en fonction des nouveaux revenus, ainsi que d’effectuer des paiements directement auprès de l’institut.

Paiements anticipés au principal

Avancer les remboursements du principal peut grandement contribuer à achever les paiements de financement plus tôt que prévu et à éviter que la variation annuelle du salaire minimum n’endommage la dette: plus la dette est faible, plus les intérêts sont bas.

Cependant, en cas de ne pas avoir la possibilité d’avancer, le paiement des mensualités en temps opportun pendant que le crédit est en vigueur comporte également des avantages, car L’accumulation de crédit supplémentaire est évitée et peut même être réglée à l’avance.

Programme de responsabilité partagée

Afin d’aider les travailleurs à rembourser leur financement, Infonavit a promu le Programme de responsabilité partagée en février 2019, qui cherche d’atténuer aux Pesos les crédits obtenus avec VSM.

Cette alternative a deux avantages: la première est que le candidat sélectionné vous recevrez des paiements fixes pour le reste du crédit, qui vous permettra de définir plus clairement la date à laquelle vous finirez de rembourser la dette.

Le second est le remise pour équilibrer que l’institut accorde à ses élus, qui peut atteindre jusqu’à 55%, en fonction de chaque situation.

Pour être admissible à ce programme, vous devez remplir les conditions suivantes:

– Le solde de la dette doit être au moins 1,3 fois supérieur au crédit contracté

– L’âge du financement doit être de 13 ans ou plus

– L’accès au programme ne sera pas limité par le revenu mensuel ou l’âge des emprunteurs

Le 7 janvier, l’Institut national de géographie et de statistique (INEGI) a annoncé que la valeur de l’unité de mesure et de mise à jour (UMA) augmenterait de 3,15% d’ici 2021Cependant, Infonavit a indiqué que les paiements mensuels et les soldes de financement seront ajustés à cette mesure.

De même, il a annoncé que tous les paiements évalués en VSM ne seront pas affectés par l’augmentation de 15% du salaire minimum pour 2021, donc il ne sera ajusté qu’à 89,62 pesos, soit 2,74 pesos de plus que l’année précédente.

