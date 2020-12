Photo de fichier. L’ancien président colombien Álvaro Uribe salue les manifestants lors d’une manifestation contre l’accord de paix avec la guérilla démobilisée des FARC, à Carthagène, Colombie, le 26 septembre 2016. REUTERS / John Vizcaino

L’un des promoteurs de l’initiative réduire la journée de travail en Colombie, qui passerait de 48 à 40 heures par semaine, est l’ancien président Álvaro Uribe Vélez. Cette fois, l’ancien sénateur a défendu sa position contre cette proposition controversée dans une chronique publiée ce mardi par le journal El Tiempo.

Dans son espace d’opinion, Uribe Vélez a comparé les heures de travail d’autres pays américains, comme le Chili, l’Argentine, le Brésil, l’Équateur, le Canada et les États-Unis, où, dit-il, ils travaillent moins et impliquent qu’ils produisent plus.

L’ex-président a utilisé l’un des arguments qu’il a le plus évoqué depuis qu’il a commencé à promouvoir la réduction du temps de travail, il a cité le rapport de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), dans lequel il a été démontré que En raison des heures de travail épuisantes, les Colombiens n’ont presque pas le temps de s’amuser et de se divertir. Face à ce panorama, Uribe a assuré que l’un des problèmes des principales villes colombiennes est «qu’elles ont des durées excessives de déplacement des maisons vers les lieux de travail».

L’ancien chef de l’Etat a également évoqué les déclarations du secteur des entreprises dans lesquelles ils assurent que la réduction des heures de travail augmentera considérablement les coûts. Pour cela, Uribe Vélez a précisé comment les entrepreneurs devraient agir pour ne pas influencer les dépassements de coûts: “L’augmentation des coûts pour réduire la journée de travail sans réduire le salaire avec leurs avantages et sans affecter l’accès à la sécurité sociale, est atténuée avec la transition progressive de la décision de permettre l’ajustement des entreprises.”

En outre, Uribe a déclaré que le Congrès avait approuvé un projet valable trois ans et qui bénéficierait à cet égard. Finissant cette section, l’ancien sénateur du Centre démocratique a également déclaré que la réduction de la journée de travail chez les Colombiens stimulera “un meilleur contrôle de l’absentéisme et des incapacités médicales excessives”.

D’un autre côté, le politicien de droite a déclaré que l’amélioration de l’environnement de travail est essentielle pour les travailleurs colombiens car, selon lui, cela renforcera les relations interpersonnelles et augmentera la «productivité».

“Les différences d’avancées technologiques et de valeur ajoutée font qu’il est impossible de considérer que la Colombie peut prendre la journée à moins de 40 ou 42 heures”, a déclaré l’ancien président.

Uribe insiste sur le fait que la réduction du temps de travail “améliore la qualité de l’emploi”, a-t-il assuré en outre qu’elle permettra la création de nouvelles offres d’emploi. L’un des arguments sur l’augmentation de l’insertion professionnelle de l’ancien sénateur est que, selon lui, “La progressivité de l’application permet des ajustements pour éviter le coût d’embauche de plus de personnes afin de ne pas réduire la production.”

Vous n’avez pas changé vos arguments. Il y a quelques semaines, en dialogue avec les stations W Radio et La FM, l’ex-président a assuré que la réduction de la journée de travail réformerait le contrat d’apprentissage. Dans sa chronique du journal susmentionné, il a confirmé qu’avec la réforme du contrat d’apprentissage -qui est inclus dans le paquet de la proposition de réduction du travail- “un choc positif de création d’emplois doit être créé.”

Selon Uribe, la réforme du contrat d’apprentissage augmentera l’employabilité des camarades de jeunesse, Par conséquent, assure-t-il, les Colombiens de moins de 30 ans peuvent être liés à une entreprise en tant qu’apprenti «pour une durée maximale de deux ans, à condition qu’ils n’aient pas eu auparavant de relation de travail formelle».

«Nous insistons pour que davantage d’entreprises privées génèrent des ressources pour plus de politique sociale, ce qui à son tour légitime davantage l’esprit d’entreprise des individus», affirme l’ancien sénateur.

Une fois encore, Uribe a déclaré qu’il cherchait à promouvoir une réduction des heures de travail sans distinction des couches socio-économiques qui “font obstacle (…) à une économie fraternelle sans haine de classe”, a déclaré l’ancien président, qui a ajouté que le pays a besoin de plus de sens social. car il s’est éloigné de l’entreprise privée et a généré un «Fracture» de «l’emploi et de la stabilité démocratique».

Réforme du travail pendant le mandat Uribe 2002-2010

Il convient de rappeler que pendant la période où Álvaro Uribe dirigeait la Colombie, il y a eu l’une des réformes du travail les plus controversées de ces dernières années sur le territoire national.

Au cours des derniers mois de 2002, lorsque le gouvernement Uribe Vélez dirigeait le pays, Le chef politique a décrété une réforme du travail dans laquelle le paiement des heures supplémentaires, des nuits et des vacances aux employés a été considérablement réduit.

“Lorsque cette loi a été adoptée au Congrès, il a été dit qu’un demi-million de nouveaux emplois allaient être créés, mais seulement 120 000 ont été créés”, souligne à la BBC l’analyste économique Aurelio Suárez.

Bien qu’il y ait eu une diminution de la pauvreté en Colombie, L’informalité du travail a considérablement augmenté pendant le mandat d’Uribe. Selon les chiffres du Département des statistiques (DANE) de l’époque, pendant le mandat de l’actuel ancien membre du Congrès, le taux de sous-emploi a atteint 32,8% de la population économiquement active.

D’un autre côté, Uribe a été un orateur de la controversée loi 100, qui ordonne que, grâce à un processus de contribution obligatoire, tous les résidents, le travailleur ou le retraité en Colombie doit prendre en charge la santé de chaque personne et pour cela, il repose sur les éléments suivants:

Il exclut la relation patient / médecin gratuite et ajoute un intermédiaire à cette relation, qui facture 12,5% du revenu de chaque personne, alloue environ 12 dollars par mois pour prendre soin de la santé de chacun et se déduit un profit pour ses services d’intermédiation. .

En plus de ces 12,5%, lorsqu’un utilisateur utilise le service médical, doit payer un ‘bonus’, qui est calculé proportionnellement à partir du revenu mensuel du travailleur et qui est attribué par l’entité de promotion de la santé dans laquelle se trouve l’employé.

La loi 100 ne reconnaît que deux types de pratique médicale: les travailleurs salariés et ceux affectés aux entités de promotion de la santé (EPS) et aux prestataires de services de santé (IPS).