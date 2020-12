15 minutes. La directrice de la communication de la Maison Blanche, Alyssa Farah, a annoncé sa démission jeudi, ce qui n’a apparemment rien à voir avec un désaccord ou une controverse mais implique une reconnaissance tacite que les jours au pouvoir du président Donald Trump sont comptés.

Farah était directrice de la communication depuis avril. Cependant, il quittera son poste ce vendredi pour créer votre propre cabinet de conseil axé sur le domaine politique, corporatif et de la défense.

“Ce fut mon honneur à vie de servir dans l’administration Trump au cours des trois dernières années”, a déclaré Farah dans un communiqué.

L’ancien directeur a également été porte-parole du vice-président Mike Pence et porte-parole du Pentagone.

Le plus jeune porte-parole

A 31 ans, Alyssa Farah est la première personne de l’histoire à avoir occupé les trois rôles dans une seule administration américaine, et aussi la plus jeune porte-parole que le Pentagone ait jamais eue, selon le Washington Post.

Selon ce journal, Farah envisageait de quitter la Maison Blanche depuis un certain temps et prévoyait initialement de partir avant les élections de novembre.

Bien que sa démission ne soit apparemment pas due à des désaccords internes, elle arrive à un moment inconfortable pour de nombreux travailleurs de la Maison Blanche.

Trump a moins de sept semaines au pouvoir. Cependant, refuse de reconnaître la victoire du président élu Joe Biden, quelque chose que la plupart de ses conseillers et assistants ont déjà assumé.

Dans sa déclaration finale, Farah a souligné les questions liées au Pentagone sur lesquelles il a travaillé, avec l’intention de se tailler une place dans l’appareil de défense de Washington.

«Sous cette administration, le califat de l’État islamique a été détruit, de nombreux otages américains ont été renvoyés chez eux, l’OTAN est plus forte que jamais, nous avons négocié des accords de paix historiques au Moyen-Orient, et j’étais à Kaboul pour l’annonce d’un accord de règlement. paix historique entre le gouvernement afghan et les talibans, dans le but de mettre fin à la plus longue guerre américaine », a écrit Farah.