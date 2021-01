Photo des réseaux sociaux.

Ce vendredi, Alejandra Omaña, mieux connue sous le nom d’Amaranta Hank, l’actrice porno, journaliste et amour platonique de plus d’un Colombien, a surpris ses adeptes avec les images de son mariage civil avec David Ortíz. Cette nouvelle a surpris plusieurs internautes, car la relation n’était pas publique, de sorte que la nouvelle du mariage a laissé plusieurs adeptes de l’écrivain également stupéfaits.

Amaranta a publié une galerie de photos dans laquelle elle est vue en train d’étreindre et d’embrasser son mari. De plus, vous pouvez voir les photos où vous signez les documents de légalisation de la nouvelle union civile. Dans la description de la publication sur son compte Instagram, il a écrit: “Oui. Je vous ai choisis. Je te aime mari”.

Les adeptes de l’actrice porno sont intéressés à rencontrer l’heureux homme qui est venu dire «Oui, j’accepte» au journaliste. Il s’agit de David Ortiz, tel qu’il apparaît sur son compte Instagram, qui est un acteur et producteur colombien.

Voici l’homme qui a épousé Amaranta Hank:

D’après les photos que l’homme a partagées sur ses réseaux sociaux, on a appris que Il est le fils du célèbre acteur colombien Alfonso Ortíz, décédé le 12 novembre d’une crise cardiaque. En fait, l’une des dernières photos du mari d’Omaña est une image dans laquelle il est avec son père et Il lui a dédié une lettre émouvante après sa mort.

«Aujourd’hui, dans une année si particulière, vous me quittez. Et je ne peux penser qu’au temps que nous avons manqué. Que je manquerai ton conseil quand je serai perdu, que je manquerai nos entretiens de plusieurs heures, où nous avons redonné la vie. Mais je sais aussi que nous avons apprécié le temps passé ensemble », raconte un fragment de la lettre de David Ortíz à son père, une publication dans laquelle il reconnaissait également que son père était son ami et son professeur dans la vie.

Le 31 décembre, l’acteur a publié une vidéo chantant avec son père, pour dire au revoir à 2020. Ortíz a souligné à quel point 2020 était difficile pour lui, enfermé et incapable de voir beaucoup son père, «merci parce que l’apprentissage, Je vais aimer sans penser à rien, je vais profiter de chaque conversation avec les gens que j’aime, Je donnerai tout dans la vie, je ne garderai rien. 2020; merci de me faire sentir vivant, avec le bon et le mauvais. Je vis comme dans cette vidéo ».

Cependant, après la tempête est venu calme, et David Ortíz a commencé 2021 du bon pied, étant l’un des hommes les plus enviés des réseaux sociaux. Le mari d’Amaranta Hank, comme elle, a publié les photos du mariage et les a accompagnées d’un beau message: «Je t’aimerai comme le monde, je t’aimerai profondément. Je t’aimerai toujours ma femme! ».

Amaranta a déjà publié sa première image de la vie conjugale

Contrairement à ce que beaucoup pensent de la vie conjugale, L’actrice porno a publié la première image montrant comment sa vie de jeune mariée progresse. L’image de la journaliste a enflammé les réseaux sociaux et a laissé ses followers, bien que pleins d’envie avec David Ortíz, lui adressant ses meilleurs vœux pour qu’il puisse profiter de sa vie conjugale avec l’actrice.

Sur l’image, vous pouvez voir Alejandra Omaña avec de petits vêtements, juste un porte-jarretelles et des bas noirs:

Il y a quelques semaines, l’ancienne actrice a partagé sur Instagram comment elle avait dû faire face à un homme qui maltraitait son partenaire. Hank a prouvé qu’elle était une femme d’armes à prendre, après avoir affronté un homme qui agressait une femme dans un parc public.

Eh bien, dans un acte authentique de fraternité, La également écrivaine et étudiante en psychologie a raconté dans ses histoires Instagram qu’après avoir été témoin de l’agression, elle avait décidé d’aller là où se trouvait le couple, d’approcher l’agresseur et de lui faire signe d’arrêter.

